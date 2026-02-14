Những cuộc hôn nhân son sắt của Hollywood

Ca sĩ Dolly Parton và doanh nhân Carl Dean là một trong những cặp sao có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất Hollywood. Cả hai hẹn hò khi bà 18 tuổi, kết hôn năm 1966 giữa lúc sự nghiệp của bà trên đà phát triển. Trò chuyện với Entertainment Tonight năm 2016, Carl Dean cho biết ông đã muốn cưới bà ngay từ giây phút đầu hai người gặp nhau ở Nashville năm 1964. Ảnh: Trang web của Dolly Parton

Dolly Parton nói về chồng Carl Dean

Dolly Parton, hiện 80 tuổi, nói về chồng trong một cuộc phỏng vấn năm 2025. Video: YouTube/ AXS TV

Gần sáu thập niên bên nhau, cặp sao chọn không có con vì sự nghiệp của bà. Họ cũng ít xuất hiện trước công chúng vì Carl Dean thích cuộc sống riêng tư. Tuy vậy, nghệ sĩ thường xuyên nhắc đến chồng với báo chí, viết nhiều bản tình ca lấy cảm hứng từ ông như Jolene (1973), Just Because I'm a Woman (1968), From Here to the Moon and Back (2012).

Dù hai người có lối sống khác biệt, Parton xem đó là điều giúp tình cảm thêm sâu đậm. Bà từng nói đùa rằng bí quyết hôn nhân hạnh phúc là "cứ yêu xa". Nhưng sau mỗi chuyến đi, giọng ca Mỹ thích tận hưởng thời gian bên chồng, cùng ông làm những điều nhỏ nhặt.