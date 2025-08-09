'Những hệ lụy khi cấm hoàn toàn xe giường nằm chạy ban đêm'

Cấm xe giường nằm chạy vào ban đêm sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với ngành giao thông vận tải nói riêng và đời sống người dân nói chung.

Đầu tiên, việc dừng hoạt động xe giường nằm vào ban đêm sẽ gia tăng áp lực giao thông ban ngày. Khi xe khách chỉ được phép chạy ban ngày, mật độ phương tiện trên đường sẽ tăng đột biến. Điều này không chỉ gây ùn tắc mà còn làm nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao do lượng phương tiện đông đúc hơn vào cùng khung giờ.

Tiếp theo sẽ là tăng chi phí vận tải và bất tiện cho hành khách. Đối với những hành khách đi đường dài buộc phải nghỉ lại qua đêm, phát sinh chi phí ăn ở, kéo dài thời gian di chuyển. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải cũng chịu chi phí cao hơn, dẫn tới giá vé tăng và tác động đến túi tiền của người dân dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng và kinh tế vùng.

Đặc biệt, nhiều địa phương, nhất là ở các vùng xa, phụ thuộc vào tuyến xe giường nằm đêm để giao thương hàng hóa và đưa đón lao động. Việc cấm chạy đêm sẽ làm giảm tính kết nối và kìm hãm hoạt động kinh tế.

Tôi nghĩ nếu có thể tìm giải pháp thay thế thay vì cấm hoàn toàn. Chúng ta có thể xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc để chia sẻ lưu lượng hành khách đường dài, giảm áp lực cho đường bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát: Yêu cầu xe khách gắn thiết bị định vị, giám sát tốc độ, truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan chức năng. Nâng chuẩn đào tạo và cấp bằng lái xe khách. Đặt yêu cầu cao hơn về kỹ năng lái, học vấn và đạo đức nghề nghiệp. Kiểm soát thời gian lái liên tục, quy định số giờ lái tối đa trong một ca để đảm bảo tài xế nghỉ ngơi đầy đủ.

Độc giả Tâm