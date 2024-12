Những hành động hớ hênh khiến nghi phạm sát hại CEO sa lưới

Chuyên gia nhận định nghi phạm Luigi Mangione chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ ám sát CEO bảo hiểm, song phạm phải một số sai lầm khi thực hiện.

Nghi phạm Mangione đã lẩn trốn được vài ngày sau khi bắn chết CEO UnitedHealthcare Brian Thompson trên đường phố New York hôm 4/12. Nhưng nhân viên quán đồ ăn nhanh ở Pennsylvania hôm 9/12 đã nhận ra anh ta nhờ bức ảnh cảnh sát New York công bố và báo cho giới chức, khiến nghi phạm bị bắt.

"Điều khiến tôi ngạc nhiên là vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng nghi phạm lại hành động cẩu thả khi để lộ mặt và bỏ lại đồ đạc", Steve Moore, cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ngày 10/12 nhận định. "Nghi phạm mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch".

Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết trước khi gây án, Mangione lên xe buýt tới New York và dùng tiền mặt mua vé. Điều này giúp nghi phạm giữ kín danh tính, do Mangione sẽ phải dùng thẻ tín dụng, xuất trình căn cước và để lộ mặt trước camera nếu đi máy bay. Ngoài ra, an ninh sân bay có thể phát hiện súng nếu Mangione mang theo.

Mangione tới Manhattan ngày 24/11, 10 ngày trước vụ nổ súng, dùng tiền mặt thuê nhà nghỉ tại phía tây khu Thượng Manhattan với bằng lái xe giả của bang New Jersey. Các khách sạn thường yêu cầu dùng thẻ tín dụng để đặt phòng, song một số nhà nghỉ giá rẻ không đòi hỏi điều này.

Khoảnh khắc nghi phạm Luigi Mangione lộ mặt. Ảnh: NYPD

Nghi phạm đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang để che mặt. Tuy nhiên, Mangione lại để lộ mặt khi một nhân viên nhà nghỉ bông đùa tán tỉnh nghi phạm và yêu cầu anh ta hạ khẩu trang, theo một viên chức hành pháp. Camera an ninh ghi lại một phần gương mặt đang cười của Mangione.

"Nghi phạm hạ khẩu trang xuống và cười tươi. Màn tán tỉnh của hai người mang lại manh mối quan trọng để nhận dạng Mangione", Miller nói. "Mangione khi đó có thể nghĩ rằng bản thân sẽ đáng ngờ hơn nếu không chịu hạ khẩu trang".

Mangione cũng bỏ lại một số bằng chứng và dường như không quan tâm đến việc có thể để lại dấu vết, trong số này có một chai nước, vỏ thanh dinh dưỡng và một chiếc điện thoại sim rác. Cảnh sát thu thập được ADN và dấu vân tay từ các vật chứng nói trên. Nghi phạm cũng bỏ lại ba lô tại Công viên Trung tâm của New York.

Ba lô được cho là của nghi phạm Luigi Mangione bị bỏ lại ở Công viên Trung tâm, New York, Mỹ. Ảnh: NYPD

Các điều tra viên vốn hy vọng mẫu ADN và vân tay thu được sẽ giúp họ xác định nghi phạm. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chúng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan hành pháp.

Chuyên gia tội phạm học Casey Jordan nhận định việc bỏ lại các vật chứng có vẻ là sai lầm nghiêm trọng của Mangione, song bà "không đánh giá thấp trí thông minh của nghi phạm".

"Anh ta lập kế hoạch kỹ lưỡng với nhiều chi tiết. Chúng tôi không loại trừ khả năng nghi phạm muốn chúng tôi tìm thấy chiếc ba lô với các vật chứng có thể làm chệch hướng cuộc điều tra", Jordan nói.

Tuy nhiên, Mangione phạm sai lầm khi giữ lại bên người một số bằng chứng, trong đó có giấy tờ tùy thân giả. Miller cho biết Mangione đã sử dụng những giấy tờ này tại New York.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng với bộ giảm thanh giống như loại mà Mangione dùng để bắn chết CEO Thompson. Theo Sở cảnh sát New York, vũ khí của Mangione là một khẩu "súng ma", có thể được chế tạo bằng máy in 3D.

Súng ma không có mã số và khó bị truy tìm. Người sử dụng chúng có thể tự lắp bằng các bộ phận mua trên mạng, đôi khi chỉ mất 30 phút, và không cần trải qua khâu kiểm tra lý lịch.

Khẩu súng mà cảnh sát thu được khi khám người nghi phạm Luigi Mangione. Ảnh: NYPD

Truyền thông Mỹ đêm 9/12 dẫn tài liệu của tòa án New York cho biết Mangione bị truy tố vì tình nghi giết người, vi phạm quy định về súng và làm giả giấy tờ.

Ủy viên sở cảnh sát New York Jessica Tisch ca ngợi người dân đã chỉ điểm nghi phạm và ghi nhận công lao của truyền thông khi lan tỏa thông tin cũng như ảnh của nghi phạm cho công chúng.

"Không thể đánh giá thấp sức mạnh của công chúng trong việc trở thành tai mắt của chúng tôi trong các cuộc điều tra", Tisch nhấn mạnh.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)