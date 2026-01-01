Những chính sách y tế mới áp dụng từ 1/1

Từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách y tế mới có hiệu lực, như mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Mở rộng nhóm được hưởng 100% bảo hiểm y tế (BHYT)

Theo quy định mới, từ đầu năm 2026, phạm vi hưởng BHYT được mở rộng, trong đó bổ sung một số nhóm được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Tăng tỷ lệ mức hưởng cho người tham gia BHYT thuộc diện chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số nhóm cần ưu tiên khác.

Theo Bộ Y tế, chính sách này nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Việc mở rộng quyền lợi BHYT được xem là bước tiến trong lộ trình hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết.

Giảm mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Từ ngày 1/1/2026, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên điều chỉnh theo Nghị định số 188 của Chính phủ. Theo đó, học sinh và sinh viên thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc. Mức đóng hàng tháng của nhóm này là 4,5% mức tham chiếu (tương đương lương cơ sở). Tuy nhiên, gánh nặng tài chính được giảm nhẹ đáng kể khi Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng.

Cụ thể, tổng mức đóng BHYT cho một học sinh, sinh viên trong một năm là 1.263.600 đồng. Với mức hỗ trợ 50%, thực tế mỗi cá nhân đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Riêng TP HCM miễn phí BHYT cho học sinh và người cao tuổi từ cuối năm 2025. Với hơn 2 triệu học sinh trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (công lập và ngoài công lập), ngân sách thành phố hỗ trợ 50% mức đóng. Cùng với 50% từ chính sách chung của trung ương, học sinh, người cao tuổi được miễn đóng BHYT hoàn toàn.

Xếp lương từ bậc 2 cho bác sĩ ngay khi tuyển dụng

Từ 1/1/2026, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế có nhiều thay đổi theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Một số chức danh chuyên môn y tế được điều chỉnh mức lương khởi điểm cao hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo dài hạn và tính chất đặc thù của nghề.

Cụ thể, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 ngay khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng, thay vì bắt đầu từ bậc 1 như trước đây. Quy định này được áp dụng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Ngoài ra, những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù, có tính chất áp lực và rủi ro cao như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh, được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được quy định linh hoạt theo từng khu vực. Cụ thể, mức phụ cấp 100% được áp dụng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo. Đối với các khu vực còn lại, mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu là 70%.

Theo cơ quan quản lý, cải thiện thu nhập cho nhân viên y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, nhất là tại tuyến cơ sở, đồng thời tạo động lực để đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành.

Lê Nga