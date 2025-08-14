Những chiếc nhẫn đính hôn đắt nhất thế giới

Jennifer Lopez sở hữu bốn món trang sức xa xỉ. Ben Affleck (trái) cầu hôn cô lần đầu năm 2002 với nhẫn kim cương hồng 6,1 carat của Harry Winston, giá 2,5 triệu USD. Lần hai, năm 2021, tài tử tặng cô nhẫn bạch kim đính kim cương xanh lá quý hiếm 5 triệu USD.

Năm 2019, Alex Rodriguez cầu hôn bằng nhẫn cắt kiểu ngọc lục bảo nặng 15-20 carat, khoảng 5 triệu USD. Trước đó, trong mối tình với Marc Anthony, cô được tặng viên kim cương Harry Winston 4 triệu USD. Thiết kế nặng 8,5 carat, mang màu xanh lam quý hiếm. Ảnh: Instagram Jennifer Lopez