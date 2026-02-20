Những công trình biểu tượng ở thủ đô Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 16/2 chủ trì lễ khánh thành 10.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng. Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu xây 50.000 căn hộ tại thủ đô Triều Tiên, vốn được đề ra tại đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào năm 2021.
Trong đại dự án này, 40.000 căn đã được xây tại quận Songsin, Songhwa và Hwasong trong giai đoạn 2022-2025. Lô 10.000 căn cuối cùng được xây tại quận Hwasong.
Dự án mới nhất gồm nhiều chung cư cao tầng, cùng các cơ sở giáo dục, thương mại, dịch vụ dọc đại lộ ở quận Hwasong. Có hai chung cư được kết nối bằng cầu liên thông.
Các tòa chung cư ở quận Hwasong.
Bình Nhưỡng là thủ đô, thành phố lớn nhất Triều Tiên, nằm ở hai bên bờ sông Đại Đồng. Thành phố có diện tích hơn 3.000 km2 với dân số hơn 3,1 triệu người, theo thống kê năm 2024 của World Population Review.
Bình Nhưỡng có nhiều công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Một trong số đó là Đại học đường Nhân dân, thư viện mái xanh mang hình dáng nhà hanok truyền thống, nằm phía sau Quảng trường Kim Nhật Thành, ven sông Đại Đồng.
Thư viện là công trình kiến trúc đồ sộ gồm 600 phòng, sức chứa 30 triệu cuốn sách, đón tiếp tối đa 12.000 lượt khách mỗi ngày. Tòa nhà được khởi công năm 1982 để kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi của lãnh đạo Kim Nhật Thành, thi công trong 21 tháng, cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 100.000 m2.
Tượng hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il bằng đồng, cao 22 m, tại quảng trường Đài tưởng niệm Vạn Thọ. Công trình gồm 2 cụm tượng đài với 229 nhân vật, khắc họa các chủ đề về lịch sử cách mạng của nhân dân Triều Tiên. Phía sau hai bức tượng là Bảo tàng Cách mạng Triều Tiên, có 90 phòng trưng bày các hiện vật.
Sân vận động mùng 1/5 Rungrado tại thủ đô Bình Nhưỡng từng là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa thiết kế ban đầu lên tới 150.000 khán giả. Tuy nhiên, giới chuyên môn quốc tế ước tính sau các đợt cải tạo bọc ghế ngồi, sân có sức chứa 114.000 chỗ, xếp thứ hai thế giới, sau sân Narendra Modi ở Ấn Độ với 132.000 ghế.
Công trình khánh thành năm 1989 để chào mừng Đại hội thanh niên thế giới thứ 13 và phô diễn quy mô quốc gia trước thế giới sau Olympic Seoul 1988. Sân có mái vòm dạng vòng tròn, gồm 16 mái vòm cánh hoa ghép lại, từ trên nhìn xuống giống như một bông hoa mộc lan đang nở, là biểu tượng quốc hoa của Triều Tiên.
Tòa nhà có tổng diện tích sàn hơn 207.000 m2, cao 8 tầng, mái vòm đạt đỉnh cao hơn 60 m so với mặt đất. Đây là nơi tổ chức các đại hội thể thao, biểu diễn nghệ thuật quần chúng lớn.
Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng, tòa nhà cao nhất Triều Tiên, nổi bật trên nền trời ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Ryugyong được đặt tên theo một biệt danh trong lịch sử của Bình Nhưỡng, có nghĩa là "thủ đô của những cây liễu". Theo thiết kế, tòa nhà chọc trời hình kim tự tháp này có ít nhất 3.000 phòng cùng 5 nhà hàng với tầm nhìn toàn cảnh.
Khách sạn được chia làm ba cánh, mỗi cánh dốc 75 độ, hội tụ lại thành một hình nón. 15 tầng trên cùng dự tính là nơi mở các nhà hàng và bục quan sát.
Khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng tại Bình Nhưỡng năm 1987, dự kiến mở cửa hai năm sau, nhưng đã gần 40 năm trôi qua, công trình vẫn chưa hoàn thiện và đi vào sử dụng.
Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng bắt đầu xây dựng vào năm 1966 dưới thời lãnh đạo Kim Nhật Thành. Đây là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới với độ sâu tối đa là 200 m dưới lòng đất, độ sâu trung bình 100 m, ở một số đoạn đường núi sâu 150 m.
Ở độ sâu như trên, ngoài chức năng vận tải, hệ thống tàu điện ngầm còn có thể làm hầm trú ẩn, được thiết kế để đề phòng nguy cơ chiến tranh.
Tuyến đường tàu điện ngầm đầu tiên là Cheollima (Thiên Lý Mã) được khai trương năm 1973. Tuyến thứ hai là Hyeoksin (Đổi mới), bắt đầu hoạt động năm 1975.
Trong ảnh là ga Yonggwang (Vinh quang) thuộc tuyến Cheollima. Đây là một trong những ga tàu bề thế nhất trong hệ thống. Đèn chùm của ga thiết kế giống pháo hoa, những cột đá cẩm thạch được điêu khắc theo hình ngọn đuốc và dọc hai bên tường nhà ga là hai bức bích họa dài 80 m.
Phố Khoa học gia Tương lai là nơi đặt trụ sở các viện khoa học thuộc Đại học công nghệ Kim Chaek, đồng thời là nơi ở của các nhà khoa học Triều Tiên. Tòa nhà đầu tiên bên trái là tháp Unha 53 tầng, công trình cao nhất nằm trong quần thể kiến trúc.
Chạy qua khu căn hộ cao tầng này là tuyến đường 6 làn xe nằm giữa ga Bình Nhưỡng và sông Đại Đồng. Khu vực này được khánh thành vào năm 2015.
Người dân Triều Tiên nhảy múa ở quảng trường Khải Hoàn Môn, công trình nằm dưới chân đồi Mẫu Đơn. Đồi Mẫu Đơn là thắng cảnh, đồng thời là biểu tượng chính trị của Triều Tiên.
Khải Hoàn Môn Bình Nhưỡng xây dựng theo mô hình Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng có quy mô đồ sộ hơn, với chiều cao 60 m, rộng 50 m. Đây là vòm khải hoàn cao thứ hai thế giới, chỉ sau Đài Tưởng niệm Cách mạng ở Mexico. Công trình được khánh thành vào tháng 4/1982, nhân dịp sinh nhật 70 tuổi lãnh đạo Kim Nhật Thành.
Tổ hợp Khoa học Công nghệ Triều Tiên là trung tâm nằm trong tòa nhà hình nguyên tử trên đảo Ssuk ở Bình Nhưỡng, nối với trung tâm thành phố bằng cầu Chungsong. Công trình hoàn thành năm 2015, diện tích sàn hơn 100.000 m2.
Bên trong trung tâm có thư viện điện tử, trang bị khoảng 3.000 máy tính được kết nối với mạng nội bộ quốc gia Kwangmyong.
