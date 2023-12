Những đám cưới ghi dấu ấn làng giải trí Việt 2023

Diễn viên Diễm My 9x - doanh nhân Vinh Nguyễn

Họ quyết định về chung nhà sau bảy năm quen biết, đám cưới diễn ra tối 21/12 ở TP HCM. Lễ ăn hỏi phong cách truyền thống của Diễm My 9x diễn ra hôm 16/12, có các đồng nghiệp như Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Diệu Nhi, Đoàn Thiên Ân, Ái Phương làm phù dâu.

Cô và chồng quen nhau ở Australia trong một chuyến làm việc chung. Thời gian đầu, họ trải qua thử thách yêu xa, từng chia tay nhưng sau đó hàn gắn vì cảm thấy "không thể sống thiếu nhau". Diễm My 9x nói an tâm vì chồng giỏi giang, cảm thông cho công việc liên quan showbiz của cô. Sau khi mẹ ruột qua đời năm 2019, Diễm My 9x xem bố mẹ Vinh Nguyễn như ruột thịt, học hỏi mẹ chồng cách vun vén tổ ấm.