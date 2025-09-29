Những giả thuyết dẫn đến án phạt nặng của bóng đá Malaysia

MalaysiaQuá trình nhập tịch nhiều kẽ hở, thậm chí đáng ngờ, có thể là một trong những lý do dẫn đến án phạt gây chấn động của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, FAM cấp tập nhập tịch cho một nhóm cầu thủ theo chính sách huyết thống từ đời ông bà. Tiền vệ Hector Hevel (gốc Hà Lan) và hậu vệ Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) ra mắt đội tuyển của họ từ tháng 3, trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đến tháng 6, họ có thêm trung vệ Facundo Garces, tiền đạo Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và trung vệ Jon Irazabal (Tây Ban Nha). Tất cả đều thi đấu giúp đội nhà hạ Việt Nam 4-0 ở lượt hai hôm 10/6 trên sân nhà Bukit Jalil.

Jon Irazabal (số 5), Facundo Garces (3), Rodrigo Holgado (19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13) trong đội hình xuất phát Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Mainstand

Tuy nhiên, quá trình nhập tịch nhóm cầu thủ này bị cho có nhiều điểm đáng ngờ, theo báo bóng đá nổi tiếng của Indonesia Bola. Nó bao gồm: không minh bạch, quá trình nhập tịch quá nhanh và gốc gác thiếu tự nhiên.

Mối quan hệ huyết thống của các cầu thủ chưa từng được FAM tiết lộ rõ ràng ở trước, trong và sau khi nhập tịch. Truyền thông Malaysia đều không biết danh tính cầu thủ cho đến khi FAM thông báo chính thức. "Người hâm mộ Malaysia không biết bất kỳ thông tin cụ thể nào về dòng dõi của các cầu thủ", bài viết trên Bola hôm nay có đoạn. "Chỉ có những thông tin mơ hồ từ giới truyền thông".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail từng nhấn mạnh rằng mọi quyết định cấp quyền công dân đều dựa trên Hiến pháp Liên bang và thông qua kiểm tra tỉ mỉ. Quy trình bao gồm kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn, lấy sinh trắc học và xác minh kỹ lưỡng. Người xin cấp quốc tịch phải có mặt tại Malaysia.

Dù vậy, quá trình nhập tịch của các cầu thủ vẫn bị cho là nhanh bất thường. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha El Correo vào tháng 8, trung vệ Facundo Garces cho biết chỉ mất vài tuần để có quốc tịch Malaysia.

Trong khi đó, ở Việt Nam, các cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh trải qua quá trình dài làm hồ sơ. Khi về nước thi đấu, họ vẫn mất từ 6 đến 12 tháng mới có quốc tịch. Trường hợp tiền vệ gốc Nga Viktor Lê có quốc tịch vào tháng 1/2025, tức hai năm sau khi về nước thi đấu.

Bola cho biết các cầu thủ Indonesia cũng trải qua quá trình nhập tịch dài, bao gồm một phiên điều trần tại Hạ viện. Sự kiện được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ngay sau khi Malaysia bị phạt, Indonesia cũng đăng sơ yếu lý lịch của từng cầu thủ mang dòng máu lai, với danh tính ông hoặc bà là người Indonesia, cùng địa điểm mà họ sinh ra ở xứ vạn đảo.

Trung vệ Malaysia Facundo Garces (phải) thi đấu trong trận thắng Việt Nam (áo đỏ) 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Việc các cầu thủ mang dòng máu lai từ Nam Mỹ cũng bị cho là thiếu tự nhiên. "Sự giao lưu trong lịch sử giữa Malaysia với khu vực này rất hiếm", Bola phân tích. "Nhiều cầu thủ trong quá trình nhập tịch được cho rất ngạc nhiên khi FAM thông báo họ có tổ tiên là người Malaysia".

Trước khi bảy cầu thủ mới gia nhập, Malaysia cũng có nhiều cầu thủ mang dòng máu lai lên ĐTQG. Nhưng hầu hết đến từ châu Âu và Australia, nổi bật như Matthew Davies (gốc Australia), La'Vere Corbin-Ong (Anh, Barbados), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng (Trung Quốc), Daniel Ting, Stuart Wilkin, Hong Wan (Anh), Dion Cools (Bỉ) và Nooa Laine (Phần Lan).

