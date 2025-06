Những cống hiến, hy sinh đằng sau các kỷ vật của Công an Nhân dân'

Thẻ Căn Cước "Rồng Xanh" của ông Nguyễn Văn Thi, Phó trưởng Tiểu ban trinh sát vũ trang nội đô (Ban an ninh T4 - tiền thân của Công an TP HCM) sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là giấy tờ tùy thân do chính quyền Việt Nam Cộng hòa phát hành từ năm 1968, sử dụng công nghệ in tiên tiến của Mỹ với hình con rồng màu xanh in chìm, nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và ngăn chặn việc làm giả giấy tờ của lực lượng cách mạng. Việc làm giả thành công loại thẻ này đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tinh vi, là một thách thức lớn đối với lực lượng cách mạng.

Để hoạt động bí mật trong nội đô Sài Gòn, năm 1970, ông Nguyễn Văn Lệnh đã sử dụng thẻ căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Thi - tên của em trai mình. Thông tin trên thẻ bao gồm tên cha "Nguyễn Văn Thanh" và tên mẹ "Nguyễn Thị Liên", cũng là tên của con trai và con gái ông.

Việc sử dụng tên người thân đã giúp ông dễ nhớ và trả lời thống nhất khi bị địch kiểm tra, giảm nguy cơ bị lộ.