Những điểm đến nổi tiếng khắp Việt Nam lên phim Mỹ

Kết phim là những cảnh quanh khu vực Nhà hát lớn Hà Nội nhộn nhịp về đêm.

Không bàn đến chuyện tình tay ba giữa Amanda, Sinh và bạn trai cũ, chuyến du lịch đến Việt Nam là "chuyến đi để đời" với nữ chính. Cô vui khi được bà nội Sinh bắt lau dọn lư hương, thấy như được hòa vào cuộc sống thường nhật của những người bản địa vừa gặp. Amanda cho rằng những trải nghiệm chân thật, mang tính gắn kết là thứ du khách cần sau mỗi chuyến đi.

Theo một chuyên gia du lịch tại Việt Nam, Netflix đã khéo léo giới thiệu hầu hết cảnh đẹp của Việt Nam vào phim. Phim có lẽ được xem là bình thường với nhiều người chúng ta nhưng mỗi phân cảnh đều lạ lẫm và gây tò mò với người Mỹ.

"Có lẽ đây là bộ phim làm được nhiều nhất cho du lịch Việt Nam từ trước tới nay", ông nói. Bài học bộ phim Lord of the Rings đã giúp cho du lịch New Zealand thu hút khách quốc tế. Chính phủ nước này đã đầu tư rất nghiêm túc cho việc quảng bá theo bộ phim. "Họ đã không ngồi im chờ lộc tới. Và giờ là cơ hội cho Việt Nam", ông nói thêm.