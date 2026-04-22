Những điểm mới của Sàn giao dịch công nghệ TP HCM

Sàn giao dịch công nghệ TP HCM chuyển sang mô hình vận hành số hóa, cho phép quản lý toàn bộ giao dịch từ đàm phán đến ký kết hợp đồng theo thời gian thực.

Giao diện mới của Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM. Ảnh: Techport

Sau hơn một thập kỷ hoạt động ở mức độ kết nối và cung cấp thông tin, Sàn giao dịch công nghệ TP HCM (Techport) ra mắt phiên bản mới ngày 20/3 nhằm hiện đại hóa thị trường khoa học công nghệ theo hướng có khả năng đo lường hiệu quả.

Điểm khác biệt lớn nhất so với bản cũ là hệ thống quản lý trực tuyến có sự giám sát. Thay vì dừng lại ở việc giới thiệu bên mua và bán, nền tảng mới Techport cho phép các bên thực hiện quy trình khép kín, từ niêm yết, tiếp nhận nhu cầu, đàm phán đến khi ký kết hợp đồng. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được lưu vết điện tử, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch.

Hệ thống dashboard trực tuyến sẽ công khai chỉ số thực tế như số lượng kết nối thành công và tổng giá trị giao dịch. Ngay khi ra mắt, Sàn ghi nhận 18 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị gần 21 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm, dữ liệu công nghệ tại Techport được tổ chức theo cấu trúc bốn tầng gồm tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu, bí quyết kỹ thuật và máy móc thiết bị. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định vị trí công nghệ trong chuỗi giá trị để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Hiện Sàn đã hình thành một hệ sinh thái với sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện nghiên cứu, trường đại học, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao và mạng lưới chuyên gia, tổ chức tài chính, sở hữu trí tuệ hỗ trợ chuyên sâu.

Trong năm 2026, Sàn giao dịch công nghệ TP HCM đặt mục tiêu chuyển đổi sang mô hình cung cấp dịch vụ trung gian chuyên sâu, đồng thời tổ chức hai kỳ hội chợ Techmart quy mô lớn. Kỳ đầu sẽ tổ chức vào tháng 5, tập trung vào "Công nghệ Xanh và Tuần hoàn", giới thiệu các giải pháp năng lượng tái tạo và quản trị đáp ứng tiêu chuẩn ESG nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Kỳ hai tổ chức vào tháng 10 về "Sản xuất thông minh và Tự động hóa", hướng tới giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận robot cộng tác, AI và IoT với chi phí phù hợp.

Bên cạnh đó, mô hình "Cà phê công nghệ" sẽ được triển khai hàng tháng để kết nối trực tiếp ý tưởng từ phòng thí nghiệm đến nhà máy. Sàn cho biết sẽ cử nhân sự khảo sát thực tế tại doanh nghiệp để tư vấn điều chỉnh công nghệ sao cho tương thích nhất với điều kiện sản xuất thực tế.

Kế hoạch hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ TP HCM.

Sàn giao dịch công nghệ TP HCM dự kiến đạt 350.000 lượt tiếp cận và tương tác trực tuyến, 150 biên bản ghi nhớ (MOU) và tư vấn chuyên sâu, 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ, 10 đơn vị được hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong năm 2026.

TP HCM kỳ vọng Techport không chỉ là nơi mua bán thiết bị, mà trở thành đầu mối liên kết công nghệ cho cả khu vực phía Nam, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững.

Huy Đức