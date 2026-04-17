Những điểm đến tránh nóng dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4

Thời tiết miền Bắc dịp nghỉ lễ bắt vào cao điểm nắng nóng. Để có kỳ nghỉ thoải mái, du khách nên chọn các điểm đến mát mẻ, thích hợp cho chuyến đi 2-3 ngày. Các chuyên gia du lịch và VnExpress gợi ý các điểm đến có nhiệt độ thấp hơn nội thành Hà Nội 5-8 độ C, không khí trong lành, nhiều cây xanh, hồ nước, có các trải nghiệm thiên nhiên, không quá đông đúc.
Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội)
Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách Hà Nội 60 km. Du khách hết khoảng một tiếng rưỡi để di chuyển từ trung tâm Hà Nội tới Ba Vì theo cao tốc Láng - Hòa Lạc, đường đi thuận tiện. Du khách đến Ba Vì thường vui chơi trong ngày nên để tránh đám đông, nên đặt phòng qua đêm để tận hưởng sự yên tĩnh.
Du khách mua vé vào cửa: người lớn 60.000 đồng một vé, có các mức ưu tiên 30.000 đồng cho người tàn tật và 10.000 đồng đến 20.000 đồng cho học sinh, sinh viên. Vườn quốc gia Ba Vì mở cửa từ 7h đến 17h30. Lưu trú qua đêm, du khách đăng ký trước với vườn hoặc trình booking khách sạn. Phí lái ôtô vào vườn: 40.000 đồng. Ảnh: VQG Ba Vì
Ba Vì có đa dạng địa hình gồm rừng, đồi núi, sông hồ. Du khách có thể cắm trại ở cốt 400, trekking Vườn quốc gia, nghỉ ngơi ở các resort hay khách sạn ở cốt 600 và tham quan đỉnh Tản Viên, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ đổ... Thời tiết trên đỉnh Ba Vì luôn mát mẻ. Buổi tối, du khách cần chuẩn bị áo dài tay hoặc áo gió. Ảnh: VQG Ba Vì
>> Xem thêm: 48 giờ ở Ba Vì
Pù Luông là vùng núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 155 km. Thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi đá vôi, rừng nguyên sinh và các thung lũng ruộng bậc thang. Tháng 4, lúa ở Pù Luông hầu hết đã xanh. Khoảng từ tuần thứ hai của tháng 5, lúa bắt đầu chín.
Pù Luông có nhiều khu nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên nằm bên những sườn đồi, tách biệt nhau, với tầm nhìn đẹp ra ruộng bậc thang. Ảnh: Pù Luông Ecocharm
Ở Pù Luông, du khách tham quan các bản vùng cao thuộc xã Bá Thước. Nơi đây khá biệt lập nên còn lưu giữ nhiều tập tục của người Thái cổ, nhà sàn truyền thống. Đi sâu vào vùng lõi khu bảo tồn Pù Luông, bản Hiêu nổi tiếng với thác Hiêu có dòng nước trong và mạnh (ảnh). Dưới chân thác là những "bể tắm" tự nhiên. Ngoài tắm thác, du khách có thể ghé đồi cọ, ruộng bậc thang, rừng nguyên sinh. Ảnh: Tâm Anh
Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
Mẫu Sơn cách Hà Nội gần 200 km, thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng, thông qua cao tốc CT01 và CT09. Vùng núi Mẫu Sơn gồm hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất hơn 1.540 m. Khí hậu ở đây luôn mát vào mùa hè. Đây cũng là một trong những điểm ngắm băng tuyết đẹp nhất Việt Nam mỗi khi có đợt không khí lạnh mạnh.
Du khách lưu trú tại một số nhà nghỉ bình dân trên đỉnh Mẫu Sơn hoặc trở về thành phố Lạng Sơn (cách khoảng 60 km). Ảnh: Bùi Vinh Thuận
Mỗi mùa ở Mẫu Sơn mang vẻ đẹp riêng trong đó mùa săn mây vào tháng 8-3 hằng năm, tháng 4-5 là thời điểm người dân làm đất, cấy lúa trên những thửa ruộng bậc thang xen kẽ các triền đồi và giữa rừng hồi, tháng 7-8 là thời điểm mùa vàng.
Ngoài ra, đầu hè người dân ở Mẫu Sơn còn vun ngô, chiêm ngưỡng cẩm tú cầu, loài hoa đặc trưng trên Mẫu Sơn. Trên ảnh là thác nước có độ cao khoảng 7 m ở Mẫu Sơn. Trên sườn núi phía bắc, còn ở khu vực phía nam có nhiều suối lớn, nước trong. Ảnh: Bùi Vinh Thuận
>> Xem thêm: 48 giờ ở Lạng Sơn
Phia Oắc (Cao Bằng)
Nằm trong Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén có độ cao hơn 1.900 m, cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Nơi đây từng được người Pháp xây dựng khu nghỉ dưỡng đầu thế kỷ 20. Phia Oắc nằm cách Hà Nội 250 km, cách trung tâm Cao Bằng 70 km, thời gian di chuyển từ Hà Nội khoảng 5 tiếng, qua CT07 và Quốc lộ 3. Ảnh: Lalago
Phia Oắc mùa nào cũng đẹp, mùa xuân du khách được chiêm ngưỡng biển mây, nhiều loài hoa mọc tự nhiên như đỗ quyên, lan rừng, mùa đông băng tuyết phủ dày, mùa hè là nơi "trốn nóng" lý tưởng. Ngoài ra du khách có thể tham quan các điểm du lịch như di tích đồn Khai Phắt, làng dệt thổ cẩm in sáp ong của dân tộc Dao Tiền, mỏ thiếc Tĩnh Túc, đồi chè Kolia, trang trại cá hồi.
Du khách lưu trú ở khu du lịch Kolia với các căn bungalow hoặc nhà sàn, nằm trên đèo Kolia thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Phia Oắc, với mô hình nông trại hữu cơ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Ảnh: Kolia
>> Xem thêm: Biển mây trên đỉnh Phia Oắc
Tâm Anh