Lâm Đồng (9.773,5 km2) nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Di Linh, có độ cao trung bình 800-1500 m so với mực nước biển, là một trong những vùng trồng rau, hoa, quả xứ lạnh lớn của cả nước. Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng của tỉnh với nhiều ưu thế về khí hậu và cảnh quan, được gọi bằng nhiều mỹ từ: "Thành phố ngàn hoa", "thành phố ngàn thông", "xứ sở sương mù"... Là xứ nhiệt đới nhưng Đà Lạt vẫn có khí hậu mát mẻ, dễ chịu của vùng ôn đới với nhiệt độ trung bình trong ngày thấp nhất là 15 độ C, cao nhất là 24 độ C. Những năm 40 của thế kỷ trước, Đà Lạt được coi là thủ đô mùa hè của toàn Đông Dương, là nơi lui tới của những tâm hồn nghệ sĩ. Ảnh: Trần Quang Anh