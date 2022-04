Đạp xe và cắm trại giữa rừng Mã Đà

Hồ Trị An là địa điểm lý tưởng để chèo SUP vì mặt hồ phẳng lặng, yên bình. Thời điểm đẹp nhất để chèo SUP là vào hoàng hôn hay bình minh, khi thời tiết mát mẻ và nắng nhẹ nhàng.