Một giả thuyết khác được đặt ra là Malaysia đã lợi dụng kẽ hở trong luật FIFA. Theo đó, điều 7 trong sổ tay hướng dẫn các quy tắc chi phối điều kiện thi đấu cho ĐTQG quy định bốn điều kiện để cầu thủ đổi quốc tịch có thể thi đấu cho ĐTQG mới. Thứ nhất, người đó phải sinh ra trên lãnh thổ liên đoàn bóng đá liên quan. Thứ hai, mẹ ruột hoặc bố ruột sinh ra trên lãnh thổ liên đoàn liên quan. Thứ ba, ông, bà của người đó sinh ra trên lãnh thổ liên đoàn liên quan. Cuối cùng, người đó phải sinh sống liên tục trên lãnh thổ liên đoàn liên quan ít nhất 5 năm sau 10 tuổi, và ít nhất ba năm trước 10 tuổi.

Tuy nhiên, điều kiện thứ ba không quy định phải là ông, bà có quan hệ huyết thống. Malaysia có thể đã sử dụng điểm này để công dân nước mình nhận con nuôi hợp pháp với cha ruột hoặc mẹ ruột của các cầu thủ từ Nam Mỹ và Tây Ban Nha. "Đây có thể là lý do tại sao FAM giữ bí mật về lý lịch của các cầu thủ", Bola cho hay.

Malaysia cũng bị nghi ngờ làm giả giấy khai sinh, sau một thông báo của Cục đăng ký Quốc gia (NRD) được công bố vào ngày 19/9. Cơ quan này xác nhận các cầu thủ nộp hồ sơ xin nhập tịch theo diện có huyết thống từ thời ông, bà.

Điều 3 trong thông báo ghi: "Trong quá trình này, NRD không thể lấy lại được bản gốc giấy khai sinh viết tay từ kho lưu trữ lịch sử. Do đó, theo thông lệ hành chính hiện hành, NRD đã cấp một bản sao chính thức dựa trên bằng chứng cho thấy đã có một ca sinh".

Malaysia 4-0 Việt Nam Diễn biến chính trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

NRD khẳng định mọi thủ tục thẩm định tuân thủ các quy định và hợp pháp. Việc cấp giấy chứng nhận quốc tịch cho các cầu thủ được thực hiện đúng theo các yêu cầu pháp lý và Hiến pháp của Malaysia. Dù hợp lệ ở nước sở tại, nhưng FIFA vẫn có quyền nghi ngờ khi thấy các giấy tờ không phù hợp với quy định của liên đoàn.

Trong khi đó, trang tin Malaysia Semuanya Bola (SBWTF) nghi ngờ FIFA đưa ra án phạt với FAM để chuyển hướng chú ý khỏi vấn đề Israel. Án phạt được đưa ra cùng tuần LĐBĐ châu Âu (UEFA) cân nhắc việc đình chỉ bóng đá Israel do chiến sự ở Dải Gaza.

"Malaysia bị biến thành vật tế thần", bài viết trên SBWTF có đoạn. "Trong khi đó, vấn đề lớn hơn là Israel bị nhấn chìm trên truyền thông".

Hôm 26/9, FIFA bất ngờ ra quyết định xử phạt FAM, khẳng định họ làm giả hồ sơ cho nhóm 7 cầu thủ có dòng máu lai. FAM đang chờ phán quyết đầy đủ bằng văn bản từ FIFA, trước khi nộp đơn kháng cáo. LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ văn bản tương tự và phán quyết cuối cùng từ Tòa án bóng đá FIFA.

Nếu khiếu nại bất thành, FAM có thể đưa sự việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Chỉ đến khi có kết luận cuối cùng, AFC mới xem xét đưa ra các quyết định tiếp theo, trong đó có kết quả ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trung Thu tổng hợp