Những điểm có cơ hội săn tuyết ở miền núi phía Bắc

Trong đợt lạnh bắt đầu từ cuối tuần này, một vài điểm núi cao ở Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang được dự báo có thể có tuyết rơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều 7/2 không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên có khả năng xảy ra băng tuyết ở một số nơi thuộc vùng núi cao.

Du khách chơi đùa với tuyết trên Fansipan hôm 26/1. Ảnh: Ban quản lý Fansipan

Theo dự báo của trang Accuweather (Mỹ), chiều 7/2 nhiệt độ tại một số tỉnh vùng cao như Hà Giang và Lào Cai dao động từ 5 đến 7 độ C. Đêm ngày 7 và sáng 8/2, nhiệt độ xuống còn 3 đến 5 độ C.

Chuyên gia từ khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cho hay điều kiện để tuyết rơi là nhiệt độ dưới 0 độ C và độ ẩm cao (gần 100%), mưa nhỏ.

Dựa theo dự báo thời tiết, chuyên gia cho hay trong đợt lạnh này nhiều khả năng sẽ có tuyết vào sáng sớm 7 hoặc 8/2. Một số điểm tuyết có thể rơi là Fansipan (Lào Cai); Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) và một số huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái.

Tháng 1/2025, có ba đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Trong đó, đợt ngày 26/1 khiến nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 5 độ C như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), khiến mưa tuyết xuất hiện. Hầu khắp cả nước nhiệt độ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C.

Anh Vũ Minh Quân, nhiếp ảnh gia, từng nhiều lần săn tuyết thành công, cho hay thông thường, khi nhiệt độ xuống thấp ở miền Bắc, băng giá sẽ xuất hiện, nhưng không phải lúc nào cũng có tuyết. Tuyết từ các đám mây trên cao rơi xuống, còn băng giá hình thành ngay ở mặt đất, do hơi nước đóng băng mà thành.

"Không phải cứ thật lạnh là sẽ có tuyết mà trời lạnh kèm mưa lâm râm dễ có tuyết nhất, còn trời khô quá khó có tuyết dù rất lạnh", anh Quân cho hay.

Nếu nhiệt độ Hà Nội xuống 6-7 độ thì khu vực miền núi phía Bắc có thể có tuyết khi nhiệt độ quanh mức 0 độ. Ở Việt Nam tuyết thường chỉ rơi trong thời gian rất ngắn, có khi chỉ vài tiếng trong ngày, một ngày như các đợt tuyết dày năm 2013, 2016 và 2021.

Ngoài ra, anh Quân cũng cho biết thêm săn tuyết nhiều khi cần phải "may mắn". "Chắn chắn nhất là thấy được thông báo có tuyết rồi thì mới đến nơi" hoặc nếu không phải lưu lại vài ngày tại các điểm có thể có tuyết trong các đợt lạnh.

Đi săn tuyết, du khách nên có trang phục đủ ấm, những thứ không thể thiếu là mũ, tất và khăn quàng cổ. Quần áo gồm nhiều lớp: lớp chống ẩm, lớp giữ nhiệt, lớp cách nhiệt và lớp cản gió (chống mưa). Nên mặc quần bó sát bên trong sẽ giúp giữ nhiệt tốt hơn.

Tâm Anh