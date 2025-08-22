Những chiêu trò cầu thủ dùng để ép rời CLB

Peter Odemwingie và cú lái xe hụt. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013, Peter Odemwingie tự lái xe đến sân Loftus Road, tin rằng West Brom đã đồng ý để anh gia nhập QPR. Tuy nhiên, thương vụ chưa hề được chốt. Odemwingie buộc phải quay lại West Brom trong sự ngượng ngùng, trước khi chuyển đi vào mùa hè.

Hình ảnh Odemwingie ngồi trong xe trả lời phỏng vấn trực tiếp với Sky Sports rồi lái xe về trong thất vọng trở thành khoảnh khắc kinh điển của ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Sau này, chính anh thừa nhận đây là kỷ niệm "xấu hổ nhất sự nghiệp".