Những cung đường lý tưởng để chạy ôtô điện ở châu Âu

Tour of the Netherlands - Điểm khởi đầu và kết thúc đều ở Amsterdam, Hà Lan, nơi du khách khám phá các kênh đào, các quán cà phê lãng mạn. Những địa điểm nổi bật khác trên hành trình như tòa nhà Ridderzaal hay Hall of Knights ở The Hague, cũng như ngôi làng cối xay gió khổng lồ Kinderdijk cũng như Old Harbour ở Rotterdam.

Hành trình còn đi qua một loạt công viên hay viện bảo tàng, cũng như cung điện nổi tiếng như De Haar. Giúp sạc điện cho xe dọc đường là những 2.259 trụ sạc. Ảnh: Share-now