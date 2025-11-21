Những hàng phở Việt ở nước ngoài 'bỗng dưng nổi tiếng'

Được người nổi tiếng check in hay xuất hiện trong các bộ phim, nhiều quán phở Việt tại nước ngoài 'bỗng dưng' trở thành điểm đến hút khách du lịch.

Ban đầu chỉ là những quán nhỏ, rồi "bỗng nổi như cồn" sau một lần được người nổi tiếng check in hoặc xuất hiện trong các bộ phim, MV, nhiều quán phở Việt được biết đến rộng rãi và trở thành điểm ăn uống phải thử ở nhiều quốc gia.

Phở Hoàng Việt, Hàn Quốc

Mặt tiền phở Hoàng Việt ở Seoul. Ảnh: Hoàng Việt

Trong MV One More Time phát hành ngày 17/11 của nhóm nhạc Hàn Quốc All Day Project (ADP), nhiều khán giả nhận ra khung cảnh một quán ăn Việt Nam với những hình ảnh quen thuộc.

Địa điểm được chọn quay chính là nhà hàng phở Hoàng Việt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là một cơ sở trong hệ thống nhiều cửa hàng tại Seoul, Gyeonggi-do và Incheon của chuỗi đồ ăn này. Quán nằm ở Jongno-gu, Seoul, cuối một con ngõ trên đường Jong-ro 31-gil, không gian ấm cúng ngay giữa trung tâm thủ đô.

Hoàng Việt được giới thiệu là nhà hàng phở truyền thống, mang slogan "It's real phở", với công thức theo chuẩn Việt Nam. Quán có bàn gấp inox, lịch treo tường, biển quảng cáo bia hay khay bánh mì đặt cạnh quầy bếp và biển hiệu bằng tiếng Việt.

Phở Cue ở Manchester, Anh

Erling Haaland đứng trước hàng Pho Cue tại Manchester. Ảnh: Erling Haaland

Ngày 7/11, tiền đạo của Man City, Erling Haaland, đăng hình ảnh chụp trước cửa một nhà hàng Việt Nam mang tên "Pho Cue Vietnamese Kitchen". Quán nổi tiếng với phở truyền thống và các đồ ăn đường phố đặc trưng Việt Nam.

Tuy Haaland không ăn ở Pho Cue nhưng bức ảnh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Pho Cue Vietnamese Kitchen nằm ở trung tâm Chinatown của thành phố Manchester. Nhà hàng mở cửa 6 ngày mỗi tuần (nghỉ thứ 3), phục vụ từ 12h đến 16h và 17h đến 21h.

Theo lời giới thiệu, thực khách sẽ được thưởng thức "những công thức gia truyền cùng ẩm thực Việt Nam truyền thống", được biến tấu theo phong cách hiện đại. Thực đơn tại nhà hàng thay đổi theo mùa, ngoài phở bò, gà, vịt, hải sản và chay, tại đây còn có các món Việt như nem, gỏi cuốn, bánh cuốn, bánh xèo.

Phở Tài, Pháp

Vợ chồng chủ quán bên ngoài quán phở. Ảnh:Financial Times

Quán phở bò được miêu tả "giống vị Hà Nội nhất" nằm ở khu Chinatown Paris được Financial Times (2025) ca ngợi là "viên ngọc ẩm thực", thu hút thực khách khắp thế giới. Quán nổi tiếng nhờ từng có những diễn viên hàng đầu châu Á check in như Lương Triều Vỹ, Chân Tử Đan, Quan Chi Lâm.

Đầu bếp dành 4-5 tiếng mỗi ngày để nấu nước dùng, chăm chút khi thấy nước sôi nhẹ, đảm bảo các hương vị hòa quyện, đậm đà nhưng không quá béo. Chủ quán muốn nước dùng tươi mới cho thực khách và đảm bảo dùng hết nước trong ngày, không để thừa.

Quán mở cửa vào 7h30 mỗi sáng. Đặc sản của quán là phở bò giá 14 euro (khoảng 430.000 đồng), bên cạnh nước dùng đặc biệt là thịt bò chất lượng cao và chả viên từ lò mổ địa phương, thịt mềm.

Phở Thumb, Hàn Quốc

Xe phở từng được Rose check in. Ảnh: eun.y_bean

Năm 2019, Rosé của nhóm nhạc Blackpink đăng ảnh bát phở bò nhiều thịt và hương vị "được cho là phở Việt truyền thống" tại một quán ăn di động trên xe tải lên Instagram. Ngay lập tức, fan K-pop ở Hàn Quốc đổ xô tìm kiếm. Các fan Việt cũng nhanh chóng tìm ra quán ăn nằm tại khu phố Hongdae, thủ đô Seoul.

Quán từ chỗ không ai biết bỗng dưng nổi tiếng, viral khắp mạng xã hội. Sau đó, quán đã phải thuê nhà cố định, có địa chỉ rõ ràng. Cho đến năm 2023, "tô phở Rosé" vẫn là món ăn nổi tiếng nhất. Nhà hàng tăng doanh thu hàng chục lần nhờ "hiệu ứng idol". Mỗi bát phở ở đây có giá khoảng 7.000 won (tương đương 141.000 đồng).

Phở il, Hàn Quốc

Quán phở il ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: il Phở

Ở ngay những tập đầu tiên của bộ phim truyền hình đình đám "Chị đẹp mua cơm cho tôi", nữ diễn viên Son Ye Jin cùng với các đồng nghiệp đã bất ngờ dùng bữa trưa tại một quán phở Việt Nam. Ngay sau đó, quán ăn được các fan lùng sục và tìm hiểu thông tin.

Quán có tên "il Phở", tọa lạc tại quận Mapo (thủ đô Seoul) có thiết kế khá đơn giản và trang nhã, mới chỉ hoạt động được khoảng một năm trước khi xuất hiện trên phim. Bát phở mà "chị đẹp" Yoon Jin-A thưởng thức có đầy đủ thành phần của tô phở Việt với bánh phở, thịt bò chín thái bản to, hành tây. Vợ chồng diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee và Bi Rain cũng từng tới đây ăn.

Ngoài món chính là phở, quán cũng phục vụ nhiều món ăn Việt khác như gỏi cuốn, nem rán, cơm rang thập cẩm.

