Kim Kardashian mặc lộng lẫy ra tòa

PhápKim Kardashian diện nhiều bộ cánh thời trang khi ra tòa làm chứng về vụ cô bị cướp uy hiếp năm 2016 tại Paris.

Kim Kardashian ra tòa làm chứng vụ cướp trang sức Kim Kardashian ra tòa làm chứng vụ cướp trang sức. Video: Access Hollywood

Ngày 13/5, trong phiên tòa, Kim Kardashian mô tả chi tiết vụ án xảy ra vào tháng 10/2016. Năm tên cướp cải trang thành cảnh sát đột nhập vào nhà cô ở Paris, trói và bịt miệng, chĩa súng vào đầu cô và lấy cắp trang sức khoảng 10 triệu USD, trong đó có nhẫn cưới ngọc lục bảo 20 carat do chồng cũ Kanye West tặng.

Cô nói trước tòa: "Tôi nghĩ mình sắp bị cưỡng hiếp hoặc thậm chí bị giết". Theo cô, vụ cướp diễn ra trong nhiều phút khiến cô chấn thương tâm lý và phải tăng cường an ninh về sau. Những tên cướp trong vụ án này được giới truyền thông đặt biệt danh là "băng cướp ông già" vì tuổi cao. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 23/5.

Mẹ con Kim Kardashian gây chú ý với gu mặc sang trọng sáng 13/5. Ảnh: GC Images

Theo Pagesix, thời trang ra tòa của Kim mới là điểm chính thu hút sự chú ý của dư luận. Sáng 13/5, Kim Kardashian xuất hiện với bộ váy vest cổ điển của John Galliano, kết hợp giày cao gót Saint Laurent, kính râm Alaïa. Điểm nhấn diện mạo nằm ở bộ trang sức có tổng trọng lượng 52,17 carat, trị giá khoảng 1,5 triệu USD (hơn 38,8 tỷ đồng).

Trong đó, vòng cổ kim cương Samer Halimeh trị giá 1,5 triệu USD của Samer Halimeh New York được chế tác bằng vàng trắng 18K, nặng 57 g, đính 80 viên kim cương. Samer Halimeh New York là thương hiệu chuyên phục vụ cho hoàng gia, nguyên thủ quốc gia và các biểu tượng thảm đỏ, nổi tiếng thế giới với những viên kim cương chế tác hoàn hảo.

Ngôi sao thêm phần lộng lẫy nhờ đôi khuyên vành tai Briony Raymond bằng vàng 18K có giá 8.100 USD (hơn 210 triệu đồng) cùng loạt trang sức của Repossi. Kris Jenner, mẹ của Kim Kardashian, cùng con gái đến tòa án. Bà cũng gây ấn tượng không kém với bộ vest kẻ caro và quần đen, thắt cà vạt đen.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét hai mẹ con phô trương sự giàu có không đúng hoàn cảnh. Họ bình luận: "Ra tòa mà như tới Met Gala", "Văn phòng công tố Paris nên yêu cầu Kim Kardashian ăn mặc giản dị đến tòa", "Đây không phải sàn diễn thời trang, cô ấy cần nghiêm túc hơn". Một nhân viên bảo vệ của tòa án nói với tờ Le Parisien: "Đây là tòa án hay Liên hoan phim Cannes vậy?". Một người khác nói đùa: "May mà các bị cáo không tham gia vào cuộc trình diễn thời trang của hai mẹ con Kim".

Kim Kardashian diện cả bộ màu nâu đi ăn tối hôm 13/5. Ảnh: Mega

Tối cùng ngày, sau khi phiên tòa kết thúc, Kim tới nhà hàng Voltaire nằm ở khu phố giàu có nhất thuộc Quận 7, Paris. Cô tiếp tục gây chú ý với áo khoác lông Yves Saint Laurent thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông năm 1999. Cô phối cùng váy xuyên thấu đồng màu, đeo lắc chân kim cương do con gái North West tặng nhân Ngày của Mẹ.

"Màn catwalk" của Kim tiếp tục vào sáng 14/5 bằng váy màu be có diềm xếp nếp ở vai đính lông vũ. Bên trong, cô mặc áo ren có đường viền cổ khoét sâu. Bà Kris diện bộ suit màu đỏ rượu đồng điệu cà vạt và giày chunky. Một khán giả viết trên X: "Các bộ cánh của Kris Jenner cho thấy bà ấy đang thể hiện hình ảnh người bảo vệ trung thành của con gái".

Kim mặc áo choàng đính lông vũ bên mẹ sáng 14/5. Ảnh: Mega

Kim Kardashian, 45 tuổi, là tỷ phú Mỹ và được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie, Deep in the Valley hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor. Hiện tài sản của cô trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.

Họa Mi (theo Pagesix)