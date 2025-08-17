Những cú ngã tại 'Thế vận hội robot hình người' đầu tiên

Nhiều robot hình người gặp sự cố khi tham gia đá bóng, thi chạy 1.500m, kickboxing… trong sự kiện World Humanoid Robot Games 2025.

Sự kiện World Humanoid Robot Games 2025, diễn ra ngày 14-17/8 tại Bắc Kinh, được ví như Thế vận hội dành cho robot hình người. Lễ khai mạc diễn ra sôi động với robot nhảy nhạc hip-hop, biểu diễn võ thuật và chơi đàn guitar, trống...

Hơn 500 robot thuộc 280 đội từ 16 quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Brazil... tụ họp để tranh tài ở nhiều nội dung, từ bóng đá đến chạy. Trong số này có 192 đội đại diện cho các trường đại học và 88 đội từ doanh nghiệp tư nhân.

Loạt cú ngã tại 'Thế vận hội' robot hình người đầu tiên Robot hình người gặp trục trặc trong sự kiện World Humanoid Robot Games 2025 tại Trung Quốc. Video: NY Post

Theo Popular Science, robot đầu tiên gặp sự cố khi trình diễn thời trang tại lễ khai mạc. Trong tiết mục, các robot đội mũ và mặc quần áo, sải bước trên sàn diễn đồng thời vẫy tay chào khán giả. Một cỗ máy mặc đồ sequin bất ngờ vấp chân và ngã sấp xuống sàn, nằm im khoảng một phút trước khi được hai nhân viên khiêng đi.

Các robot đấu quyền cước, do công ty Unitree Robotics chế tạo, tung ra nhiều đòn tấn công ấn tượng nhưng dễ ngã nếu đá trượt. Hay trong một trận đấu bóng đá, ba "cầu thủ cơ khí" cùng đổ nhào, tạo nên cảnh tượng lộn xộn trên sân.

Một robot bỏ cuộc ở nội dung chạy 1.500 m do đầu văng ra. "Giữ thăng bằng phần đầu khi di chuyển là thách thức lớn nhất với chúng tôi", Wang Ziyi, sinh viên Đại học Liên hợp Bắc Kinh, thành viên nhóm vận hành robot, giải thích với Guardian.

Trong khi nhiều robot ngã và cần con người trợ giúp để hoạt động lại, một số đã chứng minh được khả năng tự phục hồi. Theo NY Post, ban tổ chức tin rằng các sự cố cung cấp dữ liệu giá trị để phát triển robot cho mục đích sử dụng thực tế trong nhà máy và dây chuyền lắp ráp. Ví dụ, trận đấu bóng giúp rèn luyện khả năng phối hợp, hữu ích cho hoạt động sản xuất đòi hỏi nhiều robot làm việc cùng nhau.

"Chúng tôi đến đây để chơi và chiến thắng, nhưng cũng quan tâm đến nghiên cứu", Max Polter từ đội bóng HTWK Robots thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (Đức) cho biết. "Bạn có thể thử nghiệm nhiều phương pháp mới mẻ và thú vị trong cuộc thi. Nếu thử nghiệm thứ gì đó không hiệu quả, chúng tôi sẽ thua".

Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD cho lĩnh vực robot hình người trong bối cảnh dân số già hóa và cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt. Năm nay, nhiều sự kiện nổi bật đã diễn ra tại nước này, như cuộc thi half marathon và giải đấu boxing dành cho robot hình người.

Thu Thảo (Theo NY Post, Popular Science)