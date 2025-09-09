Những cột mốc đưa Alcaraz vào nhóm huyền thoại

Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz không chỉ là tay vợt trẻ thành công bậc nhất mọi thời, mà còn tiệm cận thành tích của những huyền thoại banh nỉ trong lịch sử.

Alcaraz hiện có 6 Grand Slam trong số 23 chức vô địch - bộ sưu tập danh hiệu mà không nhiều ngôi sao quá khứ đạt được cho tới khi giải nghệ. Cựu số một thế giới Mats Wilander thừa nhận Alcaraz đã bỏ xa ông, dù vẫn kém một chức vô địch Grand Slam.

"Thành thật mà nói, tôi có 4 Grand Slam ở tuổi 22, nhưng đặt cạnh Alcaraz cũng không thể so sánh được. Cả sự nghiệp tôi mới có 7 chức vô địch và Alcaraz chắc chắn sẽ bỏ xa tôi", Wilander nói sau khi chứng kiến Alcaraz đánh bại Jannik Sinner ở chung kết Mỹ Mở rộng hôm 7/9.

Alcaraz mừng chiến thắng ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Không chỉ Wilander, Alcaraz còn đủ khả năng vượt qua một loạt tên tuổi lừng lẫy như Andre Agassi, Jimmy Connors hay Ivan Lendl – những tay vợt cùng có 8 Grand Slam. Huyền thoại Mỹ khác, John McEnroe sở hữu 7 danh hiệu này. Với 6 Grand Slam hiện có, Alcaraz hiện đã "chung mâm" với nhóm huyền thoại như Boris Becker, Stefan Edberg và Don Budge.

Ở tuổi 22, Alcaraz đạt thành tích chỉ kém Bjorn Borg – huyền thoại được tán dương là tay vợt trẻ hay nhất mọi thời. Nếu vô địch Australia Mở rộng năm tới, Alcaraz sẽ sánh ngang Borg với 7 Grand Slam trước tuổi 23, đồng thời là người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp. Borg cho tới khi giải nghệ chưa thể vô địch Australia Mở rộng và Mỹ Mở rộng.

Alcaraz là tay vợt thứ ba trong Kỷ nguyên Mở giành hơn một danh hiệu Mỹ Mở rộng trước tuổi 23. Hai người còn lại đều là các huyền thoại chủ nhà, John McEnroe và Pete Sampras. Thành tích của Alcaraz đáng nể khi 6 Grand Slam chia đều ở ba sự kiện tại Paris, London và New York – điều không ai làm được ở độ tuổi 22. Kỷ nguyên Mở chỉ có 6 người khác chạm mốc này trong cả sự nghiệp, gồm nhóm "Big 3" cùng Sampras, Lendl và Edberg.

Danh hiệu major mà Alcaraz đoạt được càng ý nghĩa khi anh hai lần đánh bại đối thủ đứng số một thế giới là Sinner. Trong quá khứ, chỉ Nadal làm điều tương tự khi hạ Roger Federer ở Roland Garros và Wimbledon 2008.

Vy Anh