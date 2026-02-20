Những công trình biểu tượng ở thủ đô Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 16/2 chủ trì lễ khánh thành 10.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng. Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu xây 50.000 căn hộ tại thủ đô Triều Tiên, vốn được đề ra tại đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào năm 2021.

Trong đại dự án này, 40.000 căn đã được xây tại quận Songsin, Songhwa và Hwasong trong giai đoạn 2022-2025. Lô 10.000 căn cuối cùng được xây tại quận Hwasong.

Dự án mới nhất gồm nhiều chung cư cao tầng, cùng các cơ sở giáo dục, thương mại, dịch vụ dọc đại lộ ở quận Hwasong. Có hai chung cư được kết nối bằng cầu liên thông.