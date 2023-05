Những dưỡng chất có trong mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition

Sản phẩm mặt nạ của Herbalife có chứa vitamin và dưỡng chất giúp làn da được bảo vệ bởi các tác nhân từ môi trường, chống lão hóa.

Da là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với môi trường. Do đó, chúng thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thương và rất cần được chăm sóc đúng cách. Nhiều nghiên cứu cho thấy, vitamin không chỉ cần thiết để cải thiện sức khỏe tổng quát mà nó còn có công dụng làm đẹp da.

Da là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với môi trường nên cần được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Herbalife

Vitamin A: Theo WebMD, vitamin A giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn quá trình phá vỡ collagen. Ngoài ra, chúng là một chất chống oxy hóa nên bổ sung vitamin này có thể hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi bị cháy nắng. Nếu cơ thể không có đủ vitamin A, da sẽ dễ bị khô, ngứa hoặc sần sùi.

Vitamin E: Vitamin E là chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, 50% vitamin E có thể bị giảm để bảo vệ da dưới tia UV khi ra nắng. Vậy nên, việc tiếp nạp đủ vitamin E trong khẩu phần ăn là rất quan trọng.

Vitamin C: Loại vitamin cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do và có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Hàm lượng vitamin C thấp có thể khiến nướu dễ bị bầm tím và chảy máu, cũng như vết loét lâu lành hơn.

Vitamin K: Vitamin K giúp duy trì protein và làm giảm sự khởi đầu của các nếp nhăn và chảy xệ da, nó còn được chứng minh là có khả năng loại bỏ các vết bầm tím, vết sẹo và các vết rạn trên da...

Vitamin D: Loại vitamin này có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Do đó, chúng rất tốt cho mụn trứng cá và da đỏ, viêm. Ngoài ra, vitamin D còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất của tế bào da, giúp da phát triển và tự phục hồi.

Như vậy, da cần được cân bằng các chất dinh dưỡng, các loại vitamin phù hợp để tránh các tác nhân gây lão hóa và làm sạm da từ bên ngoài môi trường. Ngoài thực phẩm và chế độ ăn, phái đẹp có thể sử dụng bộ sản phẩm mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition như một gợi ý cho chu trình làm đẹp.

Theo Herbalife, mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition là một sản phẩm mới thuộc dòng sản phẩm dinh dưỡng ngoài của công ty nhằm mục đích hỗ trợ nhu cầu chăm sóc cho từng thể trạng da khác nhau.

Herbalife ra mắt sản phẩm mặt nạ vitamin cho làn da thêm khỏe đẹp. Ảnh: Herbalife

Mỗi loại mặt nạ được sản xuất dựa trên công thức riêng với hỗn hợp 12 loại vitamin như vitamin A, C, D, E, K... cùng chiết xuất lá lô hội, muối biển Jeju (Hàn Quốc), chiết xuất gạo và các thành phần chuyên biệt khác. Trọn bộ mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition có 3 sản phẩm, gồm: dưỡng ẩm, trắng sáng và săn chắc da.

Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition Dưỡng ẩm ngoài các thành phần chính nêu trên còn kết hợp thêm Vita hydrate. Đây là công thức bao gồm chất dưỡng ẩm Triple hyaluronic acid, protein từ trái bơ (Avocado peptide) và chiết xuất cây rau má (Asiatica). Do đó, mặt nạ mang lại hiệu quả giúp làn da được dưỡng ẩm liên tục trong 8 giờ.

Để chứng minh hiệu quả của mặt nạ này, Herbalife đã thực hiện một khảo sát trên 33 phụ nữ trưởng thành tại châu Á. Kết quả cho thấy 90% người tham gia đều cho biết làn da của họ trẻ nên ngập nước và mềm mại hơn trong ít nhất 8 giờ sau khi đắp mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition Dưỡng ẩm.

Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition Trắng sáng có công thức đặc biệt, hỗ trợ cho người có da thường, da khô hoặc da xỉn màu muốn tăng thêm vẻ trắng sáng cho làn da. Sản phẩm chứa công thức VitaGlow Complex với bột ngọc trai, chiết xuất quả Omija (Saccharide Hydrolysate), Niacinamide và Adenosine. Những thành phần này hỗ trợ làn da trở nên trắng sáng và đều màu hơn.

Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition Săn chắc có thể dùng cho những người có làn da thường, da khô hoặc da thô sần sùi. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ làm săn chắc, cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da. Đây là loại mặt nạ sở hữu công thức VitaLift Complex với các thành phần Niacinamide (Vitamin B3), Adenosine, hạt đậu lupin và chiết xuất nhân sâm đen.

Thanh Hy