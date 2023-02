Những đồng mía cháy đen mùa khô hạn

Ngày 14/2, thấy cánh đồng mía của hộ bên cạnh cháy, sợ cháy lan sang vườn của mình, ông Lê Đình Chơn (xã An Phú, huyện Đăk Pơ) cùng mọi người phát bờ bao để ngăn lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hanh khô cộng với gió to, ngọn lửa lan nhanh, thiêu hơn 2 ha mía của gia đình.

Năm 2022-2023, toàn tỉnh Gia Lai có trên 30.000 ha mía. Mới bắt đầu mùa khô, hàng trăm diện tích mía ở các huyện Đăk Pơ, Phú Thiện, Krông Pa... cháy "bất thường". UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng chống cháy mía, điều tra, xác định nguyên nhân hỏa hoạn.