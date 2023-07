Những cuốn sách kỹ năng cho người trẻ

NXB Trẻ ra mắt loạt sách kỹ năng và tâm lý, kỳ vọng đồng hành cùng bạn trẻ quan tâm vấn đề sức khỏe tinh thần.

Tư duy phản biện - Để không bị thao túng tâm lý

Bìa sách "Tư duy phản biện - Để không bị thao túng tâm lý" của Tom Chatfield (Khánh Trang dịch). Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách dài 544 trang, được chia thành hai phần. Phần đầu: Nghệ thuật và khoa học về lý trí - mô tả cách tiếp nhận thông tin, nhất là trong công trình khoa học, trên tinh thần phản biện và vận dụng nguyên tắc tư duy cho bản thân.

Phần hai - "Giữ lý trí trong một thế giới phi lý trí" - trình bày phương án ứng phó với những thiên kiến của con người trong thời đại công nghệ thông tin ở thế kỷ 21. Cuốn sách gợi ý cho người đọc sự tự tin, quản lý thời gian hiệu quả và cải thiện chất lượng công việc.

Nội dung sách có hai hướng: Cách đánh giá thông tin tiếp nhận, và cách đưa ra thông tin thuyết phục. Tư duy phản biện - để không bị thao túng tâm lý cung cấp phương pháp rèn luyện trí óc, tư duy phản biện. Điểm nhấn của cuốn sách nằm ở phần Thực hành cuối mỗi mục giúp bạn đọc áp dụng kiến thức sau từng nội dung quan trọng.

Sao trước đây không ai nói với tôi điều này?

Bìa sách "Sao trước đây không ai nói với tôi điều này?" của tiến sĩ Julie Smith (Mai Thảo Yên dịch). Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách gồm tám phần, 36 chương, dài 364 trang, có tựa gốc là Why has nobody told me this before. Tác giả nhóm ba đến năm chương thành từng phần lớn, tương ứng các vấn đề tâm lý: Những tăm tối, động lực, nỗi đau, nỗi tiếc thương, sự ngờ vực bản thân, nỗi sợ hãi, sự căng thẳng, một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Cuốn sách có cách viết đơn giản, gần gũi, sử dụng ví dụ thường ngày để giải thích những vấn đề tâm lý học phức tạp. Tiến sĩ Julie Smith trình bày kiến thức khoa học, đan xen kể chuyện của bản thân hoặc những bệnh nhân ông từng tiếp xúc, để phân tích nguyên nhân, biểu hiện, đưa ra gợi ý khắc phục. Ở phần cuối mỗi chương, tác giả cũng liệt kê các cách giúp bạn đọc luyện tập nâng cao sức khỏe tinh thần, từ rèn luyện cách hít thở đến những phương pháp tâm lý học như mã hóa suy nghĩ, nhân cách hóa nỗi lo.

Chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi của cuộc đời mình

Bìa sách "Chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi của cuộc đời mình" của Amber Rae, được Xuân Uyên dịch. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách dày 234 trang, gồm 108 chủ đề, là những vấn đề thiết thực, gần gũi trong giai đoạn con người chịu nhiều tổn thất giai đoạn Covid-19: Cách điều khiển những cảm xúc tiêu cực, cách lắng nghe tâm trí và thân thể mình, cách để ngừng trì hoãn và thực hiện những điều mình yêu thích.

Cuốn sách có tên gốc là The Answers are within You: 108 Keys to Unlock Your Mind, Body & Soul, được viết bằng ngôn ngữ giản dị, với những lời động viên, trích dẫn truyền cảm hứng, xen kẽ hoạt động giúp bạn đọc thư giãn: hít thở sâu, viết ra cảm xúc của bản thân. Trong mỗi chương sách, tác giả không áp đặt quan điểm bản thân cho từng vấn đề. Amber Rae dẫn lối để bạn đọc từng bước tự gỡ rối thông qua những lời gợi mở.

Học cách học

Cuốn sách "Học cách học" của Kiều Hiếu nói về phương pháp học tập tại bậc đại học theo hướng hiện đại - học và nghiên cứu chủ động. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách dài 160 trang, gồm tám chương, tương ứng tám câu hỏi: Suy nghĩ như thế nào? Đọc như thế nào? Nghe như thế nào? Nói như thế nào? Viết như thế nào? Lên kế hoạch như thế nào? Nghiên cứu như thế nào? Suy ngẫm như thế nào?

Học cách học giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan về hành vi học tập, tư duy của bản thân thông qua những cuộc thảo luận và ví dụ trong từng chương. Sách có tính tương tác. Người đọc dùng bút viết bên lề sách những ý kiến, suy nghĩ của bản thân về nội dung đọc được. Điều đó giúp bạn đọc thấu hiểu bản thân, hồi tưởng lại nội dung, cảm xúc của lần đọc trước và rút ra nhiều bài học.

Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường

Bìa sách "Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường" của Zack Friedman (Quế Anh dịch). Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách dài 332 trang, gồm năm chương: Góc nhìn, Rủi ro, Độc lập, Nhận biết bản thân, Hành động. Trong sách, năm chương được tác giả ví như năm chiếc công tắc. Theo Zack Friedman, đó là lăng kính nhìn thế giới quan của những người sống "cuộc đời rực rỡ".

Nội dung sách kể về câu chuyện của Nhà sáng chế James Dyson thất bại 5.000 lần để tạo ra chiếc máy hút bụi tốt hơn, Tỷ phú Sam Walton từng mất tất cả, Jack Ma trước khi trở thành tỷ phú nổi tiếng thế giới từng hai lần trượt đại học, mười lần bị đại học Harvard từ chối, 30 lần xin việc thất bại.

Nhờ những câu chuyện truyền cảm hứng, tác giả hướng dẫn bạn đọc trở thành "Người dám đổi mới" cùng năm "công tắc" ở từng chương: Góc nhìn - thay đổi cơ hội, Rủi ro - thay đổi cách ra quyết định, Độc lập - thay đổi tự do, Nhận biết bản thân - thay đổi cách hiểu chính mình, Hành động - thay đổi hoàn cảnh.

Cuộc đời soi tỏ

Bìa sách "Cuộc đời soi tỏ" của Stephen Grozs (Minh Đào dịch). Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Sách dài 288 trang, đưa ra góc nhìn phân tâm học của tác giả về ảnh hưởng từ tuổi thơ đến những vấn đề ở tuổi trưởng thành. Cuộc đời soi tỏ là những câu chuyện có thật mà bác sĩ Stephen Grozs tập hợp từ những ca tham vấn trong 25 năm hành nghề phân tâm học. Tác giả từng làm việc tại các bệnh viện tâm thần, phòng khám tâm lý trị liệu, trung tâm trẻ em và thanh thiếu niên. Ông dành hơn 50.000 giờ với các bệnh nhân.

Cuốn sách gồm năm chương: Những bắt đầu, Nói dối, Tình yêu, Thay đổi, Ra đi. Sách nói về những khát khao được trò chuyện, thấu hiểu, sẻ chia của con người. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách chỉ cho bạn đọc cách để yêu thương bản thân và tìm thấy chính mình.

Cảnh Quân