Những gia đình mất nơi trú ẩn trong đêm bão Kalmaegi đổ bộ

Căn nhà cấp bốn của gia đình chị Ngọc Hoa bị gió thổi bay toàn bộ mái tôn từ 17h ngày 6/11, khi bão sắp đổ bộ vào đất liền.

Năm người trong gia đình chị phơi mình giữa trời mưa gió. "Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh nguyên một mái tôn bị gió bão đánh bay", chị Hoa, ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) kể.

Cả nhà không còn nơi trú ẩn trong khi điện mất, sóng điện thoại chập chờn, chị Hoa thử vài lần mới đăng được lời cầu cứu lên mạng xã hội. Sau 30 phút, một gia đình có nhà kiên cố cùng khu phố liên lạc, nhận cả nhà chị sang trú tạm.

"5 người đội mưa chạy sang. Tới nơi an toàn chúng tôi mới thở phào", chị Hoa kể. Họ bỏ lại toàn bộ tài sản. Gia đình dự định đợi bão tan sẽ về dọn dẹp, trước mắt chấp nhận đi ở nhờ.

Nhiều mảng tôn, biển hiệu bị thổi bay trên đường Phạm Văn Đồng, Đăk Lăk (Phú Yên cũ), tối 6/11. Ảnh: Đình Văn

Gió bão Kalmaegi cũng xô đổ hàng loạt chậu cây xi măng dọc đường Phạm Văn Đồng, thị xã Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk. Nhiều hộ dân ở các khu vực thấp trũng ven biển như phường Xuân Yên, xã Xuân Thịnh và phường Xuân Đài bị tốc mái.

Chị Nguyễn Thị Hoa, 42 tuổi, ở thôn Phú Dương (phường Xuân Yên), cho biết gia đình đã chèn túi nước, gạch lên mái nhà từ sáng. Nhưng đến khoảng 19h30, gió giật mạnh, mái nhà bếp bị cuốn bay, gạch vỡ, vật dụng văng tung tóe.

Căn nhà trên 20 m2, kiên cố hơn nhưng dưới tác động của những con gió dập, mái tôn bị hất tung lên rồi rơi xuống, nước mưa và mảnh vụn tràn vào nhà. Cả 9 người trong gia đình tập trung giữa nhà, đóng kín cửa, buộc dây thừng vào mái rồi ghì chặt với hy vọng không bị gió cuốn đi.

Lo cho sự an toàn của ba trẻ nhỏ, chị Hoa đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu. "Gió quá mạnh, không ai tiếp cận nổi", chị nói. Khoảng 10 phút sau, khi đội cứu hộ liên hệ lại, lốc xoáy đã tạm tan. "Phần còn lại của nhà vẫn giữ được nhưng rất xộc xệch. Chúng tôi không biết xoay xở ra sao trong đêm nay", chị Hoa nói.

Mất nơi trú ẩn trong đêm bão Kalmaegi Khoảnh khắc toàn bộ mái trong nhà và ngoài sân của gia đình anh Gia Nghĩa ở ở xóm 15, thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai bị tàn phá bởi bão số 13, tối 6/11. Nguồn: Gia Nghĩa

Gia đình anh Gia Nghĩa ở xóm 15, thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai không được may mắn như thế. Toàn bộ phần mái của ngôi nhà đã bị gió bão giật sập từ 19h. Mọi người phải ôm mũ bảo hiểm đứng trong mái hiên 5 m2 chờ cứu hộ. Đây là phần kiên cố duy nhất của căn nhà cấp bốn còn trụ lại. Bên trong, phòng khách, phòng ngủ và bếp đã tan hoang. Phần mái che trước sân cũng đổ sập, chắn hết lối đi.

"Chúng tôi đã gọi cứu hộ và chính quyền, nhưng bão lớn quá họ chưa thể tiếp cận", anh Nghĩa nói. Anh cho biết gia đình đang được hướng dẫn các biện pháp an toàn tạm thời.

Gió nổi lên từ chiều, mưa xối xả. Anh Nghĩa cho biết dù đã gia cố, căn nhà cấp bốn sát biển không trụ nổi. Đến 17h, mái tôn khu bếp bị tốc trước, đồ đạc bị cuốn bay. Bên ngoài trời tối đen, gió rít từng cơn. "Tiếng mái tôn bị giật bay, va đập vào nhau liên hồi. Cả gia đình phải chạy vào phòng khách", anh Nghĩa kể.

Đến 19h, gió mạnh hơn. Trần nhựa và mái tôn phòng khách, phòng ngủ không trụ vững, bị giật bay quá nửa. Hết chỗ trú, cả nhà chạy ra mái hiên, mỗi người một áo mưa, đội mũ bảo hiểm để phòng vật thể bay. Mẹ anh, người vừa xuất viện, liên tục khóc vì sợ hãi.

"Giờ trong nhà với ngoài trời giống nhau, tường sập, mái bay. Chúng tôi sắp mất chỗ trú ẩn duy nhất rồi", anh Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận đã nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu của các hộ dân bị tốc mái từ tối 6/11. Tuy nhiên, thời tiết phức tạp, gió giật mạnh khiến lực lượng chức năng chưa thể triển khai cứu hộ ngay.

"Chúng tôi đang duy trì liên lạc, hướng dẫn người dân tìm điểm tránh trú an toàn tại chỗ và sẽ tiếp cận ngay khi điều kiện cho phép", ông Tân nói.

Mái tôn nhà dân ở phường Quy Nhơn Nam bị bão quật văng nằm ngổn ngang trên đường. Ảnh: Đình Văn

Bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh Bình Định – Phú Yên cũ với sức gió cấp 12-13, giật cấp 15. Nhiều trạm ghi nhận gió giật cấp 10-12, mạnh nhất ở Hoài Nhơn (Bình Định) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Khánh Hòa, trung bình 40–80 mm, cục bộ trên 200 mm. Dự báo trong ngày 6 và 7/11, lượng mưa có thể tăng lên 200-400 mm, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở.

