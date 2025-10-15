Những 'độc chất' có thể được trà trộn vào thuốc giảm cân trôi nổi

Ngoài sibutramin, nhiều độc chất "ẩn" trong thuốc giảm cân trôi nổi như fluoxetine, furosemide, DMAA... gây hại lên tim mạch, thậm chí gây tử vong.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết một số loại hóa chất có thể được trà trộn vào các loại thuốc giảm cân trôi nổi, không rõ nguồn gốc để làm tăng hiệu quả ép cân nhưng lại gây ra vô số hệ lụy cho cơ thể, như sau:

Sibutramin

Sibutramin từng được dùng trong thuốc giảm cân vì giúp người dùng cảm thấy nhanh no. Tuy nhiên, cơ chế này cũng đồng thời khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại và huyết áp tăng cao, đẩy hệ tim mạch vào tình trạng quá tải.

"Chỉ cần vài tuần sử dụng sibutramin, thành mạch có thể bị tổn thương nghiêm trọng mà người dùng không hề hay biết", bác sĩ cho hay. Hoạt chất này đã bị Mỹ và châu Âu cấm tuyệt đối sau khi nghiên cứu cho thấy nguy cơ biến cố tim mạch tăng tới 16% ở người sử dụng.

Phenolphthalein

Phenolphthalein vốn chỉ là chất chỉ thị pH trong phòng thí nghiệm và từng có trong thuốc nhuận tràng trước khi bị loại bỏ vì nguy cơ gây ung thư và đột biến gene. Khi bị trộn lén vào viên giảm cân, phenolphthalein kích thích nhu động ruột mạnh, gây tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải. Nghiêm trọng hơn, nó làm giảm kali máu, nguyên nhân có thể khiến tim đập loạn nhịp, thậm chí ngừng tim đột ngột.

"Điều nguy hiểm là người dùng nghĩ rằng cơ thể đang thải độc, đào thải mỡ, nhưng thực tế đang mất dần cân bằng sinh học. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi dùng chính là tín hiệu cơ thể bị kiệt sức", bác sĩ cho hay.

Viên uống giảm cân được một cô gái mua qua mạng, sau khi uống bị suy nhược cơ thể, men gan tăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Fluoxetine

Fluoxetine là hoạt chất trong thuốc điều trị trầm cảm, nhưng nhiều lần bị phát hiện trộn vào viên giảm cân để tạo cảm giác no, giảm thèm ăn. Tuy nhiên, đây là thuốc hướng thần, chỉ được sử dụng khi có chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Fluoxetine có thể khiến người dùng bồn chồn, mất ngủ, lo âu hoặc rối loạn cảm xúc. Đáng lo ngại là khi kết hợp với các chất kích thích khác có thể gây hội chứng serotonin, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Serotonin là một chất truyền dẫn thần kinh quan trọng trong não, khi tăng đột ngột có thể dẫn đến triệu chứng như run, khó thở, ảo giác, co giật, thậm chí hôn mê.

Không ít người sau khi ngừng thuốc rơi vào tình trạng trầm cảm, mất ngủ kéo dài hoặc rối loạn hành vi mà không hiểu nguyên nhân. "Họ chỉ nghĩ mình đang uống viên giảm cân tự nhiên, trong khi thực tế là đang sử dụng thuốc điều trị bệnh lý tâm thần", bác sĩ nói.

Furosemide

Furosemide là thuốc lợi tiểu mạnh, thường dùng trong điều trị suy tim, suy thận. Tuy nhiên, trong các viên giảm cân trôi nổi, chất này bị lợi dụng để tạo hiệu ứng "sụt cân nhanh" bằng cách ép cơ thể đào thải nước.

Furosemide thường dùng để điều trị phù, tăng huyết áp. Tuy nhiên, sử dụng hoạt chất này không theo chỉ định của bác sĩ sẽ có thể đối mặt với biến chứng mất kali do tăng thải cả kali, dùng nhiều có thể suy thận ngừng tim.

DMAA

DMAA (1,3-dimethylamylamine) thực chất là một chất kích thích thần kinh trung ương, khiến người dùng cảm thấy tỉnh táo, tràn năng lượng và giảm cảm giác đói, nhưng đi kèm là tim đập nhanh, huyết áp tăng cao và nguy cơ đột quỵ. Tại nhiều nước, DMAA đã bị cấm lưu hành từ lâu sau hàng loạt ca tử vong liên quan đến việc sử dụng thực phẩm thể thao, thực phẩm giảm cân có chứa chất này.

Thúy Quỳnh