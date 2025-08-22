Những chiêu trò cầu thủ dùng để ép rời CLB

Peter Odemwingie và cú lái xe hụt. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013, Peter Odemwingie tự lái xe đến sân Loftus Road, tin rằng West Brom đã đồng ý để anh gia nhập QPR. Tuy nhiên, thương vụ chưa hề được chốt. Odemwingie buộc phải quay lại West Brom trong sự ngượng ngùng, trước khi chuyển đi vào mùa hè.
Hình ảnh Odemwingie ngồi trong xe trả lời phỏng vấn trực tiếp với Sky Sports rồi lái xe về trong thất vọng trở thành khoảnh khắc kinh điển của ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Sau này, chính anh thừa nhận đây là kỷ niệm "xấu hổ nhất sự nghiệp".
Alexander Isak công khai chỉ trích Newcastle. Hè này, Liverpool gửi đề nghị 162 triệu USD cho Alexander Isak, nhưng Newcastle từ chối và hét giá 200 triệu USD. Tức giận với phán quyết này, Isak nghỉ chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á dù chỉ chấn thương nhẹ. Thay vì ở lại đại bản doanh để điều trị hoặc tập hồi phục, Isak sau đó đã bay đến miền Bắc Tây Ban Nha và tập luyện một mình tại CLB cũ Real Sociedad.
Mới nhất, Isak công khai chỉ trích Newcastle thất hứa trong việc cho ra đi, đồng thời khẳng định chia tay là điều tốt nhất cho tất cả. Newcastle cũng sớm đáp lại thông điệp của tiền đạo chủ lực, bày tỏ sự thất vọng, đồng thời khẳng định chưa từng hứa cho anh ra đi. Nhưng mặt khác, đội xếp thứ năm Ngoại hạng Anh mùa trước cũng nhấn mạnh về việc thấu hiểu và lắng nghe cầu thủ.
Hồng Duy
Ảnh: AFP, Reuters, AP