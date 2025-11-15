Những điểm tham quan khách chen nhau tìm chỗ đứng ở Nhật Bản

Kyoto là một trong những điểm hút du lịch hàng đầu Nhật Bản, tuy nhiên trải nghiệm thực tế khiến nhiều người thất vọng vì tình trạng đông đúc. Sức hút của cố đô chủ yếu tập trung tại các con phố ở Gion.

Khu vực này thường xuyên trong cảnh du khách đổ xô chụp ảnh. Các geisha - biểu tượng của Kyoto - liên tục bị vây quanh, cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng bởi những ống kính.

Một lựa chọn thay thế là Kanazawa ở tỉnh Ishikawa. Trong lịch sử, Kanazawa từng cạnh tranh với Kyoto và có biệt danh "tiểu Kyoto". Ảnh: Mixology