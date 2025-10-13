Những cô gái chịu đau đớn để đại phẫu căng da

Nhiều cô gái U30 sẵn sàng chi hàng chục nghìn bảng Anh và chịu đau đớn với phẫu thuật căng da mặt (facelift) để có vẻ đẹp sắc sảo.

Một tìm kiếm nhanh trên các nền tảng số sẽ thấy vô số bài đăng của những người ở độ tuổi cuối 20, đầu 30 công khai thảo luận về đủ loại hình căng da, từ căng da mini, căng da kiểu đuôi ngựa (ponytail lift) cho đến căng da lớp sâu (deep-plane facelift). Thời kỳ căng da mặt gắn liền với giới thượng lưu có tuổi đã qua. Giờ đây, ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận "đại phẫu" này, vui vẻ chia sẻ hình ảnh sưng bầm, đau đớn như một phần của hành trình làm đẹp được bình thường hóa. Sự công khai này được thúc đẩy bởi cả những người nổi tiếng như Kris Jenner hay Marc Jacobs, những người đã thẳng thắn thừa nhận thực hiện thủ thuật này.

Căng da mặt (Facelift) là một thủ thuật thẩm mỹ lớn nhằm chống lại các dấu hiệu lão hóa rõ rệt ở mặt và cổ, giúp bệnh nhân lấy lại vẻ ngoài trẻ trung và săn chắc hơn. Về mặt kỹ thuật, phẫu thuật căng da mặt truyền thống đòi hỏi bác sĩ phải rạch những đường rạch tinh tế (thường được giấu kín ở mép tóc và quanh tai) để tiếp cận và siết chặt các cơ nâng đỡ và mô mềm nằm sâu dưới da (như lớp SMAS), sau đó loại bỏ da và mỡ thừa. Mục tiêu cuối cùng là tái tạo cấu trúc khuôn mặt để da được căng mịn nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên.

Bên cạnh phẫu thuật xâm lấn, các phương pháp không phẫu thuật như căng chỉ sinh học hay sử dụng công nghệ năng lượng (Ultherapy, Thermage) cũng được áp dụng, nhưng chúng thường chỉ phù hợp với mức độ lão hóa nhẹ và mang lại hiệu quả ngắn hạn hơn.

Hình ảnh Emily trong giai đoạn hồi phục và sau khi phẫu thuật. Ảnh: @hotgirlenhancements

Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi lớn phải chăng người trẻ đang ngày càng mất tự tin trong thế giới ảo đến mức chấp nhận rủi ro của một cuộc đại phẫu? Hay họ đã quá quen thuộc với các liệu pháp không xâm lấn như botox, filler, đến mức việc bóc tách da khỏi xương gò má và tái định vị mô mỡ được xem là bước đi hợp lý và lâu dài hơn để đạt được sự hoàn hảo không tuổi?

Với Emily, một nữ doanh nhân người Canada đã chi tiền để căng da mặt ở tuổi 28, mục tiêu là sở hữu "vẻ ngoài sắc sảo" với đường hàm góc cạnh, gò má cao và đôi mắt xếch. Cô thực hiện tổng cộng 6 phẫu thuật cùng lúc tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm căng da mặt giữa, nâng môi và sửa mũi, và mô tả trải nghiệm này là "thay đổi cuộc đời".

Dù quá trình hồi phục rất dài, với cơn đau và vết bầm giảm dần sau vài tuần nhưng phải mất đến 6 tháng để có lại cảm giác ở một vài vùng trên má, Emily vẫn khẳng định cô "chỉ muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình" và cảm thấy đã đạt được điều đó.

Sau phẫu thuật, cô đã phải thay đổi lối sống, trở nên lành mạnh hơn, uống ít rượu, chăm sóc da và ngủ đủ giấc, khiến cô phải ngập ngừng suy ngẫm: "Nếu biết những điều này từ trước, có lẽ tôi đã không phẫu thuật".

Theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh (BAAPS), số ca căng da mặt tại Anh tăng 8% trong vòng 12 tháng qua. Dù không có phân loại cụ thể theo độ tuổi, nhiều thành viên của BAAPS nhận định nhóm khách hàng đang ngày càng trẻ hóa. Xu hướng này cũng được ghi nhận ở Mỹ, cùng với đó là sự gia tăng số ca căng da mặt trong Thế hệ Gen X (45-60 tuổi), theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ. Chủ tịch BAAPS, bà Nora Nugent, cho rằng sự phổ biến của các loại thuốc giảm cân có thể là một yếu tố, bởi lẽ "giảm cân quá nhanh bằng thuốc có thể để lại nhiều da thừa, và căng da mặt có thể giải quyết vấn đề đó". Bà cũng lưu ý các kỹ thuật đã phát triển vượt bậc, loại bỏ nguy cơ tạo ra hiệu ứng "mặt căng như diều gặp gió" thường thấy trước đây.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Simon Lee tại Bristol nhận định một trong những lý do khiến phương pháp này hấp dẫn là quy trình đã trở nên dễ dàng hơn. Thay vì phải gây mê toàn thân trong phòng mổ bệnh viện như trước, nay nhiều thủ thuật căng da mặt và cổ có thể được thực hiện tại phòng khám, đôi khi không cần gây mê. Ông Lee cho biết các phương pháp mới đang nhắm vào hai phần ba trên của khuôn mặt, nơi quá trình lão hóa bắt đầu và dễ nhận thấy ở độ tuổi trẻ hơn, đang ngày càng được ưa chuộng hơn căng da mặt cổ điển (tập trung vào hàm dưới và cổ).

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh đây là một đại phẫu phức tạp và không phải là không có rủi ro. Bác sĩ Lee cho rằng căng da mặt chỉ phù hợp với người trên 40 tuổi, và rất hiếm khi ông thực hiện thủ thuật phức tạp này cho người ở độ tuổi 20-30. Các rủi ro tiềm ẩn bao gồm tụ máu dưới da (có thể gây hoại tử mô nếu không điều trị), nhiễm trùng, tổn thương dây thần kinh và rụng tóc.

Trong khi chi phí cho một ca căng da mặt ở Anh dao động từ 15.000 đến 45.000 bảng Anh (khoảng 527 triệu đồng đến gần 1,6 tỷ đồng), một số phòng khám chào giá chỉ từ 5.000 bảng Anh. Julia Gilando, 34 tuổi, một chuyên gia y tế, đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để khắc phục sự bất đối xứng trên khuôn mặt do vấn đề khớp hàm với chi phí 6.000 bảng Anh. Dù ban đầu thấy ý tưởng này thật điên rồ và phải trải qua những ngày "đen tối" sau phẫu thuật một mình ở một đất nước xa lạ, cô vẫn tin vào trực giác của mình.

Caroline Stanbury khẳng định ca căng da mặt là "điều tuyệt vời nhất" mà cô từng làm. Ảnh: Caroline Stanbury

Tiến sĩ Kirsty Garbett, chuyên gia về hình ảnh cơ thể tại Đại học West of England, lý giải rằng áp lực về ngoại hình hiện nay là chưa từng có. "Chúng ta thấy mình qua các cuộc gọi video, trên mạng xã hội và dễ dàng so sánh bản thân với người khác", bà nói, đồng thời lưu ý rằng những gì chúng ta thấy không phải lúc nào cũng là thực tế. "Trí tuệ nhân tạo, các bộ lọc... tất cả đều góp phần tạo ra một thế giới ảo, đồng thời bình thường hóa các thủ thuật thẩm mỹ".

Caroline Stanbury, một ngôi sao truyền hình 47 tuổi, người đã chi 34.000 bảng Anh cho ca căng da mặt lớp sâu, khẳng định: "Tại sao phải đợi đến những năm 60 tuổi, khi đã tuyệt vọng và thực sự cần nó? Tôi muốn trông và cảm thấy tuyệt vời ngay bây giờ".

Bác sĩ Alexis Verpaele, một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Bỉ, lại bày tỏ lo ngại về sự trẻ hóa khách hàng. Ông phân tích: "Nếu họ căng da mặt ở tuổi 20 và hiệu quả kéo dài khoảng 10-15 năm, thì đến khi 60 tuổi, họ có thể đã trải qua 3 lần căng da mặt. Đó là một lượng lớn tổn thương mà một khuôn mặt phải gánh chịu, ngay cả trong trường hợp không có biến chứng nào". Sự cân nhắc về chi phí, rủi ro và tuổi thọ của thủ thuật đang trở thành vấn đề nan giải khi giới trẻ ngày càng sẵn sàng đặt cược vẻ ngoài của mình vào dao kéo.

Bình Minh (Theo BBC)