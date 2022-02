Những cải tiến mang tính 'cách mạng' trên S22 Series

S22 Series có nhiều nâng cấp phần cứng và thuật toán giúp ảnh, video sắc nét trong nhiều điều kiện sáng, S Pen lần đầu xuất hiện, tăng ứng dụng vật liệu tái chế...

Ra mắt ngày 9/2, Galaxy S22 Series gây chú ý với model S22 Ultra tạo cảm giác về sự "trở lại" của Note. Đây cũng là flagship cao cấp nhất của Samsung hiện nay, nếu không nói về dòng điện thoại gập Z Series. Hai mẫu Galaxy S22 và S22 Plus là lựa chọn vừa túi tiền hơn, đồng thời sở hữu những nâng cấp sáng giá trong phân khúc.

Dòng máy vừa ra mắt với thiết kế đặc trưng của dòng S, riêng Ultra mang dấu ấn của thế hệ Note. Ảnh: Samsung

Khả năng chụp đêm

Mỗi thế hệ dòng Galaxy S ra mắt đều thể hiện nỗ lực nâng cấp trải nghiệm camera từ Samsung. Định hướng này tiếp tục phát huy trên Galaxy S22 và S22 Plus với camera chính 50 megapixel mạnh mẽ, cụm camera tele 10 megapixel và camera siêu rộng 12 "chấm".

S22 Ultra mang những thông số "khủng" nhất hiện nay với bộ 4 camera sau: camera chính góc rộng 108 megapixel, ống kính siêu rộng 12 megapixel, hai ống tele 10 megapixel; camera trước 40 megapixel.

Chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng luôn là nhiệm vụ khó nhằn, thể hiện sức mạnh của mọi ống kính. Không chỉ có phần cứng ấn tượng, S22 Series còn được bổ sung tính năng Nightography - mắt thần bóng đêm với cảm biến ảnh lớn hơn 23% giúp thu nhận nhiều ánh sáng; lớp phủ nano chống phản xạ trên kính và thấu kính nhằm hạn chế phản xạ, giảm độ lóa bức ảnh. Những cải tiến này giúp ảnh chụp và video sắc nét với độ sáng tối thiểu, ngay cả vào ban đêm.

Hoặc người dùng cũng có thể chọn chế độ Night Solution khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Các thuật toán ISP của AI giúp hỗ trợ nâng cao hình dạng, tông màu và chi tiết thực của đối tượng.

Tăng sức mạnh chụp đêm là một trong những điểm mà hãng tập trung. Ảnh: Samsung

Công nghệ điểm ảnh thích ứng - cụm máy ảnh thiết kế để ghi lại những thước phim sáng rõ và chi tiết trong mọi điều kiện sáng. Một trong những bất tiện của việc quay chụp là khi ghi lại hình ảnh nhóm đông người dễ bị sót khung hình. Khắc phục điều này, Samsung phát triển tính năng Auto Framing nhằm tự động phát hiện và điều chỉnh tiêu điểm nhằm lấy trọn vẹn chủ thể. Ngoài ra còn có công nghệ VDIS tiên tiến giúp giảm thiểu độ rung, thuật toán AI cao cấp tăng cường những chi tiết nhỏ như mái tóc, lông mày.

S22 Ultra được xây dựng với điểm ảnh 2,4 micromet - lớn nhất từ trước đến nay của Samsung, cho phép các ống kính máy ảnh thu được nhiều ánh sáng và dữ liệu hơn, giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Máy có khả năng thu phóng tới 100x, biến S22 Ultra thành máy chứa camera mạnh mẽ nhất và thông minh nhất của Samsung, hỗ trợ chụp ảnh từ xa sắc nét, chi tiết.

S Pen với độ trễ thấp nhất

Bút S Pen luôn là thiết bị được Samfan ưu ái nhờ tính linh hoạt và trải nghiệm viết vẽ độc đáo. Thế hệ mới nhất trên S22 Ultra có độ trễ giảm xuống 70%, tạo cảm giác viết tay như trên giấy đồng thời mở ra nhiều cách mới để khám phá các ứng dụng.

