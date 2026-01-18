Những hàng bánh mì khách xếp hàng dài ở Hà Nội

Mama, phố Huế, Lãn Ông và Hàng Gai là những quán bánh mì truyền thống luôn đông khách xếp hàng, điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

Hà Nội có nhiều hàng bánh mì truyền thống, với nhân pate, ruốc, xúc xích, qua hàng chục năm vẫn là địa chỉ quen thuộc cho bữa ăn hàng ngày của người dân, và điểm đến của nhiều khách du lịch. VnExpress giới thiệu 4 địa chỉ với các tiêu chí nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, là bánh mì truyền thống, luôn có hàng dài người xếp hàng, được gợi ý trên các diễn đàn ẩm thực và du lịch như Tripadvisor, Reddit hoặc được đánh giá cao trên Google Review và tuổi đời lâu năm.

Bánh mì Mama

Trên phố Lý Quốc Sư, đoạn gần Nhà thờ Lớn, một xe bánh mì nhỏ luôn tấp nập khách mỗi ngày, trong đó phần lớn là người nước ngoài. Cao điểm thường rơi vào buổi trưa, có thời điểm hàng chục người xếp hàng, mỗi khách mất trung bình 15–20 phút mới đến lượt.

Bánh mì tại đây có gần 20 lựa chọn truyền thống như thập cẩm, trứng, pate thịt, gà, xúc xích hay bánh mì chay, với giá dao động từ 12.000 đến 35.000 đồng mỗi chiếc. Nhân viên lần lượt đến từng khách để nhận order. Quán có vài chỗ ngồi ở căn nhà kế bên, phục vụ khách chờ đến lượt hoặc ăn tại chỗ.

Một số người Việt từng thưởng thức nhận xét nhân bánh "không quá đặc biệt, Hà Nội có nhiều quán ngon hơn". Trong khi đó, nhiều du khách nước ngoài tìm đến chủ yếu vì tò mò và theo trào lưu. Chị Cara Sy, người Mỹ gốc Singapore, đến Hà Nội hôm 9 và 10/1, cho biết thấy quán quá đông nên cũng dừng lại mua thử. Trên Tripadvisor, quán được chấm 4,7/5 sao.

Địa chỉ: 54 Lý Quốc Sư.

Bánh mì Hàng Gai

Hàng bánh mì đông khách trên phố Hàng Gai. Ảnh: Hoàng Giang

Không biển hiệu, chỉ là một quầy nhỏ trên phố Hàng Gai, nhưng hàng bánh mì truyền thống mở bán từ năm 1979 này được xem là một trong những địa chỉ lâu đời nhất Hà Nội còn duy trì đến nay. Chủ tiệm Nguyễn Thị Linh tiếp quản quán từ mẹ chồng vào năm 2014, giữ nguyên công thức nhân bánh cũng như cách bán hàng suốt nhiều thập kỷ.

Nhân bánh truyền thống gồm pate, xúc xích, thịt xá xíu, bơ và ruốc, nêm thêm chút muối tiêu, không có rau hay dưa chuột. Điểm khác biệt nằm ở loại "xúc xích đỏ" làm từ thịt và bì lợn, xay nhuyễn rồi hấp suốt 5 tiếng theo bí quyết gia truyền, sau đó thái mỏng để làm nhân bánh.

Từ 7h đến 9h, quán đông khách mua mang đi hoặc ăn tại chỗ, chủ yếu là người Hà Nội. Ba nhân viên luôn tay nướng bánh, làm nhân, đóng gói và thu tiền. Trước đây, quầy ở đầu phố Tô Tịch, sau bão Yagi tháng 9/2024 đã chuyển địa chỉ mới, cách chỗ cũ vài chục mét. Nhiều thực khách nhận xét bánh mì ở đây "giữ được hương vị truyền thống" và có mức giá "rẻ nhất Hà Nội" 12.000 đồng, nhưng phải ăn 15.000 đồng mới đủ no.

Địa chỉ: 62 Hàng Gai.

>> Xem thêm: Bánh mì 12.000 đồng ở phố cổ Hà Nội

Bánh mì phố Huế

Khách xếp hàng ở bánh mì Phố Huế. Ảnh: KaBi

Hàng bánh mì phố Huế nằm đối diện rạp Đại Nam có tuổi đời gần 50 năm, nay vẫn là địa chỉ quen của nhiều người Hà Nội. Bánh mì có nhân pate, ruốc, thịt xá xíu, xúc xích đỏ, bơ và dưa chuột ăn kèm. Khách có thể gọi từng loại hoặc thập cẩm.

Muối tiêu tự rang, tương ớt tự làm đặt ở trước quầy, khách tự lấy theo khẩu vị cá nhân. Mỗi ổ bánh mì giá từ 30.000 đồng, nhiều nhân giá 40.000 đồng. NSND Chí Trung là một trong những khách hàng quen đã ăn hơn 40 năm khi mới làm việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ.

Một điều đặc biệt nhiều người ấn tượng là chủ quán "kiệm lời, không biểu cảm, hơi khó tính". Gần đây, quán nhận các ý kiến trái chiều về chất lượng, cho rằng đông vì có các khách hàng trung thành, chủ yếu ăn vì thói quen và nhớ hương vị xưa. Ngoài ra, "điểm trừ là chỗ ngồi trong nhà ít, khi mua lúc nào cũng phải xếp hàng, hôm đông thì hàng dài dằng dặc mấy chục người", một thực khách viết trên Google Review.

Địa chỉ: 118 phố Huế.

Bánh mì Lãn Ông

Khách xếp hàng ở bánh mì Lãn Ông. Ảnh: BMBQ

Nằm ở trung tâm phố cổ, bánh mì Lãn Ông mở bán từ năm 1989. Cũng như nhiều hàng bánh mì truyền thống khác, nhân bánh chủ yếu bao gồm pate, ruốc, xúc xích, trứng, thêm jambon.

Thực khách có thể chọn loại 25.000 đồng hoặc 30.000 đồng. Gần đây, quán mở thêm bánh mì sốt vang có thể ngồi ăn tại chỗ với giá 50.000 đồng. Nồi pate lớn và thơm luôn đặt ngay trước quầy. Pate là phần nổi bật nhất của bánh mì Lãn Ông, được nhiều thực khách yêu thích và đánh giá cao. Bánh mì Lãn Ông có cả khách du lịch và người địa phương, đa phần đều đã thân quen.

Vài năm gần đây, quán chủ trương phát triển thương hiệu, đổi tên thành bánh mì Bảo Quyên và mở thêm 3 cơ sở khắp Hà Nội. Nhiều thực khách đánh giá cao chất lượng đồ ăn ở địa chỉ gốc phố Chả Cá. Trên Tripadvisor, quán được chấm 4,2/5 sao. "Rất ngon và tôi đã ăn ba bữa trong ngày", một khách du lịch cho hay. Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng "giá ngày càng đắt, nhân không tương xứng".

Địa chỉ: 8 Chả Cá.

Tâm Anh