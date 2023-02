Những chiến thắng gây tranh cãi trong lịch sử Oscar

"Green Was My Valley" thắng "Citizen Kane", "Oliver!" vượt qua "2001: A Space Odyssey" là những kết quả gây tranh cãi trong lịch sử Oscar.

Nhân Oscar 2023 sắp diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Hà Nội), tờ Independent lập danh sách những chiến thắng được cho là gây tranh cãi của giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới. "Chúng ta gần như không thể liệt kê hết những lựa chọn gây sốc của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, một số trường hợp rõ ràng là sai lầm", tờ báo Anh viết.

Green Was My Valley thắng Citizen Kane ở các hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc năm 1942

"Green Was My Valley" thắng "Citizen Kane" tại Oscar năm 1942. Ảnh: IMDb

Theo Independent, bộ phim How Green Was My Valley của đạo diễn John Ford là cái tên xa lạ với đa phần khán giả thời hiện đại. Tác phẩm kể về một gia đình thợ mỏ ở xứ Wales, được khen ngợi trong việc mô tả cuộc sống vất vả của người công nhân cùng một câu chuyện cảm động. Tuy nhiên, Citizen Kane được nhiều nhà làm phim và giới phê bình đánh giá như một kiệt tác của Hollywood, gây ảnh hưởng tới nhiều thế hệ đạo diễn sau này.

Oliver! thắng 2001: A Space Odyssey ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc năm 1969

Poster "Oliver!" và "2001: A Space Odyssey". Ảnh: IMDb

Tương tự trường hợp của Green Was My Valley và Citizen Kane, Oliver! của đạo diễn Carol Reed được đánh giá là một tác phẩm tốt trong khi 2001: A Space Odyssey của Stanley Kubrick mang tầm kiệt tác trong làng điện ảnh. Năm 2022, tạp chí Sight and Sound của Viện Phim Anh vinh danh 2001: A Space Odyssey là bộ phim vĩ đại nhất mọi thời, dựa trên bình chọn của 480 đạo diễn danh tiếng trên khắp thế giới.

Crash đánh bại Brokeback Mountain năm 2006

Poster "Crash" và "Brokeback Mountain". Ảnh: IMDb

Theo Independent, đạo diễn Paul Haggis cũng không nghĩ tác phẩm của mình nên thắng Brokeback Mountain tại Oscar năm 2005. Một số ý kiến cho rằng các thành viên Viện Hàn lâm ưu ái Crash vì đề tài phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, chuyện tình đồng tính giữa hai chàng cao bồi trong phim của Lý An không đủ sức thuyết phục họ trao giải Phim hay nhất.

Driving Miss Daisy thắng giải Phim hay nhất năm 1990

Trailer Driving Miss Daisy (1989) Trailer "Driving Miss Daisy" (1989). Video: IMDb

Driving Miss Daisy là bộ phim gần nhất được xếp loại PG (dành cho mọi lứa tuổi nhưng có thể chứa một số chi tiết không phù hợp với trẻ em) thắng giải quan trọng nhất tại Oscar. Dự án của đạo diễn Bruce Beresford thuộc thể loại hài kịch với một số chi tiết về nạn phân biệt chủng tộc. Tác phẩm đánh bại Born On the Fourth of July, Field of Dreams, Dead Poets Society tại mùa giải thưởng năm đó. Nhiều nhà phê bình cho rằng Driving Miss Daisy hay nhưng không xứng tầm cho một tác phẩm đoạt giải Oscar. Trong khi đó, cùng năm, một dự án gây tiếng vang là Do the Right Thing của Spike Lee thậm chí không được đề cử.

The Greatest Show on Earth thắng giải Phim hay nhất năm 1953

The Greatest Show on Earth 1952 trailer Trailer "The Greatest Show on Earth". Video: IMDb

Tờ Independent gọi sự lựa chọn của Viện Hàn lâm là "nỗi xấu hổ", khi để bộ phim của Cecil B. DeMille đánh bại các tác phẩm xứng đáng hơn như High Noon, The Quiet Man. Đặc biệt, Singin' in the Rain - bộ phim nhận nhiều đề cử nhất năm đó - thậm chí không được tranh giải Phim hay nhất. Một số cho rằng chiến thắng của The Greatest Show on Earth giống một lời an ủi của Viện Hàn lâm với nhà sản xuất Cecil B. DeMille - người được mệnh danh "Cha đẻ điện ảnh Mỹ" nhưng chỉ thắng một giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp.

Roberto Benigni và giải nam chính với Life is Beautiful

Trailer Life Is Beautiful Trailer "Life Is Beautiful". Video: IMDb

Năm 1998, với Life Is Beautiful, Benigni trở thành diễn viên đầu tiên đoạt giải nam chính Oscar nhờ một phim không nói tiếng Anh. Ngôi sao Italy được đề cử hai hạng mục đạo diễn và biên kịch nhưng không chiến thắng. Tờ Independent nhận xét màn thể hiện của Benigni không tệ nhưng chưa đủ sức so sánh với các ứng viên khác như Edward Norton (American History X) hay Tom Hanks (Saving Private Ryan) được đề cử cùng năm.

Giải quay phim của Ngọa hổ tàng long

Một cảnh phim trong "Ngọa hổ tàng long". Ảnh: Moviestore

Peter Pau gây bất ngờ khi thắng hạng mục Quay phim xuất sắc, vượt Roger Deakins của dự án O Brother, Where Are Thou? năm 2001. Theo Independent, Ngọa hổ tàng long có phần quay dựng tuyệt vời. Tuy nhiên, bộ phim của anh em nhà Coen mang ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của ngành điện ảnh. Với O Brother, Where Are Thou?, quay phim Peter Pau cùng êkíp đã đưa Hollywood bước sang một thời kỳ mới, chú trọng hơn trong các khâu hậu kỳ, chỉnh màu sắc.

Helen Hunt thắng giải nữ chính với As Good as It Gets

Cảnh của Shirley Knight trong "As Good As It Gets" Một trích đoạn trong "As Good As It Gets". Video: IMDb

Minh tinh Helen Hunt có màn thể hiện hài hước, duyên dáng bên cạnh tài tử Jack Nicholson trong bộ phim hài. Tuy nhiên, vai diễn của bà khó để lại dấu ấn như những ứng viên được đề cử cùng năm như Judi Dench trong Mrs Brown hay Kate Winslet trong Titanic.

Đạt Phan (theo Independent)