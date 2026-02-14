Những cuộc hôn nhân son sắt của Hollywood

Ca sĩ Dolly Parton và doanh nhân Carl Dean là một trong những cặp sao có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất Hollywood. Cả hai hẹn hò khi bà 18 tuổi, kết hôn năm 1966 giữa lúc sự nghiệp của bà trên đà phát triển. Trò chuyện với Entertainment Tonight năm 2016, Carl Dean cho biết ông đã muốn cưới bà ngay từ giây phút đầu hai người gặp nhau ở Nashville năm 1964. Ảnh: Trang web của Dolly Parton
Dolly Parton, hiện 80 tuổi, nói về chồng trong một cuộc phỏng vấn năm 2025. Video: YouTube/ AXS TV
Gần sáu thập niên bên nhau, cặp sao chọn không có con vì sự nghiệp của bà. Họ cũng ít xuất hiện trước công chúng vì Carl Dean thích cuộc sống riêng tư. Tuy vậy, nghệ sĩ thường xuyên nhắc đến chồng với báo chí, viết nhiều bản tình ca lấy cảm hứng từ ông như Jolene (1973), Just Because I'm a Woman (1968), From Here to the Moon and Back (2012).
Dù hai người có lối sống khác biệt, Parton xem đó là điều giúp tình cảm thêm sâu đậm. Bà từng nói đùa rằng bí quyết hôn nhân hạnh phúc là "cứ yêu xa". Nhưng sau mỗi chuyến đi, giọng ca Mỹ thích tận hưởng thời gian bên chồng, cùng ông làm những điều nhỏ nhặt.
Đầu tháng 3/2025, Carl Dean qua đời ở tuổi 83. Không lâu sau, bà phát hành ca khúc If You Hadn't Been There để tưởng nhớ chồng. Video: YouTube/ Dolly Parton
Trong bài giới thiệu trên Instagram, bà viết: "Như mọi câu chuyện tình vĩ đại khác, chúng không bao giờ kết thúc. Chúng sống mãi trong ký ức và những bài ca. Anh ấy sẽ luôn là ngôi sao trong câu chuyện đời tôi, và tôi dành bài hát này cho anh".
Vợ chồng tài tử Người Mỹ trầm lặng Michael Caine, hiện 93 tuổi, dự một sự kiện năm 2019. Ảnh: Rex
Bạn đời của ông là Shakira Cain - 79 tuổi, Hoa hậu Guyana và Á hậu 2 Miss World 1967. Theo People, Michael Caine phải lòng vợ từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bà trong một quảng cáo của thương hiệu cà phê Maxwell House năm 1971. Khi ấy, ông cho rằng bà là người xinh đẹp nhất mình từng gặp, quyết tâm theo đuổi. Hai năm sau, họ tổ chức hôn lễ ở Las Vegas (My), đón con gái đầu lòng trong cùng năm. Trước khi đến với Shakira, nghệ sĩ trải qua một đời vợ, có một con gái riêng.
Vợ chồng Michael Caine trên bìa tạp chí People năm 1976. Ảnh: People
Hơn 50 năm bên nhau, họ hiện là một trong những cặp sao có cuộc sống viên mãn nhất Hollywood. Trên Radio Times năm 2016, diễn viên cho biết nếu không gặp Shakira, đời ông đã kết thúc từ lâu. Trước khi yêu bà, ông luôn sống trong trạng thái căng thẳng, thường xuyên uống rượu và hút thuốc.
Theo Michael Caine, vợ không khuyên ông ngừng uống rượu nhưng ông vẫn từ bỏ vì muốn bản thân sống khỏe mạnh bên người thương. Ông xem bà như "cánh tay phải" của mình và sẵn sàng kể bà nghe mọi thứ. "Khi gặp vợ, tôi đã là người nổi tiếng nhưng không thể tiến xa hơn nếu thiếu bà ấy", ông nói.
Tài tử Samuel L.Jackson, hiện 78 tuổi, và vợ - diễn viên LaTanya Richardson Jackson, 77 tuổi - quen biết nhau từ lúc là sinh viên trong những năm 1970. Hai người kết hôn năm 1980, có với nhau một con gái. Đến nay, họ luôn sánh đôi trong nhiều sự kiện, thường công khai bày tỏ tình cảm, ủng hộ công việc của nửa kia. Ảnh: Instagram/ LaTanya Richardson Jackson
Trên People năm 2022, Samuel cho biết vợ là người giúp ông cai nghiện ma túy, sống lành mạnh suốt hơn 30 năm qua. Đồng thời, ông nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân: "Chỉ cần hai người tôn trọng, yêu thương và luôn bảo vệ nửa kia".
45 năm bên nhau của đôi vợ chồng. Video: Instagram/ LaTanya Richardson Jackson
Dịp kỷ niệm hôn nhân tròn 40 năm cũng như nửa thế kỷ yêu nhau, Samuel L.Jackson khiến người hâm mộ xúc động với bài đăng trên Instagram. Khi đó, ông viết: "Anh yêu em vì em đã giúp anh luôn sống tỉnh táo, giữ đúng nhịp suốt 18.250 ngày qua. Em khiến tâm hồn anh cất lên tiếng hát. Đừng thay đổi nhịp điệu em nhé, vì bài khiêu vũ của chúng ta chưa đến hồi kết".
