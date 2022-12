Những điểm đến nổi tiếng không thể ghé thăm năm 2023

Bảo tàng đông khách nhất thế giới tại Nhật, vườn chim Jurong Singapore, nhà hàng nổi Hong Kong... là những nơi hấp dẫn nhưng không thể ghé thăm năm 2023.

Dưới đây là các điểm đến được CNN liệt kê trong danh sách hấp dẫn du khách nhưng không có thể tới thăm vào năm 2023 được nữa vì không còn hoạt động. Đồng thời, báo Mỹ cũng đưa ra các phương án thay thế để du khách tham khảo.

Vườn chim Jurong, Singapore

Jurong Bird Park thông báo về việc sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau 52 năm hoạt động vào hồi tháng 8. Theo đó, ngày mở cửa cuối cùng của vườn chim là 3/1/2023. Hiện đây là nhà của gần 3.500 loài như như vẹt, hồng hạc, đại bvàng...

Vườn chim Jurong là nhà của loài chim hồng hạc. Ảnh: CNN

Việc đóng cửa vườn chim nằm trong quy hoạch của Chính phủ Singapore để tạo một điểm du lịch sinh thái mới ở phía bắc đất nước. Theo đó, những loài vật kể trên của vườn chim sẽ được quy tụ về sở thú Singapore, Night Safari và khu nghỉ dưỡng hạng sang Banyan Tree.

Điểm thay thế: Vườn bách thảo Singapore - nơi được UNESCO vinh danh là di sản thế giớ.

Nhà hàng nổi Jumbo, Hong Kong, Trung Quốc

Jumbo từng là nhà hàng nổi lớn nhất thế giới, với chiều dài 76 m và cao ba tầng. Nhà hàng mang phong cách cung điện thời nhà Minh, kinh phí xây dựng khoảng 3,8 triệu USD. Nơi này chuyên phục vụ hải sản và ẩm thực Quảng Đông. Thực khách có thể chọn hơn 60 loại hải sản tươi sống, gồm tôm hùm, cua và nhiều loại cá...

Lối lên Jumbo khi còn neo đậu ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Hai năm đại dịch khiến nơi này buộc phải đóng cửa vì không đủ kinh phí duy trì. Sau nhiều lần rao bán cho các ông chủ Hong Kong không thành công, đơn vị quản lý Jumbo đã quyết định đưa nhà hàng nổi đến một xưởng đóng tàu ở Đông Nam Á. Trên đường di chuyển, Jumbo bị chìm ở biển Đông.

Điểm thay thế: Ngồi tàu để tham quan Victoria Peak - điểm đến du lịch mang tính biểu tưởng của Hong Kong, và là điểm đến hầu hết du khách đều ghé thăm khi tới đây.

Bảo tàng Edo Tokyo, Nhật Bản

Bảo tàng cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, truyền thống và văn hóa Nhật Bản thời kỳ Edo. Bảo tàng nằm ở ven sông, trong khu phố Ryogoku, khai trương năm 1993. Đại diện phía bảo tàng cho biết sẽ đóng cửa ít nhất trong ba năm để tiến hành cải tạo, dự kiến mở lại vào cuối 2025, đầu 2026.

Một bảo tàng nổi tiếng không kém khác ở Tokyo là TeamLab Borderless cũng thông báo đóng cửa để chuyển trụ sở. Ngày mở lại chưa được công bố. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, tạo nên một thế giới không biên giới. Các tác phẩm nghệ thuật không có đường viền phân tách chúng ra khỏi các tác phẩm khác. Do đó, một số tác phẩm chồng lên nhau, số khác hợp nhất với nhau và các tác phẩm thay đổi trạng thái liên tục, không lặp lại. Cũng chính vì đặc điểm này, TeamLab Borderless được kỷ lục Guinness công nhận là Bảo tàng đón nhiều khách nhất thế giới với gần 2,2 triệu lượt vào năm 2019.

Các tác phẩm nghệ thuật bên trong bảo tàng TeamLab Borderless. Ảnh: TeamLab

Bảo tàng London, Anh

Bảo tàng lịch sử và văn hóa này được thành lập vào năm 1912. Hiện tại, nó được chuyển từ nơi đang tọa lạc là London Wall sang General Market nằm gần đó. Quá trình tu sửa, chuyển đổi và xây mới diễn ra trong 4 năm, dự kiến mở lại vào 2026. Do đó, du khách đến London vào năm sau sẽ không thể ghé thăm địa điểm này.

Điểm thay thế: Xem các vở kịch của Shakespeare tại nhà hát Globe, khám phá Phòng chiến tranh Churchill dưới lòng đất hoặc tháp London.

Bảo tàng London mở lại đón khách từ 2026. Ảnh: Time Out

Bảo tàng tưởng niệm sự kiện 9/11, New York, Mỹ

Bảo tàng cung cấp cho du khách những thông tin thực tế nhất về các sự kiện, hoạt động cứu hộ, phục hồi và xây dựng lại cả khu hạ Manhattan cũng như cuộc sống của người dân sau sự kiện khủng bố 11/9. Bảo tàng mở cửa đón khách từ 2006, đóng cửa vào giữa năm 2022 vì hết kinh phí hoạt động sau hai năm dịch bệnh.

Bảo tàng nằm ở số 92 phố Greenwich St, thành phố New York. Ảnh: NYC

Điểm thay thế: Bảo tàng không còn, nhưng phần lớn các hiện vật trong đó được chuyển đến bảo tàng New York State Museum ở Albany, cách thành phố New York hơn 240 km. Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11/9 New York ở khu vực Ground Zero.

Tàu Queen Mary, California, Mỹ

Sau hành trình lênh đênh trên biển nhiều năm, tàu Queen Mary đã "nghỉ hưu" vào năm 1967, và neo đậu tại Long Beach, bang California. Sau đó, chính quyền thành phố đã đầu tư 5 triệu USD để cải tạo con tàu, biến nó thành nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, nó sẽ được dỡ bỏ vào năm tới, lý do là đã xuống cấp trầm trọng. Người dân địa phương vẫn hy vọng con tàu sẽ được chuyển đổi công năng sang thành bảo tàng hoặc triển lãm trong tương lai. Hiện chưa có kế hoạch mở lại đón khách của Queen Mary.

Tàu Queen Mary chưa có kế hoạch mở lại đón khách vào 2023. Ảnh: Adobe Stock

Điểm thay thế: Du khách có thể mua tour để lên du thuyền Queen Mary 2, thực hiện các chuyến du lịch trên biển. Queen Mary 2 được coi là thế hệ thứ hai của Queen Mary.

Anh Minh (Theo CNN)