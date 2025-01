Những con phố hàng chục quán trùng tên ở Hà Nội

Ngày 2/1, bánh cốm Nguyên Ninh tại số 11 Hàng Than, nơi được coi là cơ sở lâu đời nhất trên phố này bị yêu cầu đóng cửa kiểm tra, sau đó bị phạt 40 triệu đồng do 4 sai phạm về an toàn thực phẩm. Đây là cơ sở lâu đời nhất trên phố này, theo một số cửa hàng lân cận.