Hãng điện tử Hàn Quốc tích cực làm việc cùng nhiều đối tác nhằm nâng cấp những trải nghiệm tích hợp với S Pen. Nổi bật là các ứng dụng của Microsoft. Lấy ví dụ, người dùng có thể chỉnh sửa đa tác vụ trong Outlook. Khi trả lời một email dài, S Pen có thể chọn một dòng cụ thể và trả lời một yêu cầu nào đó, giúp diễn đạt ý của bạn dễ dàng hơn.

Bút S Pen cho khả năng viết vẽ linh hoạt. Ảnh: Samsung

So với Note20 và S21 Ultra, thiết bị có màn hình nhạy hơn gấp ba lần để đáp ứng với S Pen. Hãng sử dụng AI để dự đoán tốt hơn điểm tiếp theo của bút S Pen, tạo trải nghiệm viết và vẽ mượt mà. Khi sử dụng ngoài trời, máy có khả năng tăng độ sáng đến mức tối đa 1.750 nit, giúp thao tác với S Pen dễ dàng ngay cả khi trời nắng gắt. Máy có viên pin lớn 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W tạo trải nghiệm liền mạch suốt ngày dài.

Nhận xét về S22 Ultra, trang TeachRadar viết: "Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh cao cấp nhất cung cấp trải nghiệm bút cảm ứng cùng với nhiều thông số kỹ thuật tuyệt vời khác, chúng tôi không chắc bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn tốt hơn trong năm nay".

Giao diện người dùng tối ưu

Hệ điều hành One UI 4 tối ưu hóa lấy người dùng làm trọng tâm, mở ra nhiều cách tương tác thú vị, tiện ích hơn. Hướng tới nhu cầu cá nhân hóa, One UI 4 có giao diện trực quan, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Người dùng có nhiều cách để tùy chỉnh trải nghiệm theo nhu cầu ở chủ đề, bảng màu phù hợp với hình nền, nhiều loại GIF và nhãn dán trong bàn phím...

Ví dụ bạn sẽ không cần phải dùng thao tác thủ công để thêm các sự kiện vào lịch. Hệ điều hành của máy có thể chọn ra thông tin quan trọng và thêm thông tin đó vào lịch trình. Tiện lợi hơn, người dùng có thể sử dụng ứng dụng liền mạch trên nhiều thiết bị khác nhau, từ điện thoại đến Tab S8 hay PC.

Cùng với hệ điều hành mới nhất, S22 Series thuộc dòng Galaxy S đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý 4 nm mới nhất, hỗ trợ xử lý AI và vi xử lý ML tiên tiến nhất của Samsung. Thiết bị sở hữu Wi-Fi 6E, nhanh gấp đôi so với Wi-Fi 6. Nhờ vậy tăng cường hiệu suất trên tất cả ứng dụng dù chơi game, streaming hay làm việc.

Tất cả đời máy đều được nâng cấp độ bền nhờ khung nhôm và kính Gorilla Glass Victus Plus độc quyền từ hãng; chống nước chuẩn IP68.

Người dùng có trải nghiệm liền mạch trên hệ sinh thái Galaxy. Ảnh: Samsung

Sử dụng vật liệu tái chế từ rác thải

Loạt máy Galaxy S22 thiết kế với ý thức về môi trường cao nhất từ trước đến nay của Samsung. Bằng cách hợp tác với các tổ chức hàng đầu, hãng thu hồi lưới đánh cá bị đào thải và biến chúng thành vật liệu tăng hiệu suất cho điện thoại. Vật liệu đặc biệt này chứa 20% nhựa tái chế từ lưới đánh cá bị vứt đi, ứng dụng trên bộ phím vật lý.

Dòng S22 cũng kết hợp các vật liệu tái chế sau tiêu dùng trong module loa, cũng như các bộ phận bên trong của phím nguồn và âm lượng. Ngoài nhựa đại dương, Samsung sử dụng 100% giấy tái chế cho phần bao bì; tấm film bảo vệ cũng làm từ nhựa tái chế.

Minh Tú