Những điểm tham quan khách chen nhau tìm chỗ đứng ở Nhật Bản

Kyoto là một trong những điểm hút du lịch hàng đầu Nhật Bản, tuy nhiên trải nghiệm thực tế khiến nhiều người thất vọng vì tình trạng đông đúc. Sức hút của cố đô chủ yếu tập trung tại các con phố ở Gion.
Khu vực này thường xuyên trong cảnh du khách đổ xô chụp ảnh. Các geisha - biểu tượng của Kyoto - liên tục bị vây quanh, cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng bởi những ống kính.
Một lựa chọn thay thế là Kanazawa ở tỉnh Ishikawa. Trong lịch sử, Kanazawa từng cạnh tranh với Kyoto và có biệt danh "tiểu Kyoto". Ảnh: Mixology
Chợ Nishiki, Kyoto - con hẻm ẩm thực nổi tiếng - là nơi người Kyoto thường mua sắm hàng ngày. Giờ đây, Nishiki thành khu chợ bán đồ lưu niệm đắt đỏ, chật kín quầy hàng phục vụ khách du lịch. Chất nguyên bản của khu chợ đang dần bị bóp nghẹt bởi đám đông du khách.
Du khách có thể chọn Tenjinbashisuji ở Osaka. Con phố mua sắm có mái che dài nhất Nhật Bản (2,6 km) với gần 600 cửa hàng gia đình. Ảnh: Our Next Stop
Rừng tre Arashiyama, Kyoto nổi tiếng đẹp như tranh nhưng vẻ đẹp chỉ để chụp ảnh, không phải tận hưởng. Du khách tới đây xếp hàng dài, chen lấn để có một tấm hình "biểu tượng". Tiếng chim hót, gió xào xạc bị át bởi tiếng selfie và tiếng nói.
Địa điểm thay thế là chùa Adashino Nenbutsu-ji, cách ga Arashiyama vài phút đi bộ, khu rừng tre nhỏ dẫn lên hàng nghìn bức tượng Phật đá. Không chen lấn, ồn ào, chỉ có tiếng lá xào xạc và ánh nắng lọt qua kẽ tre. Ảnh: Julian Peters
Đền Fushimi Inari, Kyoto có hơn 10.000 cổng torii đỏ rực - biểu tượng của Kyoto. Du khách xếp hàng dài, chen lấn để chụp ảnh từ sáng sớm. Bạn không đến đây để đi dạo mà bị đẩy đi.
Đền Nezu ở Tokyo là lựa chọn tốt hơn cho khách. Nằm trong quận Bunkyo yên tĩnh, đền Nezu có 200 cổng torii đỏ uốn lượn qua ao cá chép và vườn đỗ quyên. Ảnh: Lonely Planet
Kinkaku-ji hay Chùa Vàng lại là điểm đến khác của Kyoto trong danh sách. Khi mua vé vào trong, du khách sẽ đi vòng tròn ngắm ngôi chùa vàng giữa hồ cùng hàng trăm người khác. Nhiều khách than xếp hàng lâu, chụp ảnh khó.
Khách có thể chọn Ginkaku-ji (Chùa Bạc). Dù không có lớp bạc thật, Ginkaku-ji lại quyến rũ hơn nhờ khu vườn rêu xanh mướt và ao nước phẳng lặng. Ảnh: Expedia
Dotonbori, Osaka nổi tiếng với những tấm biển neon sáng rực, kênh đào, áp phích Glico Man - biểu tượng của Osaka về đêm. Tuy nhiên, trải nghiệm ăn uống ở đây gói gọn trong vài từ "đắt, nhạt, và dành riêng cho du khách". Các chuỗi takoyaki, ramen, sushi dựng biển tiếng Anh mời chào du khách còn người dân địa phương tránh xa.
Thay vì đến đây, du khách nên chọn Ura Namba. Ngay sau ánh đèn Dotonbori là mê cung đầy izakaya, quán xiên nướng, yakitori tí hon. Đây là nơi người Osaka thực sự tụ tập sau giờ làm - món ăn nóng hổi, bia lạnh và không khí ấm áp. Ảnh: Trip Osaka
Thành Osaka có lịch sử lâu đời nhưng thứ du khách tham quan hiện tại chỉ là công trình được tái tạo từ bê tông, bên trong lại là bảo tàng hiện đại. Nếu cần tìm không khí samurai ở đây, du khách chắc chắn sẽ thất vọng vì cảm giác đáng tham quan một công trình giả cổ.
Thay vào đó, du khách nên đến lâu đài Himeji - lâu đài phong kiến nguyên bản đẹp nhất Nhật Bản - với tường thạch cao trắng tinh, nội thất gỗ cổ, không một chút bê tông. Công trình đã sống sót qua chiến tranh, động đất, và vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi từ thế kỷ 17. Ảnh: Expedia
Chợ Tsukiji, Tokyo từng là chợ cá lớn nhất thế giới, nổi tiếng với các phiên đấu giá cá ngừ. Tuy nhiên, từ năm 2018, các phiên đấu giá đã chuyển sang Toyosu và giờ đây, Tsukiji chỉ còn là dãy quầy lưu niệm, bán ăn vặt cho du khách. Giá các mặt hàng ở đây cao, chất lượng trung bình, không còn không khí chợ thật.
Du khách nên chọn một số khu khác như Sunamachi Ginza, Togoshi Ginza, Jujo Ginza, Yanaka Ginza để trải nghiệm đúng chất chợ địa phương. Ảnh: NYT
Phố Takeshita, Harajuku nổi tiếng như biểu tượng của giới trẻ Tokyo với các lễ hội màu sắc, bánh crepe và đồ lưu niệm. Tuy nhiên, các món hàng ở đây hầu hết kém chất lượng, du khách chỉ nên đến một lần để check in.
Điểm đến thay thế nên là Cat Street hoặc Ura-Harajuku. Cat Street - con đường cũ của sông Shibuya - giờ là thiên đường thời trang đường phố với những món đồ cổ điển. Ura-Harajuku nằm ngay sau Takeshita là nơi tụ tập của các tín đồ thời trang đường phố với nhiều nhãn hàng độc lập, sáng tạo. Ảnh: Time Out
Tokyo Skytree và Tokyo Tower - hai biểu tượng tháp của thành phố nhưng trải nghiệm giống nhau khi khách xếp hàng, lên đài quan sát, chụp ảnh, mua quà rồi đi xuống. Chi phí cao, tầm nhìn đẹp nhưng trải nghiệm không khác biệt.
Du khách nên tới Roppongi Hills nơi có tháp Mori với điểm ngắm cảnh Tokyo City View mang lại tầm nhìn 360 độ toàn thành phố, bao trọn cả Tokyo Tower phía dưới. Ảnh: Kanpai Tokyo
Hoài Anh (Theo Japan Today)