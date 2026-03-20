TP HCM ra mắt 'chợ công nghệ' phiên bản mới

Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức dịch vụ, trở thành nơi "mua bán" tài sản trí tuệ.

Sáng 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã ra mắt sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sihub), phường Xuân Hòa, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Sàn giao dịch trực tuyến có địa chỉ tại techport.vn là nơi giới thiệu công nghệ của viện, trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức dịch vụ. Tại đây, các bên có thể giới thiệu, tìm kiếm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ, thiết bị và tài sản trí tuệ.

Nghi thức ra mắt Sàn giao dịch công nghệ TP HCM phiên bản mới, sáng 20/3. Ảnh: An Phương

Được phát triển từ nền tảng Techport, sàn đã hình thành hệ sinh thái với hàng nghìn doanh nghiệp, viện, trường và tổ chức tham gia. Trước khi nâng cấp, hệ thống đã ghi nhận hơn 280.000 lượt kết nối cung - cầu, tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu và chia sẻ gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên sàn quốc gia, mở rộng phạm vi kết nối toàn quốc.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết sàn giao dịch công nghệ thế hệ mới không chỉ là nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật, mà còn thay đổi toàn diện cách vận hành theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Theo ông, điểm lớn nhất là sàn không đơn thuần đóng vai trò kết nối trực tuyến giữa bên cung - cầu, mà được tổ chức như một hệ sinh thái có quy trình rõ ràng. Trong đó, các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp tham gia từ đầu để hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu và đơn vị cung cấp sản phẩm tìm được đối tác phù hợp. Đồng thời, toàn bộ quá trình giao dịch được theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Sàn cũng tăng cường các bộ phận trung gian như tư vấn, môi giới công nghệ để giúp việc kết nối đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng ở mức giới thiệu thông tin. Bên cạnh đó, các kênh tư vấn trực tuyến sẽ tiếp tục được phát triển, cùng với bộ phận hỗ trợ đưa các đơn vị, sản phẩm từ giao dịch trực tiếp lên môi trường số, hướng tới hình thành các hợp đồng có giá trị kinh tế cụ thể.

Theo ông Thắng, sàn giao dịch công nghệ như một "chợ công nghệ", nơi tập trung nhiều loại sản phẩm với chất lượng khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo uy tín, ban tổ chức đã xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng đối với các đơn vị tham gia, như yêu cầu về pháp lý, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế.

Ngoài ra, sàn có bộ phận chuyên trách thẩm định, đánh giá tính xác thực và hiệu quả của sản phẩm. Đội ngũ chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ cũng tham gia tư vấn độc lập, giúp đảm bảo các sản phẩm đưa lên sàn có giá trị thực tiễn.

Tại sàn giao dịch này, cơ chế kết nối hiệu quả giữa "ba nhà" gồm Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp được thiết lập. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò xây dựng cơ chế, vận hành nền tảng và kết nối hệ sinh thái; các trường đại học có thể đưa sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến của giảng viên, sinh viên và startup lên sàn; doanh nghiệp vừa cung cấp sản phẩm, vừa đặt hàng nghiên cứu từ nhà trường.

"Mô hình này giúp tăng khả năng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường nhanh hơn và hiệu quả hơn", ông Thắng nói.

Bên cạnh nền tảng trực tuyến, sàn tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối trực tiếp như Techmart, trình diễn công nghệ, hội thảo và chương trình kết nối cung - cầu, tạo không gian tương tác thực chất giữa các bên.

Khách tham dự tìm hiểu thiết bị bay không người lái phục vụ công nghiệp tại lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ TP HCM, sáng 20/3. Ảnh: Lê Tuyết

Theo ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Đối mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sàn giao dịch công nghệ được xác định là thiết chế trung gian quan trọng, đóng vai trò "hạt nhân" kết nối cung - cầu công nghệ. Thông qua sàn, các hoạt động chuyển giao, trình diễn, giới thiệu công nghệ được tổ chức thường xuyên, góp phần lan tỏa tri thức và giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Hiện cả nước có 19 sàn giao dịch khoa học và công nghệ, trong đó 18 sàn tại địa phương. Việc kết nối dữ liệu giữa các sàn đang từng bước hình thành thị trường công nghệ thống nhất, giúp doanh nghiệp và tổ chức dễ dàng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn công nghệ, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao hiệu quả kết nối.

Đánh giá về sàn giao dịch công nghệ TP HCM phiên bản mới, ông cho rằng đây không chỉ là nâng cấp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về mô hình vận hành. Sàn hướng tới nền tảng tích hợp dữ liệu, thông tin và dịch vụ công nghệ một cách đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi cho các bên tham gia.

Trường, viện, doanh nghiệp ký kết thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu trong lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ TP HCM, sáng 20/3. Ảnh: An Phương

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng được ký kết, trong đó có các lĩnh vực trọng điểm như robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Sự kiện cũng trưng bày hơn 70 công nghệ, thiết bị tại 20 gian hàng, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, viện, trường và nhà đầu tư.

Lê Tuyết