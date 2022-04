Những gợi ý đi chơi giờ chót dịp giỗ Tổ

Cắm trại trên rừng Ba Vì, thăm trang trại gấu, trekking thác K50 ở Gia Lai... là gợi ý cho du khách.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới kỳ nghỉ giỗ Tổ (9 đến 11/4), nhiều khu nghỉ dưỡng hoặc cắm trại dịch vụ đã kín chỗ. Dù hôm nay mới quyết định lên đường, bạn vẫn có thể tìm được một nơi phù hợp.

Cắm trại trong rừng núi Ba Vì

Khu Thiên Sơn Suối Ngà. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang

Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà nằm ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội, cách trung tâm khoảng 60 km, thích hợp cho chuyến đi và về trong ngày.

Nằm dưới chân núi Tản Lĩnh, khu du lịch có cảnh quan rừng, hồ, suối thác và cả dịch vụ vui chơi, ăn nghỉ chia thành ba khu Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Du khách nên mang theo đồ cắm trại, bàn ghế, ngồi bên dòng suối hay đi bộ trong rừng cây xanh ở Hạ Sơn. Vì trải nghiệm gần thiên nhiên, du khách nên bôi kem chống côn trùng, quan sát tránh rắn, rết...

Lên tới Trung Sơn, du khách có thể nghỉ trong nhà sàn và dùng bữa tại nhà hàng đặc sản gà quay, cá suối, thịt nướng... Đến khu Ngoạn Sơn, du khách sẽ thấy thác Cổng Trời ở độ cao hơn 60 m đổ xuống sườn núi tạo thành bể bơi thiên nhiên sâu 1,5-2 m. Du khách thích tắm suối cần mặc áo phao, chú ý an toàn nếu không biết bơi.

Du khách di chuyển bằng xe riêng chạy thẳng Đại lộ Thăng Long, Láng - Hòa Lạc, Yên Bài đến Thiên Sơn Suối Ngà. Một cung đường khác nhiều người lựa chọn là qua quốc lộ 32. Nếu đi bus, bạn chọn xe 74 Mỹ Đình - Xuân Khanh và tuyến 71 Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây, tới điểm cuối thì chuyển xe 110 đến Vườn Quốc gia Ba Vì. Từ cổng mua vé của vườn quốc gia còn cách Thiên Sơn Suối Ngà khoảng 3 km, bạn có thể đi bộ hoặc xe ôm.

Cho trẻ ngắm gấu tại cơ sở bảo tồn ở Ninh Bình

Bear Sanctuary là điểm tham quan còn ít người biết tới ở Ninh Bình, phù hợp với gia đình có con nhỏ, muốn cho bé khám phá loài gấu và học cách yêu thiên nhiên. Đây là khu bảo tồn được thành lập bởi Four Paws, tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu. Khu bảo tồn là ngôi nhà mới của 48 con gấu được cứu thoát khỏi nạn nuôi lấy mật và buôn bán trái phép.

Có hai lựa chọn tham quan: tour có hướng dẫn viên và tham quan vườn gấu từ đường trên cao. Tuyến đường dài 250 m được xây dựng kiên cố, rào chắc chắn. Các bạn nhỏ có thể tự do khám phá trong tầm kiểm soát của bố mẹ, song chỉ có thể ngắm gấu từ xa. Giá vé 50.000 đồng một người lớn và 30.000 đồng một trẻ em. Nếu muốn ngắm gấu gần hơn và không ngại nắng, khách có thể mua tour có hướng dẫn viên với giá 150.000 đồng một người lớn và 100.000 đồng cho bé từ 6 tuổi trở lên.

Một số trải nghiệm khác là chụp ảnh với mô hình gấu; tìm hiểu thông tin các loài gấu qua truyện, sách ảnh; làm đồ ăn cho gấu vào thứ 5, 7 và chủ nhật. Khu bảo tồn tọa lạc ở Cúc Phương - đường Bái Đính, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình, mở từ 9h đến 17h hằng ngày.

Du khách từ Hà Nội có thể đi Ninh Bình trong ngày, thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng 30 phút. Nếu lưu trú qua đêm, bạn có thể tham khảo các khách sạn trên ứng dụng đặt phòng trực tuyến, hiện vẫn còn nhiều lựa chọn.

