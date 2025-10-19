Những điểm ăn uống bình dân ở Nhật Bản

Cửa hàng tiện lợi, khu chợ, quầy thức ăn ngoài trời, tầng hầm các tòa nhà, quán nhậu Izayaka là những điểm ăn uống giá cả phải chăng ở Nhật Bản.

Ẩm thực Nhật Bản có vô số món ăn đường phố ngon như mì ramen, mì udon, takoyaki (bánh bạch tuộc nướng), taiyaki (bánh cá nhân đậu đỏ), okonomiyaki (bánh xèo), yakitori (thịt gà xiên nướng), tonkatsu (thịt lợn chiên xù), croquettes (bánh khoai tây phomai chiên), gyoza (bánh xếp hay há cảo chiên).

Dừng tại các quầy hàng trong chợ để thưởng thức một món ăn nhanh đường phố là cách tiết kiệm chi phí khi đi du lịch. Ngoài các khu chợ, Nhật Bản còn nhiều nơi khác phục vụ đồ ăn đường phố giá bình dân. Các điểm dưới đây là gợi ý cho du khách đến Nhật Bản mùa thu này, theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO).

Các khu chợ

Quầy bán đồ ăn tại chợ Nishiki. Ảnh: Nodestinations

Có thể tìm thấy rất nhiều món ăn đường phố đặc trưng ở các chợ địa phương của Nhật Bản như Nishiki (Kyoto) và Kuromon (Osaka). Tại đây, du khách được "cắn ngập răng" món bánh croquette, tonkatsu, hải sản tươi sống. Du khách hãy thưởng thức những món ăn trong khi đi dạo hoặc nghỉ ngơi trên những chiếc ghế được đặt trước các cửa hàng. Hãy cẩn trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm. Lưu ý, một số chợ có thể yêu cầu không ăn uống khi đi bộ nên du khách cần tuân thủ quy tắc của địa phương.

Quầy và xe thức ăn ngoài trời

Quầy thức ăn ngoài trời (yatai) bán takoyaki, okonomiyaki, yakisoba (mì xào) và các món ăn mang đi khác là những hình ảnh thường thấy tại các lễ hội Nhật Bản. Một số yatai, chẳng hạn như Hakata nổi tiếng ở Kyushu, có các quầy tạm, nơi du khách có thể thưởng thức cả đồ uống, trong khi những quầy khác chuyên về mì ramen. Khi dạo quanh các thành phố và thị trấn, du khách sẽ thấy những xe thức ăn đường phố địa phương bán bánh crepe và nhiều món ngon khác.

Cửa hàng tiện lợi

Các cửa hàng tiện lợi phổ biến như Family Mart, Lawson, 7-Eleven... là nét văn hóa của Nhật Bản, hiện diện ở khắp các ngóc ngách trên đường phố. Các hộp đồ ăn nóng xếp đầy kệ như kara-age (gà rán), onigiri (cơm nắm tam giác), bento (cơm bento), đồ ăn nhẹ, đồ ngọt, đồ uống thuận tiện cho du khách ghé qua bất kỳ lúc nào. Hầu hết các cửa hàng tiện lợi đều mở cửa suốt 24 giờ.

Depa-chika

Depa-chika ở bên dưới ga tàu điện ngầm Shibuya. Ảnh: The Japan Times

Depa-chika là cụm từ dành cho khu vực các tầng hầm (tòa nhà hay tàu điện ngầm) bán đồ ăn và cửa hàng bách hóa. Chỉ cần lang thang qua những dãy hàng ăn uống đặc sản, du khách có thể được trải nghiệm thị giác, ẩm thực và văn hóa. Ở đây nhiều người bán hàng không biết tiếng Anh, nhưng việc mua bán dễ dàng vì chỉ cần chỉ và trả tiền.

Izayaka

Quán rượu hoặc quán ăn nhanh địa phương phục vụ rất nhiều món, có thể kể đến như yakitori, edamame (đậu nành luộc), gyoza, kara-age, đậu phụ chiên hoặc tươi... Phong cách ăn uống ở đây phổ biến là tapas với những phần ăn nhỏ kèm đồ uống. Izakaya là một cách tuyệt vời để trở thành "người bản xứ" và nếm thử các món ăn đa dạng. Thực đơn thường được minh họa bằng hình ảnh giúp du khách dễ dàng lựa chọn. Hệ thống đặt hàng bằng bảng cảm ứng được triển khai ở nhiều nơi.

Tâm Anh (theo JNTO)