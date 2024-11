Những dấu hiệu ở chân cảnh báo tiểu đường

15% bệnh nhân tiểu đường gặp vấn đề với chân, cần chú ý các dấu hiệu bao gồm vết cắt, loét, bỏng và phồng rộp không lành; da khô, nứt nẻ; mắt cá có vết chai; nhiễm nấm; móng chân mọc ngược và cong, sưng.

Tiểu đường là một bệnh lý nghiêm trọng gây ra mức đường huyết cao và có thể kéo dài suốt đời. Phát hiện sớm các triệu chứng rất quan trọng để điều trị kịp thời.

Một số dấu hiệu phổ biến của tiểu đường bao gồm khát nước và mệt mỏi gia tăng. Tuy nhiên, có những dấu hiệu ít được biết đến hơn và có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ, như trên chân.

Thử tiểu đường tại nhà. Ảnh minh họa: Pexels

Theo Cleveland Clinic (Mỹ), bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao mắc các tình trạng và biến chứng liên quan đến chân như lở loét và nhiễm trùng. Nếu không được điều trị, những vấn đề này có thể trở nên nghiêm trọng.

Các tình trạng liên quan đến chân và ngón chân thường gặp ở người mắc tiểu đường gồm vết cắt, loét, bỏng và phồng rộp không lành; da khô, nứt nẻ; mắt cá có vết chai; nhiễm nấm như nấm bàn chân và nấm móng; móng chân mọc ngược; ngón chân cong và có vết sưng.

Những người có tuần hoàn kém hoặc bị bệnh thần kinh do tiểu đường dễ gặp phải các vấn đề này hơn cả. Bệnh thần kinh do tiểu đường xảy ra khi bạn bị tổn thương dây thần kinh do mức đường huyết cao liên tục (tăng đường huyết).

Trong số các triệu chứng cảnh báo bệnh xuất hiện ở chân, loét là phổ biến nhất, khoảng 15% bệnh nhân tiểu đường gặp phải. Loét thường phát triển ở những khu vực mà bàn chân liên tục cọ xát hoặc ép vào giày hoặc bề mặt khác. Loét có thể dẫn đến nhiễm trùng, đôi khi nhiễm trùng không khỏi, có thể cần phẫu thuật cắt bỏ một phần chân hoặc ngón chân.

Cleveland Clinic khuyên bạn nên đến bác sĩ ngay nếu bị tê, móng chân mọc ngược, móng vàng, vết thương không lành, đau hoặc da nứt nẻ. Việc nhận được sự giúp đỡ y tế cho các tình trạng liên quan đến chân do tiểu đường là rất cần thiết. Đừng cố tự chữa trị.

Ngoài ra, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng khác của tiểu đường cần lưu ý bao gồm khát nước rất nhiều; đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt vào ban đêm; cảm thấy rất mệt mỏi; giảm cân và giảm khối lượng cơ bắp; ngứa quanh vùng sinh dục hoặc thường xuyên bị nhiễm nấm candida và nhìn mờ.

Mỹ Ý (Theo Express)