Những công nghệ thúc đẩy thẩm mỹ không xâm lấn tại Việt Nam

Các giải pháp thẩm mỹ không xâm lấn ứng dụng tần số cao, tái tạo collagen và tác động cơ - thần kinh dần được nhiều người ưu tiên sử dụng, thay cho những phương pháp can thiệp sâu.

Tại sự kiện BTL Regional Summit & Awards Gala 2025 diễn ra vào cuối tháng 11, nhiều chuyên gia nhận định thị trường thẩm mỹ đang phát triển theo hướng bài bản và trưởng thành hơn. Đồng thời, nhu cầu làm đẹp tại Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên các liệu trình thẩm mỹ không xâm lấn, có cơ sở khoa học.

Người mẫu, diễn viên Emma Lê tham gia BTL Regional Summit & Awards Gala 2025. Ảnh: BTL Aesthetics

Trong bối cảnh đó, BTL Aesthetics đẩy mạnh theo đuổi và phát triển các giải pháp thẩm mỹ không xâm lấn dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học. Thành lập năm 1993, BTL có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh và thẩm mỹ, với hệ thống nghiên cứu, sản xuất đạt chuẩn châu Âu và hơn 500.000 thiết bị đang được sử dụng tại nhiều quốc gia.

Mỗi giải pháp của đơn vị đều được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng. Một trong những công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam là EMFACE, thiết bị kết hợp đồng thời sóng điện từ tần số cao (RF) và điện trường cường độ cao HIFES. RF hỗ trợ tái tạo collagen và elastin, trong khi HIFES tác động trực tiếp lên cơ mặt, giúp tăng trương lực và hỗ trợ nâng các vùng cơ quan trọng.

Khác với các phương pháp tập trung vào bề mặt da hoặc yêu cầu xâm lấn bằng kim tiêm, EMFACE tác động đồng thời lên cả cấu trúc cơ và chất lượng da, giúp cải thiện độ săn chắc và đường nét khuôn mặt, không gây đau hay cần thời gian hồi phục.

Theo các dữ liệu do BTL công bố, đơn vị đã thực hiện hơn 17 nghiên cứu khoa học và nhiều công trình đang tiếp tục triển khai khác. Kết quả lâm sàng ghi nhận sự cải thiện tại vùng mặt dưới, rãnh mũi - má, đường viền hàm và vùng mắt. Hơn 95% người sử dụng đánh giá liệu trình diễn ra nhanh, không đau và mang lại thay đổi rõ rệt sau điều trị.

Bên cạnh lĩnh vực thẩm mỹ, BTL mở rộng sang mảng chăm sóc sức khỏe tinh thần với công nghệ EXOMIND. Thiết bị này sử dụng ExoTMS, một dạng kích thích từ trường xuyên sọ cường độ nhẹ, tác động vào các vùng não liên quan đến điều hòa cảm xúc, nhận thức và khả năng thích ứng với căng thẳng.

Các kết quả lâm sàng cho thấy, 88% người sử dụng cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể, 81% cảm thấy tích cực hơn, 78% cải thiện giấc ngủ và khả năng kiểm soát căng thẳng và 75% ghi nhận mức năng lượng tăng lên.

Trong BTL Regional Summit & Awards Gala 2025, beauty blogger An Phương, người mẫu, diễn viên Emma Lê đã trải nghiệm EMFACE, EXOMIND và chia sẻ cảm nhận tích cực về hiệu quả của liệu trình. Emma Lê cho biết, EMFACE mang lại cảm giác như một bài tập giúp cơ mặt săn chắc, trong khi EXOMIND giúp cơ thể thư giãn và giảm áp lực tinh thần.

An Phương cũng chia sẻ, cô nhận thấy sự cải thiện rõ rệt ở vùng rãnh cười sau thời gian trải nghiệm ngắn, đồng thời, đánh giá EXOMIND mang lại cảm giác thư giãn và tái tạo năng lượng.

Beauty blogger An Phương trước và sau khi trải nghiệm công nghệ làm đẹp. Ảnh: BTL Aesthetics

Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh các đơn vị đồng hành cùng BTL Aesthetics tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các đơn vị được trao giải thưởng APAC Hall of Fame Award năm nay gồm: NuMe Clinic (Hong Kong, Trung Quốc), The Aivee Clinic và Belo Medical Group (Philippines), TRAYCE Laser & Skincare (Việt Nam), Medicskin Medical Skincare Centre (Hong Kong, Trung Quốc), The Queen (Myanmar), Estelab Clinic (Nga) và Mira Clinic (Australia).

Theo các chuyên gia, xu hướng kết hợp giữa làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ tiếp tục phát triển khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống toàn diện. Những giải pháp thẩm mỹ dựa trên cơ sở khoa học, an toàn và có kiểm chứng sẽ ngày càng được ưu tiên.

"Với các công nghệ như EMFACE và EXOMIND, BTL Aesthetics có thể góp phần định hình cách tiếp cận mới cho ngành thẩm mỹ tại Việt Nam, trong đó làm đẹp không chỉ dừng ở cải thiện diện mạo, mà gắn liền với chăm sóc sức khỏe lâu dài và bền vững", đại diện ban tổ chức nói.

Thiên Minh