Những điểm nổi bật của Thẩm mỹ Apexmed

Thẩm mỹ Apexmed mang đến không gian làm đẹp kết hợp nghỉ dưỡng, hướng đến trải nghiệm thư giãn và riêng tư cho khách hàng.

Apexmed có diện tích hơn 1.000 m2, được thiết kế theo phong cách resort thu nhỏ. Không gian sử dụng tông màu trung tính, ánh sáng ấm và nhiều mảng xanh, tạo cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng. Các đường nét kiến trúc bo tròn mềm mại nhằm giảm cảm giác căng thẳng cho khách hàng.

Một trong những yếu tố được chú trọng là trải nghiệm đa giác quan. Từ mùi hương tinh dầu thảo mộc dịu nhẹ đến âm nhạc không lời với tần số thư giãn, mọi chi tiết được tính toán để giúp khách hàng cảm thấy thư thái trong suốt quá trình tư vấn và làm đẹp. Không gian chờ được bố trí ghế sofa, trà thảo mộc và ánh sáng dịu, mang lại cảm giác như đang nghỉ ngơi thay vì chờ đợi.

Không gian Apexmed được thiết kế với tông màu trắng hiện đại, mang lại cảm giác sang trọng. Ảnh: Apexmed

Đại diện cơ sở cho biết, điểm nhấn khiến thẩm mỹ Apexmed chinh phục được những khách hàng khó tính, bao gồm cả những người nổi tiếng và doanh nhân, chính là quy hoạch không gian đề cao tính riêng tư.

Khu vực tư vấn và thực hiện được thiết kế tách biệt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa các khách hàng. Phòng hậu phẫu được trang bị tiện nghi như giường tự động, tivi, nút gọi y tá, tạo cảm giác nghỉ dưỡng an toàn và thoải mái.

Là một trong những khách hàng từng trải nghiệm dịch vụ tại Apexmed, diễn viên Hoàng Yến đánh giá cao không gian riêng tư và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. Cô cho rằng trải nghiệm tại Apexmed khác biệt so với cảm nhận truyền thống về cơ sở y tế.

Diễn viên Hoàng Yến trải nghiệm không gian hậu phẫu VIP tại Apexmed. Ảnh: Apexmed

Theo đại diện đơn vị, văn hóa phục vụ là yếu tố cốt lõi. Đội ngũ nhân viên từ lễ tân, điều dưỡng đến bảo vệ đều được đào tạo về thái độ chuyên nghiệp và tinh tế trong chăm sóc khách hàng. Mọi nhu cầu nhỏ nhất đều được ghi nhận và hỗ trợ nhanh chóng, hướng đến cảm giác "được trân trọng và chăm sóc toàn diện".

Diễn viên Huyền Trang (phim Lằn Ranh)là một trong những khách hàng từng trải nghiệm tại Apexmed. Ảnh: Apexmed

Với đội ngũ bác sĩ có hơn 15 năm kinh nghiệm và định hướng phát triển dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Apexmed kỳ vọng trở thành điểm đến cho những ai tìm kiếm một không gian làm đẹp an toàn, thư giãn và hiện đại giữa lòng Hà Nội.

Thái Anh