'Xuyên không' trong khu nghỉ dưỡng đậm chất Hội An

Resort trên đảo Ký ức Hội An. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Vé máy bay tới Đà Nẵng từ Hà Nội và TP HCM vẫn còn nhiều, phù hợp cho khách muốn lên lịch trình tham quan Hội An dịp giỗ Tổ vào giờ chót. Hoi An Memories Resort & Spa nằm trên đảo Ký Ức Hội An, cùng với công viên Ấn tượng Hội An và sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An. Khách sạn còn chỗ cho khách lưu trú và xem show thực cảnh vào tối 8/4 và 11/4.

Khu nghỉ có 102 phòng và biệt thự được sơn vàng mang đặc trưng không gian hoài cổ yên bình của phố Hội. Giá thuê một đêm khoảng 1,4 triệu đồng cho phòng hai người, nếu mua thêm vé xem show là 1,8 triệu đồng.

Nếu không lưu trú, bạn vẫn có thể đến tham quan, check-in những góc đẹp trong khu nghỉ dưỡng và đảo Ký ức Hội An vào ban ngày. Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An - một trong những trải nghiệm đáng thử nhất về đêm tại phố Hội. Trong một tiếng, màn trình diễn chuyển tải những nội dung súc tích, hàm chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống của cư dân Hội An - xứ Quảng trải suốt lịch sử hơn 400 năm từ khi đô thị cổ này hình thành đến nay.

Du khách có thể chọn nghỉ một trong hai tối 8/4 hoặc 11/4 để tiện xem show, sau đó chuyển sang các resort, khách sạn khác còn nhiều phòng cho hai đêm 9 và 10/4 như La Siesta Hoi An Resort & Spa, Mulberry Collection Silk Marina, Hoi An Golden Rice Villa... Lựa chọn rẻ hơn là Hoi An Rose Garden Hotel, Hoi An Odyssey Hotel, Triple Riverside Villa Hotel HoiAn...

Trekking thác Hang Én ở Gia Lai

Ảnh: Anh Chiêm

Thác Hang Én hay còn gọi là K50 thuộc địa phận huyện K'bang, nổi tiếng bởi vẻ đẹp núi rừng hoang sơ. Tháng 1 đến tháng 6 được xem là thời điểm đẹp nhất để trekking vì tiết trời khô ráo, ít mưa, thác nước đổ xuống vừa phải, như tấm lụa trắng mềm mại giữa núi rừng.

Từ Hà Nội và TP HCM, du khách đi bằng máy bay tới TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hiện nay giá vé từ Hà Nội là khoảng 3 triệu đồng mỗi người, còn TP HCM là khoảng 1,3 triệu đồng. Nhiều du khách cũng lựa chọn lái xe riêng tới đây, song nên có hai tài xế để không quá mệt. Từ TP Pleiku, còn khoảng 150 km để tới Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (gồm thác K50), qua thị trấn An Khê, huyện Kbang.

Từ khu bảo tồn, du khách có thể thuê xe đi tiếp 40 phút tới Trại Bò và bắt đầu trekking. Đường đi qua nhiều đoạn trèo đèo lội suối, với nhiều loại bò sát, côn trùng, rắn, vắt... Cần trang bị quần áo bảo hộ kín, tất cao cổ và gậy.

Đến gần, du khách sẽ cảm thấy không khí mát lạnh khi bụi nước tỏa trong không khí và nhìn thấy dòng thác trắng xóa. Ở đây có bốn lán trại, du khách có thể nghỉ qua đêm, trải nghiệm một nơi không sóng điện thoại hay Internet. Ban ngày hoạt động nhiều người yêu thích là trekking lên đỉnh ngọn thác chụp ảnh, hay tắm ở hồ nước dưới thác. Các đặc sản không nên bỏ lỡ ở đây là bò một nắng chấm trứng kiến Gia Lai, gà nướng, cơm lam, thịt lợn nướng...

Cắm trại, chèo SUP hồ Trị An

Khách chèo sup dưới hồ Trị An ngày cuối tuần. Ảnh: Phờ

Cận lễ, dù nhiều điểm cắm trại gần TP HCM như Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu kín chỗ, bạn vẫn còn lựa chọn trải nghiệm loại hình này tại hồ Trị An, Đồng Nai. Chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển từ TP HCM, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên trong lành.

