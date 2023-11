Những điều có thể bạn chưa biết về Emma Stone

Diễn viên Emma Stone, sao "La La Land", từng chuẩn bị bài thuyết trình Powerpoint để thuyết phục cha mẹ cho theo diễn xuất.

Hôm 6/11, Emma Stone bước sang tuổi 35, tiếp tục khẳng định thực lực trong ngành. Suốt sự nghiệp, cô nhận hai đề cử Oscar và thắng giải Nữ chính xuất sắc trong La La Land (2016).

Trong bộ phim giả tưởng Poor Things (dự kiến chiếu ngày 8/12), cô đóng Bella - người phụ nữ được nhà khoa học Dr. Godwin hồi sinh. Sau khi xem buổi chiếu sớm, các nhà phê bình đánh giá cao tác phẩm với 95% trên Rotten Tomatoes. Nhiều người nhận xét Emma hoàn hảo với vai diễn.

Trailer "Poor Things" Trailer "Poor Things". Video: Searchlight Pictures

Theo Looper, bên cạnh khả năng biến hóa trên màn ảnh, nhiều điều khán giả có thể chưa biết về diễn viên.

Emma không phải tên thật

Tên khai sinh của diễn viên là Emily Jean Stone. Cô không có ý định đổi tên cho tới khi tham gia Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh và trùng tên với một thành viên trong hội. Cô tạm đổi tên thành Riley trong sáu tháng song không quen khi mọi người gọi mình. "Tôi đóng vai khách mời trong Malcolm in the Middle. Một ngày, họ hô 'Riley, Riley, Riley. Chúng tôi cần bạn trên trường quay' và tôi không biết họ đang nói với ai. Khi đó, tôi nhận ra mình không thể trở thành Riley", cô nói với tờ W.

Sau đó, cô chọn tên Emma Stone, lấy cảm hứng từ ca sĩ yêu thích Emma Bunton (biệt danh Baby Spice) của nhóm Spice Girl. Dù vậy, cô cho biết nhớ Emily, muốn dùng lại tên đó.

Emma Stone năm 2017. Ảnh: Reuters

Cô từng mắc rối loạn lo âu

Trên Wall Street Journal năm 2015, Emma cho biết vật lộn với căn bệnh khi còn nhỏ: "Lần đầu lên cơn hoảng loạn, tôi ở nhà một người bạn và nghĩ rằng ngôi nhà đang cháy. Ba năm tiếp theo, chuyện đó không dừng lại. Hầu như mỗi ngày, tôi phải gặp ý tá vào buổi trưa, bất lực khi không thể làm gì để thay đổi. Tôi hỏi mẹ rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra thế nào, và lặp lại câu hỏi 30 giây sau".

Cơn hoảng loạn xảy ra một cách bất ngờ, gồm các triệu chứng như run rẩy, khó thở, đau ngực, tim đập nhanh, buồn nôn...

Sau khi tham gia các vở kịch ở trường, Emma nhận ra diễn xuất có thể cải thiện bệnh. Theo WSJ, lúc đóng phim, Emma sẽ tập trung vào nhân vật và hiện tại thay vì nghĩ về những thứ khác.

Emma thuyết trình PowerPoint để thuyết phục cha mẹ cho theo đuổi diễn xuất

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên Eddie Redmayne năm 2015, cô kể: "Năm 14 tuổi, tôi đã thuyết trình PowerPoint với cha mẹ, nói tất cả lý do tôi nên trở thành diễn viên và xin phép họ cho tôi chuyển đến Los Angeles. Kể từ khi bảy tuổi, tôi chỉ muốn theo đuổi diễn xuất".

Sau khi cha mẹ đồng ý, cô chuyển đến Los Angeles. Dự án đầu cô tham gia là series In Search of the Partridge Family (2004), tiếp đó góp mặt trong nhiều vai phụ của các phim truyền hình. Thời mới gia nhập làng giải trí, Emma thường xuất hiện trong các dự án hài như Superbad (2007), Easy A (2010), Zombieland (2009). Cô gây ấn tượng bởi nét quyến rũ xen lẫn mạnh mẽ.

