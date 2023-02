Những điểm mới của bài thi SAT từ năm 2023

SAT, bài thi chuẩn hóa thường được dùng để xét tuyển vào đại học Mỹ, sẽ được tổ chức trực tuyến, ít câu hỏi hơn và ít thời gian hơn trước.

Những thay đổi này sẽ được áp dụng với học sinh quốc tế từ tháng 3 năm 2023 và từ mùa xuân năm 2024 với học sinh Mỹ.

Thí sinh làm bài thi trên máy tại các trung tâm khảo thí do College Board - đơn vị sở hữu bài thi SAT, ủy quyền, nhưng có thể sử dụng thiết bị cá nhân. Số kỳ thi tổ chức trong năm sẽ tăng từ 5 lên 7.

Theo College Board, bài thi SAT mới kéo dài 134 phút, gồm 2 phần chính: Đọc-Viết và Toán học. Thí sinh có 64 phút để hoàn thành phần Đọc-Viết và 70 phút để hoàn thành phần Toán. Mỗi nội dung thi được chia thành 2 mô-đun có độ dài bằng nhau và có 10 phút nghỉ giải lao giữa phần Đọc-Viết với phần Toán. Mô-đun đầu tiên của mỗi phần thi sẽ các câu hỏi dễ, trung bình và khó. Dựa trên kết quả của học sinh ở mô-đun này, các câu hỏi của mô-đun thứ hai sẽ khó hơn hoặc ít khó hơn.

Tổng số câu hỏi của bài thi là 98, trong đó 54 câu ở phần Đọc-Viết, 44 câu phần Toán. Thời gian thi giảm từ 180 phút còn 134 phút. Tuy nhiên, điểm tối đa của bài thi SAT vẫn là 1600.

TT Phần thi Thi trên giấy Thi trên máy Số câu hỏi Thời gian Số câu hỏi Thời gian 1 Reading (Đọc) 52 65 phút 54 64 phút 2 Writing (Viết) 44 35 phút 3 Math (Toán) 58 80 phút 44 70 phút Tổng 154 180 phút 98 134 phút

Về nội dung, phần Đọc-Viết sẽ gồm các đoạn đọc nhỏ khoảng 25-150 từ và chỉ có duy nhất một câu hỏi cho mỗi đoạn, thay vì một bài đọc dài gồm nhiều câu hỏi như trước.

Trong phần Đọc, số câu hỏi về "Craft and Structure" (Ngữ pháp) chiếm 28%, "Information and Ideas" (Thông tin và Ý tưởng) chiếm 26%. Ở phần Viết, "Standard English Conventions" (Cách sử dụng tiếng Anh chuẩn) chiếm 26% số câu hỏi và "Expression of Ideas" (Diễn đạt) chiếm 20%.

Với phần Toán, thí sinh sẽ được sử dụng máy tính. Một số chức năng như tính toán và vẽ biểu đồ được tích hợp luôn trên ứng dụng thi online. Các đề bài đơn giản, ngắn gọn hơn ở dạng trắc nghiệm, tập trung vào 4 phần: Đại số, Giải quyết vấn đề và Phân tích dữ liệu, Toán cao cấp, Hình học và Lượng giác. Khoảng 30% số câu sẽ là câu hỏi thực tiễn.

Thí sinh sẽ nhận được kết quả thi SAT sau vài ngày, thay vì vài tuần như trước đây. Theo College Board, việc điều chỉnh này tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển vào các đại học.

Ảnh: Thenbcatalyst

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài kiểm tra kiến thức tự nhiên, xã hội và tư duy logic, được nhiều trường đại học, cao đẳng ở Mỹ sử dụng như một tiêu chí tuyển sinh.

Theo báo cáo của College Board, năm 2022, số thí sinh thi SAT ở châu Á chiếm khoảng 10% số thí sinh toàn cầu. Điểm số từ 800-990 chiếm 32%, chỉ có 8% thí sinh đạt từ 1400 điểm trở lên. Hồi tháng 9/2022, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ở Mỹ, đại diện tổ chức này cho biết từ năm 2018, tỷ lệ học sinh Việt Nam dự thi SAT tăng 45%.

Một số đại học trong nước cũng dùng điểm bài thi SAT để xét tuyển đầu vào như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Bách khoa TP HCM, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Tuy nhiên, chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển này thường chiếm tỷ lệ thấp.

Năm 2022, để trúng tuyển ngành Khoa học máy tính theo phương thức xét tuyển tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh phải đạt từ 1520/1600 điểm SAT trở lên, tương đương với mức điểm của nhiều ứng viên được chấp nhận vào Đại học Harvard, MIT, Yale, Princeton hay Stanford.

Doãn Hùng