Những cảnh báo bị bỏ lỡ trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Trước khi chung cư Wang Fuk Court chìm trong biển lửa, nhiều cảnh báo về vật liệu kém chất lượng, rủi ro cháy nổ được đưa ra, nhưng không ai coi trọng.

Người dân Hong Kong tuần trước trải qua thảm kịch nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi cụm chung cư Wang Fuk Court bị nhấn chìm trong biển lửa khiến ít nhất 159 người thiệt mạng. Khoảng 30 người vẫn mất tích.

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee ngày 2/12 tuyên bố thành lập ủy ban độc lập điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Giới chức địa phương trước đó chỉ ra lưới an toàn và tấm xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo Wang Fuk Court đã khiến ngọn lửa lan nhanh chóng.

Cư dân Wang Fuk Court đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về những vật liệu này ngay từ khi ban quản lý và nhà thầu bắt đầu dự án bảo trì, cải tạo trị giá 42 triệu USD.

Khi giàn giáo tre bắt đầu được dựng quanh khu chung cư vào năm ngoái, một số nhóm cư dân thấy lo lắng về kế hoạch của nhà thầu dùng tấm xốp cách nhiệt che cửa sổ để ngăn gạch đá bắn vào làm vỡ kính. Một buổi tối tháng 9/2024, họ quyết định kiểm tra mức độ dễ cháy của tấm xốp ở ngay sân chung cư và nhận thấy nó lập tức bốc cháy dữ dội khi bắt lửa.

Các tấm xốp styrofoam gắn trên cửa sổ tan chảy và bốc cháy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Đại diện của Will Power Architects, đơn vị tư vấn giám sát dự án, đã xem nhẹ mối lo ngại và nói rằng việc sử dụng vật liệu này là hợp pháp, theo nhiều người tham dự. Vài tuần sau, Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Prestige vẫn lắp đặt các tấm xốp, khiến cư dân sống thấp thỏm trong nỗi sợ hỏa hoạn.

"Tôi rất sợ. Làm sao mà không sợ được?", Chan Yuen Yuen, cư dân 68 tuổi, cho biết. Căn hộ của bà đã nhiều tháng chìm trong bóng tối vì các tấm xốp che kín cửa sổ. Nhưng may mắn hơn nhiều người, bà không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Wang Fuk Court nằm ven cảng Tolo, được xây dựng từ đầu những năm 1980. Hơn một phần ba cư dân là người cao tuổi. Khi ngọn lửa bùng phát lúc 14h51 ngày 26/11, nhiều người ở các tầng cao không kịp thoát thân. Lửa từ tầng thấp bén vào lưới an toàn và giàn giáo, nhanh chóng lan đến các tầng cao, thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà.

Hơn một ngày lính cứu hỏa Hong Kong khống chế hỏa hoạn chung cư Hai ngày Hong Kong khống chế đám cháy chung cư. Video: Reuters, CNA

Tại Wang Fuk Court, khoảng cách giữa các tòa chỉ 7,5 mét và còn hẹp hơn khi nhà thầu dựng giàn giáo tre bao quanh, khiến lửa dễ dàng lan từ tòa này sang tòa khác trong thời gian ngắn.

Không có chuông báo cháy, cư dân phải la hét thông báo cho nhau, nhưng nhiều người vẫn không kịp sơ tán. Hỏa hoạn kéo dài gần hai ngày, khiến nhiều thi thể bị cháy gần như thành tro.

Năm 2016, chính quyền từng yêu cầu kiểm tra khu chung cư vì các tòa đã được xây dựng hơn 30 năm. Năm 2019, ban quản trị chọn Will Power Architects làm đơn vị kiểm định. Công ty xác định khu chung cư có nhiều vấn đề, gồm hư hại tường ngoài và thiếu các biện pháp phòng cháy. Đầu năm 2024, công ty Prestige thắng thầu dự án cải tạo sau khi vượt qua hơn 50 ứng viên cạnh tranh.

Cư dân đã phản ứng dữ dội khi bị yêu cầu mỗi hộ đóng hơn 160.000 HKD (hơn 20.000 USD) cho việc cải tạo tòa nhà. Thời điểm đó, họ chưa biết Prestige đã gian lận trong buổi sàng lọc nhà thầu hồi tháng 10/2023 khi nói chưa từng bị Sở Lao động truy tố.

Đầu năm 2024, hơn chục cư dân đã đến Ủy ban Chống tham nhũng (ICAC) nộp đơn khiếu nại, nhưng dự án cải tạo vẫn được tiến hành. Tới tháng 7, hệ thống giàn giáo được lắp đặt quanh tòa nhà. Tháng 9/2024, cư dân bỏ phiếu bãi nhiệm ban quản trị cũ, nhưng hợp đồng đã ký trước đó và họ không thể dừng dự án.

