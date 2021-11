Những công nghệ định hình thành phố xanh tương lai tại FPT Techday

FPT Techday 2021 ra mắt triển lãm thành phố xanh thông minh ứng dụng các dịch vụ, giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất của tập đoàn.

Covid-19 diễn biến phức tạp đã kéo theo hàng loạt vấn đề phát sinh về an sinh xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh... Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, so với quý trước, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch trong quý 3 tăng thêm 15,4 triệu người, lên hơn 28,2 triệu người do bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh hưởng của Covid-19 cũng làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn. Trên thế giới, đại dịch cũng khiến cho 3/4 startup tại hầu khắp các quốc gia phải tạm dừng và không có hy vọng huy động được thêm nguồn vốn đầu tư trong ngắn hạn...

Trước thực tế đó, Techday 2021 - sự kiện công nghệ lớn nhất năm của FPT, diễn ra vào 8h30, ngày 3/12 trên nền tảng ảo sẽ tập trung vào chủ đề "nóng" trước bối cảnh sống chung với đại dịch - "Tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh" (Thrive in The Green Normal).

Với chủ đề này, khách mời sẽ có dịp tiếp cận và trải nghiệm đầy đủ về một thế giới bình thường xanh, khi mà các hoạt động của chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của các cá nhân được vận hành theo phương thức mới "sống chung với lũ". Trong đó, thế giới mới được vận hành dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ, sẽ tái thiết lại hoạt động của lĩnh vực, tổ chức, cá nhân - nơi mọi thứ sẽ được kết nối thông minh, chủ động quản trị, linh hoạt ứng phó và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Đặc biệt, tại sự kiện, FPT sẽ giới thiệu triển lãm "Green Smart City" - thành phố xanh thông minh với việc ứng dụng hệ sinh thái bao gồm các dịch vụ, giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất của tập đoàn.

Mô hình cuộc sống xanh.

Thành phố xanh thông minh sẽ được chia làm 6 phân khu: chính quyền xanh, doanh nghiệp xanh, lưu chuyển xanh, y tế xanh, giáo dục xanh, cuộc sống xanh. Trong đó, các phân khu sẽ vận hành xoay quanh trọng tâm là chính quyền xanh và kết nối, vận hành thông suốt, linh hoạt dựa trên các công nghệ cốt lõi như AI, Cloud, Bigdata, Blockchain...

Trong đó, chính quyền xanh - trái tim của thành phố xanh thông minh, được vận hành dựa trên các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp các nhà chức trách có được dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về mọi hoạt động, từ đó ra quyết định kịp thời, chặt chẽ và ngay lập tức thấy được kết quả của sự thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid diễn biến phức tạp trung tâm điều khiển xanh sẽ là nơi trao đổi và kết nối liên thông với các bộ chỉ huy để cùng bàn thảo và đưa ra lời giải cho các bài toán lớn mà không cần phải gặp trực tiếp.

Mô hình doanh nghiệp xanh.

Doanh nghiệp xanh, với sự hỗ trợ của công nghệ, có thể chủ động kiểm soát được tỷ lệ nhân sự xanh; quản trị, vận hành, làm viêc từ xa. Hay khu vực y tế xanh mô phỏng một nền y tế không giấy tờ, với sự kết hợp nhịp nhàng của y bác sĩ với các hệ thống bệnh án điện tử, sổ khám bệnh điện tử... giúp công việc thông suốt, giảm thời gian chờ đợi. Giáo dục xanh mang tới trải nghiệm học tập, giảng dạy giữa thầy và trò được kết nối thông suốt dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, phương pháp đào tạo kiến tạo xã hội giúp cho người học tích cực, chủ động và thích thú tham gia, gia tăng hiệu quả học tập.

Thành phố xanh tại FPT Techday 2021.

Các doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy kinh nghiệm, lời giải cho những vấn đề nóng của doanh nghiệp trước những thách thức của đại Covid -19 thông qua phiên hội thảo toàn thể và 10 phiên hội thảo chuyên sâu và các buổi tư vấn chuyển đổi số 1:1 với chuyên gia hàng đầu của FPT.

Đặc biệt, ngay tại sự kiện FPT cũng sẽ giới thiệu bộ giải pháp giúp doanh nghiệp tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh, gồm: Bộ giải pháp giúp kiểm soát an toàn dịch bệnh; Bộ giải pháp vận hành linh hoạt; Bộ giải pháp giúp gia tăng tin cậy.

Thế Đan