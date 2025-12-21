Những cặp uyên ương mặc đẹp nhất thế giới 2025

Theo WWW, phong cách của Victoria Beckham và David Beckham đại diện cho vẻ quyền lực mang tính chuẩn mực. Victoria trung thành với chủ nghĩa tối giản cao cấp: phom dáng chuẩn xác, bảng màu trung tính. David Beckham là hình mẫu nam tính cổ điển hiện đại, linh hoạt giữa suit may đo, casual tinh gọn và thể thao sang trọng. Họ không tìm kiếm sự nổi loạn mà xây dựng hình ảnh ổn định, kỷ luật và bền vững. Ảnh: Instagram Victoria Beckham
Hailey Bieber và Justin Bieber có tài nâng cấp những thiết kế đời thường thành thời trang cao cấp qua cách phối. Hailey theo đuổi phong cách hiện đại và sang trọng thầm lặng - tối giản, chuẩn phom, bảng màu trung tính. Justin Bieber gắn với những bộ cánh đường phố quá khổ, layer ngẫu hứng và cảm hứng grunge-kate mang vẻ bụi bặm. Sự chênh lệch này không tạo mâu thuẫn mà trở thành điểm nhận diện. Hailey như trục cân bằng thị giác, còn Justin là yếu tố phá vỡ khuôn mẫu trên trục ấy. Ảnh: Backgrid
Zoë Kravitz và Harry Styles phản ánh phong cách phi giới tính và tinh thần tự do. Zoë theo đuổi sự tối giản gợi cảm, phóng khoáng, mang hơi thở bohemian-rock, phom dáng mảnh, chất liệu mỏng. Harry Styles ưu tiên những bộ cánh pha trộn vẻ mềm mại, nữ tính, xóa nhòa ranh giới giới tính qua màu sắc, phom dáng và chi tiết trang trí. Khi sánh đôi, cả hai vẫn giữ gu riêng - dám khác biệt, coi thời trang là trò chơi, tự do thể hiện bản ngã. Ảnh: Backgrid
Timothée Chalamet, Kylie Jenner dự lễ trao giải David Di Donatello 2025. Video: DynamicFeed
Kylie Jenner và Timothée Chalamet thường diện đồ ăn ý về màu sắc. Kylie theo đuổi vẻ gợi cảm trong những bộ đầm cắt xẻ, ôm sát, chất liệu bóng, bảng màu đậm, làm tóc và trang điểm kỹ lưỡng. Timothée Chalamet đại diện cho vẻ nam tính mong manh, trí thức.
Amal và George Clooney tiêu biểu cho những đôi có gu mặc toát lên vẻ sang trọng vượt thời gian. Amal nổi bật với phong cách chuẩn mực và sắc sảo. Các thiết kế cô chọn có phom dáng mang đậm nét kiến trúc, chất liệu cao cấp, thể hiện tinh thần nữ quyền. George Clooney luôn diện kiểu quý ông cổ điển Hollywood, với suit may đo, bảng màu trung tính, toát lên sự điềm đạm. Ảnh: AFP
Thời trang sánh đôi của Olivia Rodrigo và Louis Partridge gợi lên tinh thần trẻ trung, ngẫu hứng. Olivia chuộng thiết kế cảm hứng pop, punk lãng mạn, với corset, váy ngắn, đồ xuyên thấu, pha trộn vẻ nổi loạn tuổi teen. Trang phục của diễn viên Louis Partridge mang chuẩn phong cách Anh - cổ điển, không cầu kỳ. Bộ cánh của họ không trau chuốt quá mức, tạo nên sức hút tự nhiên và gần gũi. Ảnh: Backgrid
Dua Lipa và Callum Turner đại diện cho sự giao thoa giữa pop đương đại và nam tính cổ điển. Dua Lipa ưu tiên những thiết kế gợi cảm, linh hoạt giữa Y2K, disco và thời trang cao cấp. Trong khi đó, Callum Turner gắn bó với những món đồ đậm vẻ lịch lãm Anh quốc, như suit, sơ mi và áo chui cổ tông màu trầm, phom dáng chuẩn mực, kín đáo. Ảnh: Backgrid
Rihanna và A$AP Rocky là minh chứng cho sự bình đẳng thẩm mỹ trong thời trang. Rihanna mang tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, gợi cảm và chủ động, luôn phá vỡ chuẩn mực về hình thể, giới tính và vai trò của phụ nữ trong văn hóa ăn mặc. Với tư duy nhạy bén, dung hòa streetwear, may đo cổ điển và tinh thần avant-garde, A$AP Rocky không lép vế mà tạo nên thế đối thoại ngang hàng. Ảnh: Backgrid
