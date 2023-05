Sách tư vấn kỹ năng chốn công sở cho gen Z

Cuốn "Đừng từ bỏ quá sớm", tác giả Trần Hùng Thiện, thể hiện góc nhìn về môi trường công sở, giúp người trẻ có thêm kỹ năng sống.

Nội dung sách nói về suy nghĩ, quan điểm của người trẻ đi làm hiện nay, thể hiện qua tám chương: Hành trang cho gen Z "vào đời"; Biết gì để đi làm cho ngầu; Làm thế nào để trở thành "lính xịn" của sếp; Trở thành một người lính văn minh, hạnh phúc; "Đối nhân xử thế" trong môi trường công sở; Cách làm việc hòa thuận với sếp trong công việc; Trên con đường "học làm sếp"; Tản mạn về trải nghiệm sống.

Sách "Đừng từ bỏ quá sớm" do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Ở mỗi chương, tác giả đưa ra các chủ đề nhỏ, thông qua từng mẩu chuyện cụ thể, thể hiện góc nhìn của gen Z về chặng đường tìm kiếm công việc thích hợp, gắn bó. Không chỉ "bóc trần" điểm mạnh, yếu của gen Z ở môi trường công sở, phản ánh tưởng tượng và thực tế luôn có sự khác biệt, tác giả còn chỉ ra cách giúp họ ứng xử thích hợp, văn minh để tồn tại, phát triển công việc lâu dài, thăng tiến.

Trần Hùng Thiện cho biết các vấn đề anh nêu ra xuất phát từ quan sát, trải nghiệm thực tế trong 20 năm đi làm và khởi nghiệp. Tác giả từng trải qua chặng đường từ sinh viên mới tốt nghiệp, vất vả đi xin việc nhiều nơi, rồi mới trở thành nhân viên xuất sắc của tập đoàn lớn, sau đó lên vị trí quản lý, mở công ty riêng. Quá trình tiếp xúc với các nhân viên trẻ giúp Trần Hùng Thiện có góc nhìn rõ nét hơn. Theo anh, những người trẻ hiện tại có sự sáng tạo, tự tin, giỏi công nghệ, chuyên môn. Tuy nhiên, họ cần thêm sự dẫn dắt để trở thành một nhân viên tốt, xa hơn là đảm nhận các vị trí lãnh đạo, khởi nghiệp trong tương lai.

Tác giả sử dụng ngôn ngữ đơn giản, có phần hóm hỉnh, kết hợp hình minh họa hài hước, truyền thông điệp người trẻ cần kiên trì, quyết tâm, đừng dễ bỏ cuộc trước thử thách.

Tác giả Trần Hùng Thiện hiện là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Anh còn là đồng sáng lập tổ chức Fight For Dreams Việt Nam, hỗ trợ việc học lên cao đối với học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện gây quỹ cho tổ chức Hear Us Now - hỗ trợ học sinh khuyết tật được học nghề và kỹ năng.

Tân Cao