Đến thời điểm đó, những lo ngại về rủi ro an toàn ngày càng tăng. Ngoài nỗi lo về các tấm xốp, cư dân còn gửi thư cho Sở Lao động hỏi liệu lớp lưới an toàn quanh các tòa nhà có dễ cháy không.

Tấm xốp và lưới nhựa được sử dụng tại một tòa chung cư ở khu Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters

Sở cho biết đã kiểm tra 16 lần kể từ tháng 7/2024 và xác nhận chứng chỉ chất lượng của lưới đạt tiêu chuẩn chống cháy. Trong những lần kiểm tra đó, thanh tra cũng đã cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ và phát hiện một số vi phạm. Họ đã phạt Prestige tổng cộng hơn 2.300 USD.

Trong đợt kiểm tra gần nhất ngày 20/11, chưa đầy một tuần trước khi vụ cháy xảy ra, cơ quan này một lần nữa nhấn mạnh cần có các biện pháp phòng cháy tốt hơn, dù "không phát hiện vấn đề nào đủ căn cứ để truy tố".

Sau khi một cơn bão làm hư hại lớp lưới ban đầu hồi tháng 7, các đơn vị thi công dự án cải tạo chung cư đã mua 2.300 cuộn lưới kém chất lượng với giá 54 HKD (gần 7 USD) mỗi cuộn, theo lãnh đạo ICAC Woo Ying Ming. Ngoài ra, còn có 115 cuộn đạt tiêu chuẩn chống cháy được mua với giá 100 HKD (gần 13 USD) mỗi cuộn và lắp ở phần chân giàn giáo, nhằm che mắt thanh tra.

Jason Poon, chủ tịch công ty CHINAT Engineering, cho biết dù các tấm xốp không bị cấm trong các quy định về xây dựng, vật liệu này được khuyến nghị không nên sử dụng trong các dự án cải tạo.

"Khoảng hai thập kỷ trước, các tấm xốp vẫn còn được dùng nhiều ở Hong Kong. Nhưng vì nó bắt lửa rất nhanh, dần dần không dự án xây dựng nào dám sử dụng nữa. Ai cũng biết đó là vật liệu nguy hiểm", ông Poon, người đã hỗ trợ cư dân Wang Fuk Court gửi kiến nghị về an toàn lên chính quyền, nói.

Poon cho biết một số cư dân đã gọi cho Sở Cứu hỏa bày tỏ lo ngại. Sau đó, giới chức đã rà soát các chứng nhận của vật liệu và kết luận chúng đáp ứng tiêu chuẩn. "Sự giám sát rõ ràng còn thiếu sót", ông nói thêm.

Lính cứu hỏa đi qua hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 28/11. Ảnh: AP

Tsui Mun Kam, chủ tịch ban đại diện cư dân nhậm chức vào tháng 9/2024, cho hay ông cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về lưới an toàn và các tấm xốp trong những cuộc họp hàng tuần với Will Power Architects và Prestige. Các công ty này khẳng định với ông rằng vật liệu đều đã được kiểm định.

Ông thêm rằng đơn vị kiểm tra của Cục Nhà ở cũng đã cử thanh tra đến dự án cải tạo nhiều lần mỗi tháng để giám sát. "Không thể nói họ không nhận ra vấn đề với những tấm xốp đó", ông nói.

Tuyên bố của Cục Nhà ở cho biết đơn vị kiểm tra không phát hiện "bất kỳ vi phạm nào" liên quan tới yêu cầu chống cháy trong báo cáo kiểm định lưới an toàn. Các nhân viên của họ cũng đã đến Wang Fuk Court vào tháng 11/2024 để lấy mẫu vật liệu và đốt thử, nhưng không phát hiện chúng dễ cháy.

Tất cả những điều này giờ sẽ được tòa án xem xét kỹ lưỡng khi xét xử những nghi phạm đã bị bắt trong vụ hỏa hoạn, trong đó có các lãnh đạo của Prestige và đơn vị giám sát.

"Nó thực sự đã mở chiếc hộp Pandora", John Burns, giáo sư ngành chính trị và quản trị công tại Đại học Hong Kong, nói về vụ cháy và nhắc tới sự tích về chiếc hộp kỳ bí chứa bất hạnh, thiên tai, chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. "Hàng loạt vấn đề đã bị che giấu bấy lâu".

Thanh Tâm (Theo Reuters, AP, CBC)