Những hàng quán TP HCM mở xuyên Tết

Layla - Eatery & Bar

Địa chỉ: Đường Đông Du, quận 1

Giờ mở cửa: 16-2h

Du khách tìm kiếm điểm tiệc tùng sau bữa tối có thể ghé Layla - Eatery & Bar. Không gian quán mang phong cách đương đại với quầy bar dài, nội thất gỗ kết hợp hệ thống đèn bắt mắt.

Cocktail tại quán pha chế theo phong cách phương Tây. Du khách có thể thử một số loại nổi bật như pop my cherry (cherry đánh bọt), loco for the coco (dừa và thơm), highballin (táo). Nếu đi nhóm đông du khách nên gọi bình cocktail lớn dành cho 4-5 người. Chi phí cho một buổi tối thưởng thức cocktail quán dao động từ 350.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Layla - Eatery & Bar