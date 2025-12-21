Những cặp uyên ương mặc đẹp nhất thế giới 2025

Hailey Bieber và Justin Bieber có tài nâng cấp những thiết kế đời thường thành thời trang cao cấp qua cách phối. Hailey theo đuổi phong cách hiện đại và sang trọng thầm lặng - tối giản, chuẩn phom, bảng màu trung tính. Justin Bieber gắn với những bộ cánh đường phố quá khổ, layer ngẫu hứng và cảm hứng grunge-kate mang vẻ bụi bặm. Sự chênh lệch này không tạo mâu thuẫn mà trở thành điểm nhận diện. Hailey như trục cân bằng thị giác, còn Justin là yếu tố phá vỡ khuôn mẫu trên trục ấy. Ảnh: Backgrid