Từ thập niên 2010, Emma tập trung vào dòng phim chính kịch và gặt hái nhiều thành công. Cô bứt phá nhờ vai phụ trong Birdman (2014), nhận một đề cử Nữ phụ xuất sắc tại Oscar. Hai năm sau, cô chinh phục khán giả nhờ nhân vật Mia trong La La Land. Tác phẩm thắng sáu giải Oscar gồm Nữ chính xuất sắc, đưa tên tuổi Emma thành sao hạng A Hollywood. Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang nhờ lối diễn linh hoạt ở Cruella (2021), The Favourite (2018).

Vàng là màu tóc thật của cô

Trong Superbad (2007) - tác phẩm đầu gây tiếng vang của Emma, cô nhuộm tóc màu đỏ theo yêu cầu của đạo diễn. Nhiều năm sau, diễn viên giữ tạo hình tương tự trong The House Bunny (2008), Essy A (2010), Crazy, Stupid, Love (2011) khiến người hâm mộ tưởng đó là màu tóc thật của cô.

Cho tới The Amazing Spider-Man (2012), người xem bất ngờ khi thấy Emma hóa thân thành Gwen Stacy - bạn gái người nhện với tóc vàng. Khi đó, họ mới biết đó là màu tóc thật của cô. Đến nay, một bộ phận khán giả vẫn lầm tưởng về ngoại hình của diễn viên.

Emma Stone trong "Easy A". Ảnh: Fox

Giọng nói là nhược điểm của Emma

Chất giọng khàn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của diễn viên. Cô nói với tờ Now Toronto: "Tôi từng hét to đến mức khản cổ, vì vậy phát triển các nốt hạt thanh quản (tổn thương lành tính) từ khi còn sơ sinh. Tôi có vết chai trên dây thanh âm nên thường xuyên bị mất giọng. Khi quay những cảnh gào thét nhiều lần, tôi có thể mất giọng trong một tuần".

Dù giọng nói không phải điểm mạnh, Emma cho biết vẫn hài lòng.

Diễn viên năm 2022. Ảnh: Reuters

Thành viên The Beatles từng thiết kế hình xăm cho Emma

Trên TV Guide năm 2010, diễn viên cho biết cô và mẹ Krista có hình xăm đôi để ăn mừng bà khỏi ung thư, lấy cảm hứng từ Blackbird của The Beatles - bài hát yêu thích của cả hai. Cô đã viết một bức thư cho tác giả ca khúc Paul McCartney và xin ông vẽ hai dấu chân chim nhỏ. Sau đó, nhạc sĩ đã gửi bức hình cho Emma.

Cô từng biểu diễn ở sân khấu Broadway

Từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2015, Emma chuẩn bị cho vai chính Sally Bowles trong vở Cabaret của Michelle Williams, gọi đây là trải nghiệm căng thẳng. Trong thời gian luyện tập, mỗi ngày cô nghe đài phát thanh Pháp và đọc cuốn Berlin Stories - dựa trên sách Cabaret. Variety khen màn trình diễn: "Dù chưa có ai hát tốt như Liza Minnelli (từng đóng Sally), Emma đã thể hiện xuất sắc".

MV "City Of Stars" Emma Stone và Ryan Gosling hát "City Of Stars". Video: Lionsgate Movies

Vài năm sau, cô áp dụng các kiến thức từng học trên sân khấu Broadway để đóng phim nhạc kịch La La Land (2016). Nhờ khả năng hát và nhảy, Emma góp phần giúp tác phẩm đoạt giải Ca khúc trong phim xuất sắc tại Oscar.

Cô còn muốn trở thành nhà báo

Trong cuộc phỏng vấn với Ellen DeGeneres năm 2012, Emma nói muốn trở thành phóng viên nếu không theo đuổi diễn xuất. "Hai nghề có điểm chung là quan sát mọi người và phân tích những việc họ làm. Tôi nghĩ điều đó rất thú vị", cô cho biết.

Thanh Giang