Mã Đà Lakeview Camping có khuôn viên rộng rãi bao gồm một bán đảo và một đảo trên hồ Trị An với nhiều cây xanh gió mát, cho khách thỏa sức câu cá, cắm trại vào kỳ nghỉ lễ. Buổi sáng, bạn có thể dậy sớm, tận hưởng sự tĩnh lặng, ngồi ngắm sương, nhâm nhi ly cà phê nóng, ăn sáng nhẹ, sau đó chèo SUP khởi động ngày mới, hay đi thuyền tham quan hồ. Buổi chiều thích hợp để bơi lội hay chụp ảnh, sau đó quây quần bên bếp than nướng BBQ.

Vé vào cổng giá 100.000 đồng một người bao gồm nước sạch, nhà tắm, vệ sinh. Ngoài ra, bạn có thể thuê thêm lều, túi ngủ, đèn trang trí, bàn ghế, sup, thuyền tham quan hồ... nếu cần. Điểm đến cũng phục vụ ăn uống, giải khát cho du khách như các món lẩu, gà nướng, gà quay... khá đa dạng và cần đặt trước.

Thăm vườn quốc gia Cát Tiên

Cây tung cổ thụ gần 20 người ôm mới xuể. Ảnh: Nhật Tân

Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên diện tích hơn 80.000 ha thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là điểm đến lý tưởng cho những người mê tìm hiểu động thực vật và hoạt động ngoài trời. Điểm đến ở địa chỉ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 160 km.

Đến đây du khách có thể tự túc khám phá hoặc đặt tour 1-2 ngày của vườn quốc gia để tham quan cây gõ bác đồng, cây tung cổ thụ, thác Trời, khu ramsar Bàu Sấu cùng hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Dịp giỗ Tổ cũng bắt đầu mùa bướm, du khách nghỉ đêm sáng sớm thuê đạp xe hoặc trekking, dạo bộ trong rừng để tận hưởng không gian trong lành với mùa bướm sặc sỡ.

Bên trong vườn quốc gia nhiều khu vực rừng rậm, cây lớn và không có sóng điện thoại, Wi-Fi đem đến cho du khách trải nghiệm "tắm rừng" thú vị. Ở đây có nhiều món đặc sản của rừng Cát Tiên như canh lục bình, lẩu cá sông, cá rô rừng, cá lóc... cũng là điều không thể bỏ qua.

Vé vào Vườn quốc gia Cát Tiên là 60.000 đồng một người. Vé vào Bàu Sấu là 140.000 đồng một người. Khu lưu trú hiện còn phòng vào ngày 9, 10/4 giá 500.000 - 720.000 đồng một đêm. Các homestay, nhà nghỉ gần đó vẫn còn trống phòng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ như Cat Tien Jungle Lodge, Gibbon Singing, Cat Tien Farmstay, Farmfood... giá từ 300.000 đồng một đêm.

Đi Cần Thơ trải nghiệm hơn 100 món bánh dân gian

Gian hành bánh xèo, bánh khọt trong lễ hội năm 2019. Ảnh: Mỹ Trinh

Từ ngày 7 đến 11/4, tại quảng trường Bình Thủy, TP Cần Thơ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ sẽ diễn ra với hàng trăm gian hàng phục vụ các món bánh đặc sắc miền Tây. Đến đây, bạn có thể tìm hiểu về văn hóa, du lịch các tỉnh thành Nam Bộ, tìm về ký ức tuổi thơ với hơn 100 món bánh từ lạ đến quen như bánh xèo, bánh khọt, bánh bò, bánh ít trần, bánh đúc lá dứa, chuối xào dừa...

Quang Thiện, du khách từ An Giang, khá trông đợi sự kiện lần này: "Mình từng đi lễ hội bánh dân gian vào các năm trước. Thật sự, lễ hội như một 'mê cung' không lối thoát với những người hảo ngọt như mình. Những món bánh rất bắt mắt và hấp dẫn, giá lại hợp túi tiền".

Sau khi dự hội bánh, bạn có thể ghé tham quan đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ tại quận Bình Thủy, công trình vừa khánh thành vào đêm 6/4. Đền thờ có thiết kế đặc sắc, gợi nhớ hình ảnh trống đồng Ngọc Lũ được bao bọc 18 cánh cung điêu khắc hoa văn ấn tượng, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng đang thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách miền Nam. Các khu lưu trú tại thành phố Cần Thơ hiện cũng còn khá nhiều phòng.

Du Hy