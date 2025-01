Du khách 'thích thú' khi thấy tuyết rơi dày ở Sa Pa

Lý Văn Chung, làm du lịch tại Sa Pa, cho hay nhiệt độ ở Fansipan sáng 26/1 khoảng âm 3 độ C. Đến chiều tuyết mới rơi, khi nhiệt độ quanh mốc 0 độ C. Cùng lúc, ở trung tâm thị xã Sa Pa, nhiệt độ khoảng 3-4 độ C.

"Trời rất lạnh nên du khách nếu lên Sa Pa và đỉnh Fansipan cần chuẩn bị trang phục đủ ấm", anh Chung nói thêm.