Rachel Ward, hiện 69 tuổi, và Brynan Brown, 79 tuổi, gặp nhau lần đầu trên phim trường Tiếng chim hót trong bụi mận gai vào những năm 1980. Trong phim, hai nhân vật Meggie (do Rachel thủ vai) và Luke (Bryan Brown) có cuộc hôn nhân chóng vánh nhưng ngoài đời, cặp sao bên nhau hơn bốn thập niên. Ảnh: Alamy
Họ cưới năm 1983, có ba người con. Trong một cuộc phỏng vấn, Rachel từng kể ấn tượng đầu về chồng: "Khi gặp anh ấy, chúng tôi bắt tay và cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Tôi cảm nhận anh ấy thật nam tính, là nửa còn lại hoàn hảo của tôi".
Hiện cặp sao tận hưởng cuộc sống bình dị tại Australia - quê của Bryan Brown, thi thoảng tham gia một số bộ phim. Cả hai điều hành một trang trại, vui thú điền viên. Rachel cho biết hạnh phúc vì không gian sống gợi nhớ miền quê nơi bà sinh ra ở Anh. Mỗi sáng, hai người thường đi dạo trước khi trở về nhà dùng bữa, bắt đầu ngày mới. Họ hay mời bạn bè, người thân đến chơi vào dịp cuối tuần, cùng nấu nướng trong sân vườn. Ảnh: Damian Bennett
Sao Freaky Friday Jamie Lee Curtis, 68 tuổi, và diễn viên Christopher Guest, 78 tuổi, bên nhau 42 năm. Theo Elle, chuyện tình của họ kỳ lạ nhưng lãng mạn bởi Jamie biết Christopher sẽ là chồng của bà ngay từ lần đầu thấy ông trên một trang tạp chí năm 1984. Cùng năm, họ kết hôn sau gần sáu tháng hẹn hò. Ảnh: FilmMagic
Trong năm 1986 và 1996, họ lần lượt nhận nuôi một bé gái và một bé trai (hiện chuyển giới thành nữ). Trên chuyên mục Point of View của tổ chức Pact năm 1997, Jamie cho rằng nhận con nuôi là cách tốt nhất để có con nếu bị vô sinh.
Dịp kỷ niệm 40 năm kết hôn, Jamie Lee Curtis chia sẻ ảnh đám cưới của vợ chồng lên Instagram, cho biết hôn lễ diễn ra vào một chiều mưa. Ảnh: Instagram/ Jamie Lee Curtis
Trong bài, diễn viên kể rằng thời đó họ yêu mà không hiểu nhiều về nhau. Đến nay, tình yêu ấy vẫn còn dù đôi bên đã biết rõ bạn đời là người thế nào. Cả hai cùng nuôi dưỡng con cái, bắt đầu những chặng đường mới của sự nghiệp cũng như vượt qua vô số giông bão cuộc đời. "Ngày hôm ấy, chúng tôi nắm tay bước vào lễ đường, và hôm nay vẫn tay trong tay", Jamie Lee Curtis viết.
Tính đến năm nay, vợ chồng diễn viên Tom Hanks - Rita Wilson bên nhau 38 năm. Theo People, hai nghệ sĩ quen biết tại phim trường Bosom Buddies năm 1981. Thời điểm đó, họ chỉ là bạn và Hanks còn trong cuộc hôn nhân với vợ trước - Samatha Lewes. Ảnh: AP
Năm 1985, cả hai tái ngộ trong phim Volunteers, đánh dấu tác phẩm đầu tiên đóng chung. Khi ấy, họ vào vai đôi tình nhân. Trong một lần nhắc lại dự án cũ, Tom Hanks cho biết vợ chồng ông diễn ăn ý với nhau dù là lần đầu. Năm 1986, họ công khai hẹn hò sau khi Tom Hanks ly dị. Hai năm sau, hai người kết hôn và hiện có hai con trai.
Trích đoạn của Tom Hanks, Rita Wilson trong Volunteers (1985). Video: TriStar Pictures
Cặp sao kỷ niệm 35 năm cưới, năm 2023. Hiện vợ chồng ông đều 70 tuổi. Ảnh: Instagram/Tom Hanks
Trong một cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, Tom Hanks nhận xét mối quan hệ của ông và Rita thành công nhờ yêu đúng thời điểm, khi cả hai đủ trưởng thành và sẵn sàng gắn bó với nửa kia. Ông cũng cho rằng định mệnh góp phần đưa họ đến với nhau nhưng chuyện tình này chẳng phải phép màu như trong phim ảnh.
"Hôn nhân không phải không có những lúc khó khăn, nhưng vợ chồng tôi luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ luôn bên nhau và vượt qua mọi chông gai", tài tử nói.
Phương Thảo (theo People)