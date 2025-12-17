Những điều nên biết trước khi xem 'Avatar 3'

"Avatar 3" dài hơn ba tiếng, kinh phí khoảng 400 triệu USD, lần đầu có sự xuất hiện của tộc Ash People (Người Tro) điều khiển lửa.

Avatar: Fire and Ash tiếp nối hành trình của gia đình Jake Sully giữa những biến động mới trên mặt trăng Pandora, ra rạp trong nước ngày 19/12. Trước khi phim công chiếu, trang FanBolt tổng hợp một số thông tin giúp khán giả nắm bắt bối cảnh và nhân vật quan trọng của tác phẩm.

Tổng quan bộ phim

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Avatar: Fire and Ash là phần phim thứ ba trong loạt sử thi khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron, tiếp nối các sự kiện trong Avatar: The Way of Water (2022). Bộ phim mở rộng thế giới Pandora về không gian lẫn văn hóa, đồng thời giới thiệu nhóm người Na'vi mới. Quan hệ giữa các cộng đồng bản địa, vấn đề quyền lực, niềm tin và lựa chọn đạo đức là nội dung quan trọng.

Tác phẩm có thời lượng 3 giờ 15 phút, dài nhất trong loạt phim. Về mức đầu tư, đây là một trong những bom tấn đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh với kinh phí khoảng 400 triệu USD chưa bao gồm chi phí quảng bá toàn cầu, theo nguồn tin từ Variety. Hôm 2/12, phim nhận phản hồi tích cực sau buổi chiếu sớm ở Los Angeles (Mỹ) trước khi khởi chiếu toàn cầu. Nhiều nhà phê bình nhận định bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh có quy mô lớn, kết hợp tốt yếu tố hình ảnh và phát triển câu chuyện.

Kết thúc của phần hai The Way of Water

Trailer Avatar: The Way of Water Trailer "Avatar: The Way of Water" (2022). Video: Walt Disney Studios

Phần ba diễn ra với nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến hành tinh Pandora. Ở phần trước, bi kịch lớn nhất là cái chết của Neteyam, con trai cả của Jake và Neytiri, khi cậu hy sinh để cứu em trai Lo'ak. Gia đình Sully đã an táng Neteyam tại vùng biển của tộc Metkayina và quyết định tiếp tục sống tại đây, thay vì quay về khu rừng Omaticaya.

Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) xuất hiện trong phần phim mới với thân xác Recom - bản thể Na'vi mang ký ức con người. Việc Spider - cậu bé loài người lớn lên giữa cộng đồng Na'vi - cứu sống Quaritch ở phần trước là yếu tố giúp mở rộng tuyến truyện. Bí mật này có nguy cơ phá vỡ sự gắn kết của gia đình Sully và khoét sâu thêm nỗi mất mát mà Neytiri chưa thể nguôi ngoai.

Tộc Ash People

Tạo hình thủ lĩnh Varang của bộ tộc Người Tro. Ảnh: Walt Disney Studios

Fire and Ash giới thiệu tộc Mangkwan, còn gọi là Ash People (Người Tro), cộng đồng Na'vi sinh sống tại vùng đất núi lửa bị tàn phá. Sau thảm họa thiên nhiên và lời cầu cứu không được Eywa hồi đáp, họ từ bỏ niềm tin vào vị thần của Pandora. Thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin thủ vai) là nhân vật phản diện, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bộ tộc. Họ tôn thờ lửa, sử dụng cung tên thuần thục và cưỡi sinh vật bay mới mang tên Nightwraith, tạo ưu thế trên không.

Liên minh giữa Quaritch và Ash People

Stephen Lang trong vai Quaritch. Ảnh: Walt Disney Studios

Trong các đoạn trailer, đại tá Quaritch tiếp cận Ash People với vũ khí của Cơ quan Phát triển tài nguyên (RDA), tìm cách thiết lập liên minh. Với lòng thù hận Eywa và khát vọng trả đũa Pandora, Ash People xem công nghệ của loài người là vũ khí hữu hiệu. Sự kết hợp giữa họ tạo nên mối đe dọa lớn nhất cho gia đình Jake và Neytiri.

Jake trở lại với danh xưng Toruk Makto

Jake Sully (Sam Worthington đóng) trong phim. Ảnh: Walt Disney Studios/MovieWeb

Trong cuộc phỏng vấn với IGN hồi tháng 10, đạo diễn James Cameron cho biết Toruk - sinh vật bay huyền thoại của Pandora - sẽ tái xuất. Nhân vật Jake Sully một lần nữa trở thành Toruk Makto - biểu tượng chỉ xuất hiện khi các bộ tộc đứng trước hiểm họa diệt vong. Cameron cho biết ông đã bổ sung tuyến truyện này vì đó là phần tất yếu trong câu chuyện của Jake.

Tộc du mục Wind Traders

Thủ lĩnh Peylak của tộc Wind Traders. Ảnh: Walt Disney Studios/Empire

Bên cạnh xung đột, bộ phim còn giới thiệu Wind Traders (tộc Tlalim) - cộng đồng Na'vi du mục di chuyển khắp Pandora bằng các sinh vật bay khổng lồ có hình dáng như sứa, đại diện cho tinh thần thương mại và hòa bình. Trước đó, đạo diễn xác nhận nhân vật Peylak (David Thewlis đóng) - thủ lĩnh của Wind Traders - giữ vai trò quan trọng trong các phần tiếp theo.

Nỗi đau của Neytiri

Neytiri là một trong những nhân vật trung tâm của loạt phim. Ảnh: Walt Disney Studios

Neytiri là nữ chiến binh Na'vi thuộc tộc Omaticaya, con gái của tộc trưởng Eytukan, đồng thời là vợ của Jake Sully. Ở phần này, cô chịu nỗi đau mất con, cùng sự giằng xé cảm xúc liên quan đến nhân vật Spider. Cơn phẫn nộ và khao khát trả thù có thể khiến cô vượt qua ranh giới đạo đức.

Dàn diễn viên và tương lai thương hiệu

Êkíp "Avatar 3", từ trái qua: minh tinh Kate Winslet, Sigourney Weaver, đạo diễn James Cameron, Zoe Saldaña và tài tử Sam Worthington. Ảnh: Disney

Ngoài diễn viên chính Sam Worthington và Zoe Saldaña, dàn diễn viên trong Avatar 3 có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco và Dileep Rao.

James Cameron cho biết các phần tiếp theo sẽ ngày càng u tối, đặt ra những câu hỏi về đạo đức và phá vỡ hình ảnh người Na'vi thân thiện. The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Cát Tiên (theo FanBolt, Empire)