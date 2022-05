Những hãng hàng không khác thường tại Mỹ

Hãng hàng không chuyên phục vụ thú cưng, hãng bay của Chúa hay hãng của các cô nàng phục vụ... là các dịch vụ từng xuất hiện trên trời.

Vào cuối những năm 1970, chính phủ Mỹ đã bãi bỏ nhiều quy định với ngành hàng không, loại bỏ quyền kiểm soát với giá vé, các tuyến đường hay sự gia nhập của các hãng bay mới. Kết quả là một loạt hãng xuất hiện vào thời kỳ đó, và một số hãng trong đó chỉ có tại Mỹ.

Pet Airways - Hãng bay phục vụ thú cưng

Được thành lập vào năm 2009 tại Delray Beach, bang Florida, Pet Airways là hãng bay dành riêng chở thú cưng như chó, mèo... Hãng chuyên vận chuyển các con vật không cần chủ đi cùng. Giá vé từ 150 USD và có thể lên đến 1.200 USD, tùy kích thước của "khách".

Mỗi máy bay có thể chở khoảng 50 con vật, với người phục vụ thú cưng đi kèm. Hành khách sẽ được kiểm tra 15 phút một lần suốt chuyến bay. Trước khi cất cánh, các con vật được dẫn đi dạo và nghỉ ngơi tại căn phòng thiết kế đặc biệt ở sân bay. Hãng phục vụ các chuyến bay tới các thành phố trong nước như New York, Los Angeles, Denver, Chicago và Atlanta. Đến giữa năm 2012, sau khi chuyên chở 9.000 con vật, hãng tuyên bố ngừng hoạt động vì khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, website vẫn hoạt động, thông báo khả năng trở lại vào giữa 2022.

Khoang chính của máy bay được thiết kế lại, phù hợp với các con vật. Ảnh: AP

Hooters Air - Hãng bay của những cô hầu gái

Năm 2002, Robert Brooks, chủ tịch chuỗi nhà hàng Hooters mua lại Pace Airlines, hãng hàng không charter với đội bay tám chiếc, chủ yếu là Boeing 737. Brooks đổi tên hãng thành Hooters Air, thiết kế theo chủ đề nhà hàng, đặt trụ sở tại Myrtle Beach, South Carolina.

Ngoài các tiếp viên được cấp bằng bởi Cục hàng không, các chuyến bay còn có thêm hai "cô gái Hooters". Những người này mặc trang phục bồi bàn, trò chuyện với hành khách và tổ chức các trò chơi, đố vui có thưởng trên máy bay. Họ có nhiệm vụ khuấy động không khí, còn phục vụ đồ ăn và các công việc khác do những tiếp viên được đào tạo bài bản thực hiện. Đầu năm 2006, hãng ngừng hoạt động do không tạo ra đủ lợi nhuận.

Ngoài các tiếp viên chính, mỗi chuyến bay của Hooters Air còn có thêm hai cô gái làm nhiệm vụ khuấy động không khí trong cabin. Ảnh: AP

Lord's Airline - Hãng bay của Chúa

Hãng nghiêm cấm hành khách say xỉn, không phục vụ đồ uống có cồn. Kinh thánh và kinh Torah được phục vụ thay cho các cuốn tạp chí thông thường trên cabin. Các bộ phim được chiếu cũng có nội dung tôn giáo, và lợi nhuận từ bán vé được trích ra để hỗ trợ truyền đạo.

Hãng bay này do thương gia Ari Marshall thành lập ở New Jersey vào năm 1985, chỉ có một chiếc máy bay. Kế hoạch của hãng là bay ba chuyến một tuần, từ Miami, Mỹ đến sân bay Ben Gurion ở Israel, chủ yếu phục vụ khách hành hương. Năm 1987, hãng ngừng hoạt động do không đáp ứng đủ yêu cầu từ Cục hàng không như hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy bay không đạt chuẩn.

Máy bay của Lord's Airline đậu tại sân bay quốc tế Miami hồi tháng 8/1988. Ảnh: CNN

Smokers Express & SmintAir - Hãng bay dành cho người hút thuốc

Cục hàng không Mỹ FAA đã cấm hút thuốc trên tất cả chuyến bay nội địa ở Mỹ vào năm 1990. Nhưng William Walts và George Richardson, hai doanh nhân đến từ hạt Brevard của bang Florida, không hài lòng về điều này. Đầu năm 1993, họ quyết định lập hãng hàng không, hoạt động như một câu lạc bộ tư nhân. Tại đó, các hành khách phải mua thẻ thành viên với phí 25 USD và chỉ tiếp người trên 21 tuổi.

Hãng có trụ sở tại sân bay Space Coast Regional ở Titusville, Florida. Hãng phục vụ bít tết, bánh mì kẹp thịt và hành khách được phép hút thuốc trên cabin. Tuy nhiên, sau gần một năm, hãng vẫn chưa được cấp phép bay, dù thông báo hơn 5.000 người đã đóng phí hội viên.

Mẫu thiết kế của Smokers Express & SmintAir và máy bay thật chưa bao giờ được cất cánh. Ảnh: AP

MGM Grand Air - Hãng bay dành cho nhà giàu

Ra mắt vào năm 1987, MGM Grand Air là hãng hàng không hạng nhất, siêu sang trọng. Ban đầu, nó phục vụ chặng duy nhất từ sân bay LAX, Los Angeles đến JFK, New York, với hai máy baylà Boeing 727 và Dougles DC-8. Máy bay có thể chở tối đa 100 hành khách, nhưng chỉ phục vụ 33 người một chuyến.

Hành khách mua vé không phải xếp hàng, làm thủ tục check-in hay phải chờ đợi lấy hành lý. Khách được nhân viên giúp mang hành lý lên máy bay, đem trả tận nơi khi hạ cánh. Hãng cũng cung cấp xe đưa đón hạng sang, cùng phòng chờ đặc biệt cùng các dịch vụ trợ giúp đặc biệt.

MGM Grand Air từng được ví như thế giới Hollywood trên bầu trời. Ảnh: I Heart Hollywood

Trên tàu bay có năm tiếp viên, quầy bar và các khoang riêng dành cho hành khách. Bữa ăn có thực đơn phong phú cùng rượu vang hảo hạng. Giá vé chỉ cao hơn ghế hạng nhất của các hãng khác một chút.

Ban đầu, đây là lựa chọn của những người nổi tiếng và giàu có. Nhưng khi hãng mở thêm các tuyến bay mới, họ không có đủ khách. Hoạt động kinh doanh giảm trong những năm 1990. Đến năm 1995, hãng đổi tên thành Champion Air - chuyên cung cấp các chuyến thuê bao cho các đội thể thao, cơ quan chính phủ. Năm 2008, hãng dừng hoạt động.

Anh Minh (Theo CNN)