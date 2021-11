Những dấu hiệu cảnh báo ung thư tiêu hóa sớm

Thay đổi tần suất đại tiện, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, rối loạn tiêu hóa, giảm cân, mệt mỏi… là những dấu hiệu sớm của ung thư tiêu hóa.

Tôi thường bị đau bụng đi ngoài, thường đi ngoài vào buổi sáng, phân lỏng, phân nhầy..., ăn uống kém, da vàng. Đây có phải là những dấu hiệu ung thư hay bệnh đường tiêu hóa thông thường? Người có những dấu hiệu thế nào thì cần đến gặp bác sĩ tầm soát ung thư tiêu hóa ngay? (Ngọc Thanh)

Trả lời:

Những triệu chứng như bạn mô tả nằm trong nhóm thay đổi thói quen đi ngoài, chất phân, có thể nghĩ đến bệnh lý của vùng đại tràng, trực tràng. Trong đó, có những bệnh lý lành tính, bệnh lý ác tính.

Bệnh lý lành tính có thể viêm loét, rối loạn chức năng, được nhắc đến nhiều là hội chứng ruột kích thích. Còn bệnh lý ác tính là ung thư. Để bác sĩ có thể đánh giá, kết luận nguyên nhân gây bệnh, bạn cần nội soi đại tràng. Trước khi kết luận bệnh đơn thuần chỉ là rối loạn chức năng, chúng ta phải loại trừ nguyên nhân thực thể là tổn thương ác tính.

Tầm soát ung thư tiêu hóa dành cho trường hợp người bệnh không có triệu chứng, mong muốn có thể phát hiện tổn thương sớm, đạt được hiệu quả điều trị tối đa khi phát hiện những sang thương nghi ngờ ung thư hoặc sang thương ung thư giai đoạn sớm. Còn khi đã có triệu chứng, bạn cần nội soi để tìm ra nguyên nhân và điều trị.

Trên thực tế lâm sàng, bác sĩ nhận thấy có những bệnh nhân có triệu chứng khá mơ hồ như thỉnh thoảng đau bụng ít, nhưng chờ đợi, không đi thăm khám sớm. Có trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện, trong vòng vài ngày, khối u to đến mức tắt ruột. Do đó, mọi người không nên có tâm lý chủ quan những triệu chứng đang còn khá nhẹ. Ngay cả những trường hợp bệnh lành tính, bệnh nhân được can thiệp, điều trị sớm hơn thì khả năng hồi phục tốt hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Thái

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh