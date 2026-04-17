Những điểm đến tránh nóng dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4

Thời tiết miền Bắc dịp nghỉ lễ bắt vào cao điểm nắng nóng. Để có kỳ nghỉ thoải mái, du khách nên chọn các điểm đến mát mẻ, thích hợp cho chuyến đi 2-3 ngày. Các chuyên gia du lịch và VnExpress gợi ý các điểm đến có nhiệt độ thấp hơn nội thành Hà Nội 5-8 độ C, không khí trong lành, nhiều cây xanh, hồ nước, có các trải nghiệm thiên nhiên, không quá đông đúc.

Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội)

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách Hà Nội 60 km. Du khách hết khoảng một tiếng rưỡi để di chuyển từ trung tâm Hà Nội tới Ba Vì theo cao tốc Láng - Hòa Lạc, đường đi thuận tiện. Du khách đến Ba Vì thường vui chơi trong ngày nên để tránh đám đông, nên đặt phòng qua đêm để tận hưởng sự yên tĩnh.

Du khách mua vé vào cửa: người lớn 60.000 đồng một vé, có các mức ưu tiên 30.000 đồng cho người tàn tật và 10.000 đồng đến 20.000 đồng cho học sinh, sinh viên. Vườn quốc gia Ba Vì mở cửa từ 7h đến 17h30. Lưu trú qua đêm, du khách đăng ký trước với vườn hoặc trình booking khách sạn. Phí lái ôtô vào vườn: 40.000 đồng.